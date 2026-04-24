ومع ذلك، فإن الفوز بدوري أبطال أوروبا أصعب بكثير، ولا يزال التتويج بلقب البطولة الأوروبية حلم أو "هوس" برشلونة، ولهذا كان خروج الفريق من ربع النهائي هذا العام بمثابة ضربة قاسية.

"البلوجرانا" كانوا على ثقة تامة بقدرتهم على تجاوز إنجاز العام الماضي الذي توقف عند الدور نصف النهائي، لكنهم خيبوا الآمال مرة أخرى، ولا يمكنهم لوم أحد سوى أنفسهم، بعد طرد لاعب من صفوفهم في كلتا مباراتي الذهاب والإياب، خلال خسارتهم بنتيجة (3-2) بمجموع المباراتين أمام أتلتيكو مدريد.

ومع ذلك، يصر فليك على أن برشلونة ليس بعيدًا عن إنهاء جفاف دام 11 عامًا في دوري أبطال أوروبا. قائلًا: "الفريق شاب، ولدينا الكثير من الإمكانات للتحسن أكثر فأكثر. لدينا هيكل جيد، لكن، كما أقول دائمًا، علينا اتخاذ القرارات الصحيحة في فترة الانتقالات. يجب ألا نتخذ أي قرارات غبية. يجب أن نكون مثاليين".

إنه على حق. سيكون لدى برشلونة أموال لينفقها هذا الصيف، لكن من الضروري أن ينفقها بحكمة، يقول فليك إنه والمدير الرياضي ديكو لديهما "أفكار واضحة" جدًا حول ما يجب فعله للارتقاء بالفريق إلى المستوى التالي، ووفقًا لتقارير واسعة الانتشار في إسبانيا، فإن ذلك يتركز على التعاقد مع خوليان ألفاريز وأليساندرو باستوني.

إذن، هل من المنطقي استثمار الغالبية العظمى من ميزانية الانتقالات في لاعبين اثنين؟ وهل برشلونة الآن في وضع مالي سليم بما يكفي للتعاقد مع كليهما فعليًا؟