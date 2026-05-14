فكر لا يموت: موسم 2025-2026 يؤكد.. "استعمار" المدرسة البرشلونية لأوروبا ولكن!

والآن.. لنلقي نظرة على نهائي دوري أبطال أوروبا "رجالًا ونساءً"، للموسم الرياضي الحالي 2025-2026؛ وذلك على النحو التالي:
* دوري أبطال أوروبا "الرجال": سيجمع النهائي بين باريس سان جيرمان الفرنسي وآرسنال الإنجليزي.
* دوري أبطال أوروبا "سيدات": سيجمع النهائي بين برشلونة الإسباني وأولمبيك ليون الفرنسي.
وكما ذكرنا.. من يشرف على تدريب باريس سان جيرمان وآرسنال، هما "لويس إنريكي وميكيل أرتيتا"، ثنائي برشلونة سابقًا.
وفيما يتعلق بنهائي "السيدات"، الذي سيجمع بين برشلونة وأولمبيك ليون؛ سنجد الآتي:
* بيير روميو:
يشرف على تدريب سيدات برشلونة منذ صيف 2024؛ ولكنه ليس غريبًا أبدًا عن العملاق الكتالوني، حيث يعمل داخل النادي منذ سنوات.
روميو عمل "مساعد مدرب" في الفئات السنية لرجال برشلونة؛ قبل أن يتحوّل إلى فئة السيدات في النادي، عام 2021.
وعمل روميو "مساعد مدرب" في فريق سيدات برشلونة الأول لكرة القدم، في الفترة من 2021 إلى 2024؛ قبل أن يصبح المدير الفني الرئيس، بشكلٍ رسمي.
* جوناثان جيرالديز:
تولى القيادة الفنية لفريق سيدات أولمبيك ليون الأول لكرة القدم، في صيف عام 2025؛ وذلك بعد رحلة ناجحة في نادي برشلونة، استمرت 3 سنوات.
نعم.. برشلونة منح الفرصة لجيرالديز، لقيادة فريق السيدات، في الفترة من 2021 إلى 2024، وهي تلك التي عمل فيها بيير روميو مساعدًا له؛ حيث نجح في السيطرة على البطولات، محليًا وقاريًا.
ورأى جيرالديز أنه قدّم كل شيء لبرشلونة، ليقرر الرحيل صيف 2024 إلى نادي واشنطن الأمريكي؛ قبل العودة إلى أوروبا، من بوابة أولمبيك ليون.