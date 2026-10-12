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Adhe Makayasa
ترجمه

"برشلونة أكبر منه ومن يظن نفسه؟!" .. رئيس النادي الكتالوني السابق يشن هجومًا حادًا على ميسي

ليونيل ميسي
برشلونة
الدوري الإسباني
إنتر ميامي
الدوري الأمريكي

رحيل ميسي عن برشلونة لا يزال يسيل الحبر

انتقد رئيس برشلونة السابق جوان جاسبارت ليونيل ميسي انتقادًا حادًا، وحثّ الأسطورة الأرجنتيني على التوقف عن تأجيل حفل تكريمه الرسمي في كامب نو.

وأكد الإداري المخضرم أن المؤسسة الكاتالونية أكبر من أي فرد، محذرًا المهاجم من ربط عودته بالسياسات الداخلية لمجلس الإدارة.

  • المدير التنفيذي السابق يحذر المهاجم الأرجنتيني الأسطوري

    انتقد جاسبارت ميسي بسبب تأجيله المتواصل لحفل تكريم رسمي لتوديعه أمام جماهير كامب نو، وأكد الرئيس المخضرم، الذي كان على رأس العملاق الكتالوني عندما انضم صانع الألعاب إلى لا ماسيا، أن مكانة النادي تسمو على أي فرد بعينه.

    ولا تزال العلاقة الباردة بين ميسي ولابورتا العقبة الرئيسية التي تحول دون إقامة توديع لائق منذ رحيله في عام 2021.

  • imago-sport-1008975621.jpgXinhua

    إداري مخضرم يطالب بعودة غير مشروطة

    وأسرع صاحب الـ82 عامًا إلى التأكيد على الدور الحاسم الذي لعبه برشلونة في تشكيل مسيرة ميسي، مطالبًا إياه بتحية الجماهير بغض النظر عن هوية الجالسين في مجلس الإدارة.

    وفي حديثه عبر بودكاست "Solo para cules"، عبّر جاسبارت عن استيائه قائلاً: "ليو لاعب كرة قدم لا يمكن إنكاره، الأفضل في العالم، ولاعب كبير. هناك أمر واحد فقط يجب ألا ينساه: برشلونة أكبر منه، وعليه أن ينتبه، عليه أن ينتبه. أقول هذا بدافع الحب التاريخي الذي أحمله للاعب وقّعت معه عندما كان في الـ13 من عمره وكنت رئيسًا لبرشلونة: عليه أن ينتبه. برشلونة أكبر منه كفرد".

  • تهديد عنيف بالمقاطعة يأتي بعد الإنذار النهائي

    وحذّر جاسبارت من أن صبره بدأ ينفد، وتوعّد بمقاطعة أي حفل تكريم إذا أصرّ المهاجم على انتظار تغيير في قيادة النادي.

    وواصل الرئيس السابق حديثه في البودكاست نفسه رافضًا القبول بأي تحفظات سياسية: "إنه لاعب كبير، الأفضل في العالم، وذلك جزئيًا، ولن أحدد النسبة، بفضل برشلونة. لذلك لا يمكنه أن ينسى ذلك. ولهذا السبب ما زلت أمنحه فترة سماح، لكن سيأتي يوم يبدأ فيه الأمر بإزعاجي إذا وضع السيد ميسي أي عقبة، ولو بسيطة، في طريق قدومه إلى برشلونة لتوديع الجماهير. مَن كان الرئيس، مَن كان الرئيس، عليه أن يأتي ويقول وداعًا لبرشلونة. وإذا جاء ليو ميسي ليودّع فقط يوم لا يكون لابورتا موجودًا، ورفض القدوم لأن لابورتا هو الرئيس، فلن أمنحه حفل تكريم. من يعتقد نفسه؟ أن يجعل قدومه إلى برشلونة مشروطًا بوجود لابورتا أو عدم وجوده. وإذا لم يكن لابورتا موجودًا [بسبب ذلك الشرط]، فلن أحضر حفل التكريم ذاك".

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    أسطورة صناعة الألعاب يُسدل الستار على مشواره الدولي

    أسدل ميسي الستار مؤخرًا على مسيرته الدولية مع الأرجنتين بعد الفوز بثلاثية نظيفة على بنين يوم الثلاثاء 6 أكتوبر.

    ويركّز صانع الألعاب البالغ من العمر 39 عامًا الآن بشكل كامل على ما تبقى من التزاماته مع فريقه في الولايات المتحدة، إنتر ميامي، حيث يمتد عقده حتى نهاية عام 2028. وفي الوقت ذاته، يواصل برشلونة انتظار الضوء الأخضر النهائي من أيقونته حتى تتمكن حفلة التوديع التي تأجلت طويلًا من أن تُقام أخيرًا.

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