"لن نتأثر برباعية باريس" .. رافينيا يخرج برسالة تحذيرية إلى ريال مدريد قبل الكلاسيكو

تُعدّ عودة اللاعب البرازيلي الناجحة إلى الملاعب إيجابية كبيرة لمنظومة فليك الهجومية، حيث خرج المهاجم من المواجهة القارية دون أي إصابة.
وأشار قائلاً: "في النهاية، لم أحظَ سوى بأقل من أسبوع من التدريبات، وكانت هذه هي الخطة، أن ألعب دقائق أقل". وأضاف: "أنهيت المباراة وأنا أشعر بأنني بحالة جيدة وقوية، وأحاول تحسين لياقتي البدنية أكثر".
ويُلقي خروج أولمو المبكر بظلاله على عمق خط الوسط في الفريق، إذ اعترف رافينيا قائلاً: "لا أعرف ما الذي حدث لداني، والآن سنتحدث مع المدرب والطبيب لمعرفة ما جرى".
وعلى الرغم من الضربة المزدوجة المتمثلة في الخسارة والإصابة، يبقى القائد حازماً بشأن ديربي يوم الأحد.
وقال: "سنرى ما الذي سيقوله المدرب حول كيفية تحسّننا والوصول إلى الحالة المثالية من أجل الكلاسيكو". وعندما سُئل عما إذا كانت الخسارة ستعرقل انطلاقتهم، اكتفى بالرد قائلاً: "لا يمكن أن تؤثر عليها إطلاقاً".