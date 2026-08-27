برشلونة ضد أتلتيك بيلباو | النحس بريء من لامين يامال "الأناني" .. ولماذا تدفع 150 مليون يورو ولديك سبايدر مان؟!

تعامل هانسي فليك مدرب برشلونة، بواقعية تامة مع الثغرة الواضحة في صفوف البلوجرانا والمرتبطة بمركز المهاجم الصريح، فمن بعد رحيل البولندي روبرت ليفاندوفسكي فشلت كل المحاولات في الحصول على مهاجم جديد، والتي كان آخرها إعلان أتلتيكو مدريد رسميًا رفضه التام التخلي عن مهاجمه خوليان ألفاريز لصالح البارسا، بعدما كان مرحبًا في البداية بالصفقة مقابل 150 مليون يورو.

فليك لجأ إلى رافينيا في مركز المهاجم الصريح للمباراة الثانية على التوالي، بعدما أثبت تفوقه في مباراة إليتشي، ولم يخيب البرازيلي ثقة مدربه فكان قادرًا على حسم المباراة بهدف التقدم الذي سجله بعد مهاراة مراوغة رائعة للحارس أوناي سيمون.

لكن وراء هذا الهدف قصة تبرز قدرات رافينيا، بدأت من تحركه المثالي والذي قرأه الساحر بيدري بامتياز وصنع تمريرة بينية من عالم آخر، واستطاع البرازيلي أن يكسر مصيدة التسلل بخفة مهاجم متمرس وبهدوء شديد أسكن الكرة الشباك بعد مراوغة مثالية.

وبعيدًا عن الهدف كان رافينيا نشطًا للغاية، فتارة يسرق دفاع بيلباو ويقابل عرضية بيرنال برأسية رائعة يمنعها القائم الأيمن لسيمون، وأخرى يمرر فرصة هدف محقق للامين يامال، وربما لو استمر البرازيلي في نفس مركزه الجديد فلن يحتاج برشلونة إلى دفع عشرات الملايين لاستقطاب مهاجم.

والأهم من ذلك أن توظيف رافينيا الجديد أيضًا لن يؤثر على مركز الجناح الأيسر، خصوصًا مع تألق الإنجليزي أنطوني جوردون، وإمكانية الاعتماد على كريم أديمي أيضًا في بعض الأحيان.



