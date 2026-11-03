حتى "المصارعة الحرة" لم تنفعك يا إيمري .. أستون فيلا دفع ثمن عقدتك التاريخية والتنمر ليس الحل لإيقاف برشلونة!

ليلة الثلاثاء، كان أوناي إيمري مدرب أستون فيلا على موعد مع الفريق صاحب الذكرى الأسوأ في مسيرته التدريبية، والحديث هنا عن العملاق الكتالوني .. برشلونة!

البداية كانت مبكرة عن طريق النجم الشاب لامين يامال بخطأ فادح من الضيوف، قبل أن يواصل البرازيلي رافينيا تألقه وانطلاقته الاستثنائية هذا الموسم، بتسجيل هدفين في الدقيقتين 53 و65.

إيمري اعتاد على السقوط أمام برشلونة، نتيجة 3/0 لا تمثل صدمة قوية للإسباني الذي تلقى ريمونتادا قد تكون الأقسى في تاريخ كرة القدم على الإطلاق عندما كان مدربًا لباريس سان جيرمان.

مدرب فيلا كان يعرف ما ينتظره من أصحاب الأرض، والمثير هنا هي الطريقة التي قرر الاعتماد عليها هذه المرة ولكنه فشل "كالعادة" بفضل ما فعله الألماني هانزي فليك!