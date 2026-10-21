كارثة تفسد الرباعية .. الرباط الصليبي يهدد موسم نجم باريس سان جيرمان بعد إصابته ضد برشلونة

سيُشكّل غياب كفاراتسخيليا نكسةً هائلةً لخطط لويس إنريكي التكتيكية. فقد كان الجناح الديناميكي عنصراً حاسماً في دوري أبطال أوروبا الموسم الماضي، حيث فرض نفسه كواحد من أخطر المهاجمين في كرة القدم الأوروبية.
وقد جعله معدّل عمله الدؤوب وإبداعه المتوقّد شخصيةً لا غنى عنها في التشكيلة الأساسية لباريس سان جيرمان. بل إنّ الإصابة نفسها جاءت نتيجة التزامه المذهل بالعودة إلى الخلف ومساعدة دفاع فريقه في مواجهة المنافسين من الطراز الرفيع.
صحيحٌ أنّ العملاق الفرنسي يمتلك عمقاً هجومياً مُبهراً، مع العديد من المواهب الشابة الجاهزة للظهور وملء الفراغ. ومع ذلك، فإنّ تعويض المزيج الفريد الذي يجمع بين البراعة والفاعلية الراقية لدى كفاراتسخيليا سيكون مهمةً شبه مستحيلة للجهاز الفني.