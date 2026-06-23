إنجلترا لن تفوز بكأس العالم .. غانا تنتصر للكرة القبيحة وجوردون يتسبب في اتهامات بالنصب على برشلونة!

اختيارات المدربين في البطولات الكبرى وبالأخص المونديال تحمل الكثير من المجازفة، استبعاد أحدهم قد يرفعك إلى السماء أو يطرحك أرضًا، وكل شيء يعتمد بشكل كبير على النتائج والمردود الذي يقدمه الفريق.

توخيل استبعد فيل فودين وكول بالمر قبل هذه البطولة، معتبرًا أن نوني مادويكي وبوكايو ساكا "غير الجاهز" يكفيان في مركز الجناح الأيمن، ومرة أخرى يُثبت لنا أن الألماني لم يكن على صواب.

ظهور اسم ساكا أمر طبيعي، لأن جناح آرسنال موهبة مميزة يمكنها صناعة الفارق، لكن الجميع يعرف أنه ليس في أفضل مستوياته، لذلك كان يجب الاستعانة بلاعب يمكنه تعويضه وسد العجز الناتج عن عدم اللعب به كأساسي في بعض المباريات.

المدرب الألماني قرر السير في اتجاه غريب يُعارض أي منطق، من خلال الاستعانة باللاعب الذي فشل عن تعويض ساكا خلال إصاباته في الموسم الماضي مع آرسنال، وهو مادويكي، ماذا كان يتوقع توخيل؟

مادويكي لم يفعل أي شيء، وكان أحد أسوأ اللاعبين في المباراة، سرعة دون أي شيء آخر، لا يعرف متى يراوغ ومتى يمرر أو يسدد، لينتهي الأمر بخروجه في الشوط الثاني لصالح ماركوس راشفورد، دون أن يمر بأي مراوغة ولو لمرة واحدة فقط.





مادويكي فقد الكرة 18 مرة ولم يسدد أي كرة على المرمى، ليخرج بشكل متأخر بعد فوات الأوان .. ولكن هل كانت الأمور أفضل على الجانب الآخر؟

هنا ننتقل إلى أنتوني جوردون الذي أثار الكثير من الشكوك حوله في مباراة كرواتيا بالجولة الأولى، قبل أن تعود مرة أخرى أمام غانا، وسط اعتقادات بأن برشلونة تعرض لـ"النصب" بعد شراء اللاعب من نيوكاسل بـ80 مليون يورو.

جوردون تنافس مع مادويكي وجود بيلينجهام على لقب اللاعب الأسوأ في المباراة، وخرج في الدقيقة 65 لينزل بدلًا منه ساكا دون أن يفعل أي شيء يذكر.

نحن هنا لا نقول إن جوردون صفقة فاشلة، ربما ينجح، ولكن على جماهير برشلونة أن تتعرف على عيبه الأكبر، الإنجليزي لا يمتلك المهارة اللازمة عندما تنغلق الأبواب ويحتاج الفريق للمسة سحرية تصنع الفارق، بل نجاحه يعتمد بشكل كبير على المنظومة المتواجدة حوله.

نحن هنا نقول لك بكل بساطة .. جوردون ليس صفقة سيئة، ولكن لا ترفع توقعاتك، إن تعطل لامين يامال لا تتوقع من جوردون سوى مجهود عالي ومساندة ودفاعية وسرعة وإجادة في التحولات، لكن قدرات فردية لفك التكتلات؟ لا تكن طماعًا.



