صحيفة "سبورت" الإسبانية، استندت إلى القاعدة رقم 16 من المجلس الدولي لكرة القدم "IFAB"، والتي تنص على أن ركلة المرمى تدخل في حيز اللعب عندما يتم تنفيذها بالقدم وتتحرك بوضوح.
وتؤكد القاعدة أنه لا يشترط وجود أي نية تكتيكية محددة على تنفيذ ركلة المرمى، أو خروجها من منطقة الجزاء حتى تصبح صحيحة، ولا قيام الحارس بأي حركات محددة.
وتنص اللائحة على تحقق عنصرين فقط حتى تصبح ركلة المرمى صحيحة :
- ركل الكرة
- الحركة الواضحة
وإذا تحقق كل منهما فيجب استئناف اللعب فعليًا، مما يجعل مدافع أتلتيكو مدريد مخطئًا في اللقطة، ويعطي برشلونة الحق في الحصول على ركلة جزاء لوجود لمسة يد.
وقالت "سبورت" إنه لو كان بوبيل لمس الكرة بقدمه وقام بتحريكها، فهو لا يقوم بإعادة لعب ركلة مرمى معلقة، بل تدخل بالفعل في لقطة حية، ولمسها بيده يعني أنه ارتكب مخالفة صريحة!
وهنا تدخل القاعدة رقم 12 من القانون، لمس الكرة باليد أو الذراع يتم احتسابه كمخالفة يعاقب عليها بركلة حرة مباشرة، وإذا وقع ذلك داخل المنطقة يتم احتساب ركلة جزاء.
وبالحديث عن النوايا، لا يعتمد القانون بأي شكل من الأشكال على رغبة بوبيل في إعادة الكرة لزميله من أجل تنفيذها بدلًا منه، بل يأخذ بالحقائق المرئية والقراءة الحرفية للأحداث.
وتنص القراءة ببساطة على : ركلة مرمى تم لعبها بطريقة صحيحة، تبعها لمسة يد متعمدة داخل المنطقة من مدافع أتلتيكو .. إذن هي ركلة جزاء!
وأما بالنسبة لإمكانية حصول اللاعب على بطاقة صفراء أو حمراء، فالقاعدة 12 تقضي باحتساب ركلة جزاء فقط، دون أي عقوبات إدارية، لأن ذلك الأمر يحتاج لمخالفة أخرى مثل منع هجمة محققة أو التصدي للكرة باليد قبل دخولها المرمى.