دراما جديدة: لائحة أوروبية "سلبت" حق برشلونة ضد أتلتيكو مدريد.. وكتيبة هانزي فليك أمام مهمة "الانتقام الثلاثي"

لم تعد مواجهات العملاق الكتالوني برشلونة ضد نادي أتلتيكو مدريد الإسباني، مجرد صراع كروي على النقاط أو العبور للدور التالي؛ بل تحوّلت إلى مسرح لدراما تحكيمية ولوائحية تثير الكثير من التساؤلات، في الآونة الأخيرة.

وبينما يصارع برشلونة خصمه العنيد أتلتيكو، داخل أرضية المستطيل الأخضر، يجد نفسه مرارًا وتكرارًا في مواجهة "عدو خفي"؛ يتمثّل في قرارات تحكيمية يراها عشاقه ظالمة، أو لوائح تهضم حقه.

ومن الطبيعي أن يتذكر العملاق الكتالوني كل ذلك؛ مع اقتراب مواجهته المرتبقة ضد نادي أتلتيكو مدريد، ضمن منافسات ربع نهائي دوري أبطال أوروبا.

برشلونة سيستضيف أتلتيكو مدريد، على أرضية ميدانه "سبوتيفاي كامب نو"، يوم 8 أبريل القادم، ضمن منافسات ذهاب ربع النهائي الأوروبي؛ قبل أن يحل ضيفًا عليه إيابًا في العاصمة الإسبانية، في الرابع عشر من نفس الشهر.

ونحن سنستعرض من ناحيتنا في السطور القادمة، سر "اللائحة الأوروبية" التي أثارت استغراب عشاق برشلونة قبل مواجهة أتلتيكو مدريد، في ربع نهائي دوري الأبطال؛ بالإضافة إلى سبب "الرغبة القوية في الانتقام" من الفريق العاصمي، خلال هاتين المباراتين..