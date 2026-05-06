وأشادت بيمنتا بمانشستر سيتي باعتباره النادي الأكثر صعوبة في التفاوض معه، مشيرةً إلى تنظيمه المتميز. وعلى الرغم من التكهنات المستمرة، تؤكد بيمنتا أن اللاعب البالغ من العمر 25 عامًا لا يزال ملتزمًا تمامًا تجاه بطل الدوري الإنجليزي الممتاز.
هل اقتربت خطوة برشلونة؟ .. وكيلة أعمال إرلينج هالاند تقدم آخر المستجدات بشأن إمكانية رحيله عن مانشستر سيتي
مفاوضات مانشستر سيتي
وفقًا لشبكة ESPN، وصف بيمنتا نادي مانشستر سيتي بأنه أصعب نادٍ يمكن التفاوض معه. عقب تمديد عقده لمدة تسع سنوات ونصف في أوائل العام الماضي، سلط الوكيل البارز الضوء على النفوذ الهائل الذي يتمتع به النادي في المفاوضات.
وكيلة النرويجي قالت: "إنهم جادون للغاية، ومنظمون للغاية. إنهم نادٍ ضخم. يعرفون ما يفعلونه، ولديهم خبرة كبيرة، ولا يحتاجون إلى أي شيء حقًا، فهم يمتلكون كل شيء. لذلك، ليس لدينا أي نفوذ".
هذا الاستقرار المطلق يدعم بشكل مثالي لاعباً سجل بالفعل 160 هدفاً مذهلاً في 195 مباراة مع النادي في جميع المسابقات.
نفي الشائعات حول انتقاله إلى برشلونة
على الرغم من الشائعات المستمرة حول احتمال انتقاله إلى برشلونة، عملاق الدوري الإسباني، لا يزال هالاند مستقرًا تمامًا في إنجلترا.
وقد قدم المهاجم موسمًا رائعًا آخر هذا العام، حيث سجل 36 هدفًا وصنع 7 تمريرات حاسمة في 49 مباراة خاضها، وقضى 3874 دقيقة على أرض الملعب.
وعندما سُئلت بشكل مباشر عن الشائعات الإسبانية الأخيرة، نفت وكيلته بشكل قاطع أي رغبة فورية في الرحيل. وأكدت قائلة: "كل شيء يسير على ما يرام بالنسبة له، وليس لدينا حقًا ما نناقشه بشأن الانتقالات في الوقت الذي تسير فيه الأمور على ما يرام في مانشستر سيتي"، مؤكدة للجماهير أن تركيزه الحالي يبقى منصبًا حصريًا على طموحاته المحلية والأوروبية.
عقلية النخبة وذكاؤها
وبعيدًا عن إحصائياته المذهلة، قدمت بيمنتا نظرة ثاقبة على العقلية النخبوية للاعب المنتخب النرويجي وحياته الشخصية الهادئة.
وأوضحت: "إنه يشبهنا كثيرًا [وكلاء كرة القدم]. في طريقة تعامله مع الآخرين — فهو غير رسمي للغاية، ومريح للغاية، ومسترخي جدًا، ومتواضع... كرة القدم، بالنسبة له، هي اللعبة الأكثر جدية التي يمكن أن تمارسها".
كما دحضت بيمنتا فكرة أن كرة القدم على أعلى المستويات هي مهنة سهلة، مضيفة: "أعتقد أن الناس غالباً ما يكون لديهم انطباع بأن عمل لاعب كرة القدم أسهل مما هو عليه في الواقع. غالباً ما أقول إن لاعبي كرة القدم ذوي الأداء العالي يجب أن يكونوا أذكياء للغاية، لذا لا تقللوا من شأن ذكاء أولئك الذين يقفون على قمة الهرم. يجب أن يكون مخلصاً للغاية".
ما يخبئه المستقبل
سيواصل هالاند قيادة مسيرة مانشستر سيتي الحثيثة نحو حصد المزيد من الألقاب. ومع توقيعه على عقد طويل الأمد وإزالة بنود الفسخ من العقد حسبما ورد، أصبح هذا المهاجم الهائل في وضع مثالي لتحطيم المزيد من الأرقام القياسية. ويبدو أن أي انتقال كبير إلى أوروبا أمر مستبعد للغاية في المستقبل المنظور، مما يعزز إرثه في مانشستر.