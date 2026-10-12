"برشلونة أكبر منه ومن يظن نفسه؟!" .. رئيس النادي الكتالوني السابق يشن هجومًا حادًا على ميسي

وحذّر جاسبارت من أن صبره بدأ ينفد، وتوعّد بمقاطعة أي حفل تكريم إذا أصرّ المهاجم على انتظار تغيير في قيادة النادي.
وواصل الرئيس السابق حديثه في البودكاست نفسه رافضًا القبول بأي تحفظات سياسية: "إنه لاعب كبير، الأفضل في العالم، وذلك جزئيًا، ولن أحدد النسبة، بفضل برشلونة. لذلك لا يمكنه أن ينسى ذلك. ولهذا السبب ما زلت أمنحه فترة سماح، لكن سيأتي يوم يبدأ فيه الأمر بإزعاجي إذا وضع السيد ميسي أي عقبة، ولو بسيطة، في طريق قدومه إلى برشلونة لتوديع الجماهير. مَن كان الرئيس، مَن كان الرئيس، عليه أن يأتي ويقول وداعًا لبرشلونة. وإذا جاء ليو ميسي ليودّع فقط يوم لا يكون لابورتا موجودًا، ورفض القدوم لأن لابورتا هو الرئيس، فلن أمنحه حفل تكريم. من يعتقد نفسه؟ أن يجعل قدومه إلى برشلونة مشروطًا بوجود لابورتا أو عدم وجوده. وإذا لم يكن لابورتا موجودًا [بسبب ذلك الشرط]، فلن أحضر حفل التكريم ذاك".