هل عمرك 24 أو أكبر؟

ساعدنا في التحقق من عمرك من خلال تقديم إجابة صادقة. يحتوي هذا الموقع على إعلانات للمقامرة لـ 24+.

محتوى مخصص للبالغين فقط

عمرك لا يسمح لك بمشاهدة محتوى المراهنات. سيتم إعادة توجيهك إلى الصفحة الرئيسية.

alt
مباشرالتذاكر
Real Madrid C.F. v FC Internazionale Milano - UEFA Champions League 2026/27 League Phase MD1Getty Images Sport
Muhammad Zaki و علي سمير
ترجمه

"توقفنا لهذا السبب" .. جوان لابورتا يعلن السر الحقيقي وراء فشل انتقال لاوتارو مارتينيز إلى برشلونة

لاوتارو مارتينيز
برشلونة
إنتر
انتقالات
الدوري الإسباني
الدوري الإيطالي

كان صفقة بديلة لخوليان ألفاريز

كشف رئيس برشلونة، جوان لابورتا، تفاصيل المحاولة الفاشلة التي قام بها النادي لخطف لاوتارو مارتينيز من إنتر خلال فترة الانتقالات الصيفية.

وقد وضع العملاق الكتالوني النجم الأرجنتيني على رأس قائمة أهدافه، لكنه اضطر في نهاية المطاف إلى التخلي عن مساعيه بعد المقاومة الحازمة التي أبدتها إدارة إنتر.

شاهد الدوري الإيطالي عبراشترك الآن!


  • بحث برشلونة عن مهاجم

    دخل برشلونة سوق الانتقالات الصيفية بحثًا عن خليفة على المدى الطويل لروبرت ليفاندوفسكي. وبعد أن واجه تعقيدات في صفقة محتملة لضم خوليان ألفاريز، حوّل الفريق الكتالوني تركيزه نحو مارتينيز. وبدأ المدير الرياضي ديكو الاتصالات المبكرة، ممهّدًا الطريق أمام تحرّك رسمي.

    وتولى لابورتا بعد ذلك قيادة المفاوضات بنفسه. فقد تواصل رئيس برشلونة مباشرة مع رئيس إنتر بيبي ماروتا لمناقشة صفقة لضم المهاجم البالغ من العمر 29 عامًا. غير أن بطل إيطاليا رفض الصفقة على الفور، معلنًا أن قائده غير معروض للبيع إطلاقًا.


  • LaportaGetty Images

    لابورتا يحترم موقف إنتر الحازم

    وفي تصريحاته لصحيفة كورييري ديلو سبورت، أوضح لابورتا كيف فشلت الصفقة، حيث أشاد بلاعب منتخب الأرجنتين قبل أن يعترف بالهزيمة أمام موقف ماروتا الحازم.

    وقال لابورتا: «إنه لاعب رائع، ولم نكن نريد أن نفرّط فيه بأي ثمن. لذلك اتصلت بالرئيس ماروتا فأخبرني أن اللاعب ليس معروضاً للبيع».

    ورغم أن لابورتا لمّح إلى أن مارتينيز كان منفتحاً على الانضمام إلى برشلونة، إلا أنه أقرّ بأن رغبة اللاعب لم تكن كافية لفرض انتقاله ضد إرادة النادي.

    وأضاف: «قال لنا إنتر (لا)، فأخبرناهم بأنه على أي حال لن يكون اللاعب هو من يقرر الرحيل من عدمه، لأن إنتر أراد الاحتفاظ به. لذلك، ومن باب احترامنا الكبير لبيبي ماروتا الذي أكنّ له تقديراً هائلاً، توقفنا وانتهى الأمر عند هذا الحد».


  • مارتينيز يؤكد اهتمام برشلونة الحقيقي

    يسلط هذا السعي الفاشل الضوء على المحاولات المستمرة لبرشلونة لتجديد خياراته الهجومية. وعلى الرغم من إعجابهم الكبير بمارتينيز، فإن البلوجرانا احترموا في نهاية المطاف موقف إنتر وتخلوا عن المطاردة حفاظًا على علاقتهم مع العملاق الإيطالي.

    أكد مارتينيز لاحقًا اهتمام برشلونة خلال حديثه في حفل "Gran Gala del Calcio". واعترف المهاجم بأن الانتقال إلى كامب نو كان احتمالًا حقيقيًا قبل أن يقرر ربط مستقبله بالنيراتزوري.

    وكشف مارتينيز: "كانت الشائعات حول برشلونة صحيحة، لكنني في النهاية أردت البقاء هنا مع زملائي وجماهيري. بالنسبة لي، إنتر هو كل الفخر والسعادة والرغبة في الاستمرار. لقد اخترت البقاء هنا مرة أخرى، وأريد تحقيق أشياء عظيمة مع إنتر".


    • هل استمتعت بهذا المقال؟

    أضف جول كمصدر مفضل على جوجل للاطلاع على المزيد من تقاريرنا

    تابع GOAL على جوجل
  • Sevilla FC v FC Barcelona - LaLiga EA Sports 2026/27Getty Images Sport

    رافينيا يتألق في دور المهاجم

    مع تمسّك مارتينيز الشديد بالبقاء في إنتر ورحيل ليفاندوفسكي عن كامب نو، وجد برشلونة نفسه مضطرًا لإيجاد حلول داخلية. فقد تضاءل عمقه الهجومي بشكل حاد عقب انتقال فيران توريس لاحقًا إلى باريس سان جيرمان.

    ولحسن حظ هانزي فليك، برز بطل غير متوقع. فقد تم الدفع برافينيا كمهاجم اضطراري وكان تأثيره مدمّرًا، إذ سجّل النجم البرازيلي 14 هدفًا مذهلًا في ثماني مباريات فقط هذا الموسم. في المقابل، سيواصل مارتينيز سعيه لإحراز المزيد من الألقاب في قيادة خط هجوم بطل إيطاليا.

الدوري الإيطالي
إنتر crest
إنتر
إنتر
بارما crest
بارما
بارما
الدوري الإسباني
برشلونة crest
برشلونة
برشلونة
خيتافي crest
خيتافي
خيتافي