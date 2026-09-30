"توقفنا لهذا السبب" .. جوان لابورتا يعلن السر الحقيقي وراء فشل انتقال لاوتارو مارتينيز إلى برشلونة

وفي تصريحاته لصحيفة كورييري ديلو سبورت، أوضح لابورتا كيف فشلت الصفقة، حيث أشاد بلاعب منتخب الأرجنتين قبل أن يعترف بالهزيمة أمام موقف ماروتا الحازم.

وقال لابورتا: «إنه لاعب رائع، ولم نكن نريد أن نفرّط فيه بأي ثمن. لذلك اتصلت بالرئيس ماروتا فأخبرني أن اللاعب ليس معروضاً للبيع».

ورغم أن لابورتا لمّح إلى أن مارتينيز كان منفتحاً على الانضمام إلى برشلونة، إلا أنه أقرّ بأن رغبة اللاعب لم تكن كافية لفرض انتقاله ضد إرادة النادي.

وأضاف: «قال لنا إنتر (لا)، فأخبرناهم بأنه على أي حال لن يكون اللاعب هو من يقرر الرحيل من عدمه، لأن إنتر أراد الاحتفاظ به. لذلك، ومن باب احترامنا الكبير لبيبي ماروتا الذي أكنّ له تقديراً هائلاً، توقفنا وانتهى الأمر عند هذا الحد».



