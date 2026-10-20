"بطل من ورق" أم كاتب للتاريخ؟ جوان جارسيا حيرنا جميعًا أمام باريس وأنقذ برشلونة في ليلة "ذكرى شتيجن وإحراج توريس"

ليلة غريبة وعجيبة عاشها جوان جارسيا في مواجهة باريس سان جيرمان، في الجولة الثالثة من دوري أبطال أوروبا، حيث دخل التاريخ من أوسع أبوابه في مباراة كارثية بكل ما تحمله الكلمة من معنى.

جماهير كرة القدم "كما توقعنا جميعًا"، عاشت ليلة ممتعة وشيقة في انتصار باريس على برشلونة بنتيجة 4/2، باستثناء عشاق العملاق الكتالوني، الذين شاهدوا فريقهم يتلقى خسارته الأولى خلال الموسم الجاري 2026/2027.

ديزيري دوي تقدم، ثم عادل تشافي إسبارت النتيجة مع بداية الشوط الثاني، وعاد لوكاس هيرنانديز بهدف آخر لأصحاب الأرض، قبل أن يجعلها لامين يامال 2/2، ولولا جارسيا لما كان وصل الفريقان لهذه المرحلة من الأساس.

ولكن فجأة، كل شيء ذهب أدراج الرياح، باريس سجل ثنائية أخرى من فيتينا وفابيان رويز، ليكمل رباعيته ويواصل علامته الكاملة في دوري الأبطال .. 3 انتصارات في 3 مباريات !

هل يمكن لوم جارسيا صاحب الـ25 سنة على هذه النتيجة؟ أم توجيه الشكر له بسبب إنقاذ برشلونة والإبقاء عليه حتى آخر لحظة؟!