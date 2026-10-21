كارثة تفسد الرباعية .. الرباط الصليبي يهدد موسم نجم باريس سان جيرمان بعد إصابته ضد برشلونة

يستعد باريس سان جيرمان لتلقي أنباء مدمرة بعدما تعرض كفاراتسخيليا لإصابة خطيرة في الركبة خلال دوري أبطال أوروبا. فقد سقط الجناح الجورجي أرضًا متألمًا خلال الانتصار المثير على برشلونة يوم الثلاثاء.

وقعت الكارثة قبيل مرور ساعة من اللقاء عندما كان كفاراتسخيليا يعود للخلف لمراقبة الظهير تشافي إسبارت. وبدا أن ركبته اليمنى انغلقت بشكل غير سليم في أرضية الملعب خلال المواجهة الدفاعية، ما تركه يتلوى من الألم الشديد.

وهرع الطاقم الطبي على الفور إلى أرضية الملعب لعلاج المهاجم الذي بدا في حالة من الألم الواضح. وإذ لم يتمكن من تحميل أي ثقل على قدمه اليمنى، اضطر إلى الاستناد بشكل كبير وهو يتجه بصعوبة وببطء نحو النفق باتجاه غرفة الملابس.