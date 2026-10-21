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Paris Saint-Germain v FC Barcelona - UEFA Champions League 2026/27 League Phase MD3Getty Images Sport
Yosua Arya و علي سمير
ترجمه

كارثة تفسد الرباعية .. الرباط الصليبي يهدد موسم نجم باريس سان جيرمان بعد إصابته ضد برشلونة

باريس سان جيرمان
برشلونة
دوري أبطال أوروبا
خفيتشا كفاراتسخيليا
باريس سان جيرمان ضد برشلونة

أنباء غير سعيدة للويس إنريكي

يعيش باريس سان جيرمان حالة من القلق بشأن جاهزية خفيتشا كفاراتسخيليا بعدما تعرض الجناح لإصابة يُشتبه في أنها تمزق في الرباط الصليبي الأمامي أمام برشلونة.

وقد اضطر النجم الجورجي إلى مغادرة الملعب وهو يتألم قبل مرور ساعة من اللقاء، ما أثار المخاوف من ابتعاده عن الملاعب لفترة طويلة.

  • مشهد صادم في حديقة الأمراء

    يستعد باريس سان جيرمان لتلقي أنباء مدمرة بعدما تعرض كفاراتسخيليا لإصابة خطيرة في الركبة خلال دوري أبطال أوروبا. فقد سقط الجناح الجورجي أرضًا متألمًا خلال الانتصار المثير على برشلونة يوم الثلاثاء.

    وقعت الكارثة قبيل مرور ساعة من اللقاء عندما كان كفاراتسخيليا يعود للخلف لمراقبة الظهير تشافي إسبارت. وبدا أن ركبته اليمنى انغلقت بشكل غير سليم في أرضية الملعب خلال المواجهة الدفاعية، ما تركه يتلوى من الألم الشديد.

    وهرع الطاقم الطبي على الفور إلى أرضية الملعب لعلاج المهاجم الذي بدا في حالة من الألم الواضح. وإذ لم يتمكن من تحميل أي ثقل على قدمه اليمنى، اضطر إلى الاستناد بشكل كبير وهو يتجه بصعوبة وببطء نحو النفق باتجاه غرفة الملابس.

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    في انتظار التقرير الطبي النهائي

    سرعان ما تحوّل المزاج في العاصمة الفرنسية من الاحتفال إلى القلق البالغ عقب صافرة النهاية. ورفض القسم الطبي في النادي التسرّع في إطلاق الاستنتاجات، منتظرًا انحسار الورم قبل إجراء الفحوصات الشاملة.

    MadeInFootذكرت أنه من "الصعب حاليًا تقديم تشخيص" بشأن الحجم الدقيق للإصابة. غير أن المؤشرات الأولية في الكواليس كانت متشائمة تمامًا.

    وفي الوقت نفسه، وبحسب L'Equipe، أثارت الفحوصات المكثّفة مخاوف حقيقية داخل معسكر اللاعب من أن يكون المهاجم قد تعرّض لتمزّق في الرباط الصليبي الأمامي. وإذا تأكدت هذه الشكوك المتعلقة بأسوأ السيناريوهات، فقد يغيب اللاعب الجورجي عن الملاعب لما تبقّى من الموسم.

  • ضربة قاسية لإنريكي

    سيُشكّل غياب كفاراتسخيليا نكسةً هائلةً لخطط لويس إنريكي التكتيكية. فقد كان الجناح الديناميكي عنصراً حاسماً في دوري أبطال أوروبا الموسم الماضي، حيث فرض نفسه كواحد من أخطر المهاجمين في كرة القدم الأوروبية.

    وقد جعله معدّل عمله الدؤوب وإبداعه المتوقّد شخصيةً لا غنى عنها في التشكيلة الأساسية لباريس سان جيرمان. بل إنّ الإصابة نفسها جاءت نتيجة التزامه المذهل بالعودة إلى الخلف ومساعدة دفاع فريقه في مواجهة المنافسين من الطراز الرفيع.

    صحيحٌ أنّ العملاق الفرنسي يمتلك عمقاً هجومياً مُبهراً، مع العديد من المواهب الشابة الجاهزة للظهور وملء الفراغ. ومع ذلك، فإنّ تعويض المزيج الفريد الذي يجمع بين البراعة والفاعلية الراقية لدى كفاراتسخيليا سيكون مهمةً شبه مستحيلة للجهاز الفني.

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    فحوصات حاسمة والخطوات التالية

    من المقرر أن يخضع كفاراتسخيليا لفحص حاسم بالرنين المغناطيسي يوم الأربعاء لتحديد مدى إصابة ركبته بدقة. وستُحدد النتائج مستقبله القريب وما إذا كانت هناك حاجة إلى إجراء عملية جراحية لإصلاح الضرر.

    وبات على نادي باريس سان جيرمان الآن أن يستعيد تماسكه سريعًا قبل سلسلة مباريات صعبة على الصعيدين المحلي والأوروبي. وسيضطر إنريكي إلى إعادة ترتيب خياراته الهجومية في انتظار صدور البيان الطبي الرسمي.

    وفي حال تأكّد تمزق الرباط الصليبي الأمامي، سيبدأ كفاراتسخيليا على الفور رحلة تأهيل شاقة. وسيأمل جماهير باريس سان جيرمان بشدة في حدوث معجزة، لكن كل المؤشرات تشير إلى طريق طويل نحو التعافي.

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