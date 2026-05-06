هل اقتربت خطوة برشلونة؟ .. وكيلة أعمال إرلينج هالاند تقدم آخر المستجدات بشأن إمكانية رحيله عن مانشستر سيتي

وفقًا لشبكة ESPN، وصف بيمنتا نادي مانشستر سيتي بأنه أصعب نادٍ يمكن التفاوض معه. عقب تمديد عقده لمدة تسع سنوات ونصف في أوائل العام الماضي، سلط الوكيل البارز الضوء على النفوذ الهائل الذي يتمتع به النادي في المفاوضات.

وكيلة النرويجي قالت: "إنهم جادون للغاية، ومنظمون للغاية. إنهم نادٍ ضخم. يعرفون ما يفعلونه، ولديهم خبرة كبيرة، ولا يحتاجون إلى أي شيء حقًا، فهم يمتلكون كل شيء. لذلك، ليس لدينا أي نفوذ".

هذا الاستقرار المطلق يدعم بشكل مثالي لاعباً سجل بالفعل 160 هدفاً مذهلاً في 195 مباراة مع النادي في جميع المسابقات.