أحمد فرهود

دراما جديدة: لائحة أوروبية "سلبت" حق برشلونة ضد أتلتيكو مدريد.. وكتيبة هانزي فليك أمام مهمة "الانتقام الثلاثي"

لقاءات برشلونة وأتلتيكو مدريد مثيرة للجدل في "الملعب وخارجه"..

لم تعد مواجهات العملاق الكتالوني برشلونة ضد نادي أتلتيكو مدريد الإسباني، مجرد صراع كروي على النقاط أو العبور للدور التالي؛ بل تحوّلت إلى مسرح لدراما تحكيمية ولوائحية تثير الكثير من التساؤلات، في الآونة الأخيرة.

وبينما يصارع برشلونة خصمه العنيد أتلتيكو، داخل أرضية المستطيل الأخضر، يجد نفسه مرارًا وتكرارًا في مواجهة "عدو خفي"؛ يتمثّل في قرارات تحكيمية يراها عشاقه ظالمة، أو لوائح تهضم حقه.

ومن الطبيعي أن يتذكر العملاق الكتالوني كل ذلك؛ مع اقتراب مواجهته المرتبقة ضد نادي أتلتيكو مدريد، ضمن منافسات ربع نهائي دوري أبطال أوروبا.

برشلونة سيستضيف أتلتيكو مدريد، على أرضية ميدانه "سبوتيفاي كامب نو"، يوم 8 أبريل القادم، ضمن منافسات ذهاب ربع النهائي الأوروبي؛ قبل أن يحل ضيفًا عليه إيابًا في العاصمة الإسبانية، في الرابع عشر من نفس الشهر.

ونحن سنستعرض من ناحيتنا في السطور القادمة، سر "اللائحة الأوروبية" التي أثارت استغراب عشاق برشلونة قبل مواجهة أتلتيكو مدريد، في ربع نهائي دوري الأبطال؛ بالإضافة إلى سبب "الرغبة القوية في الانتقام" من الفريق العاصمي، خلال هاتين المباراتين..

    رغم اللوائح.. برشلونة يخوض "الإياب" خارج أرضه!

    أجرى الاتحاد الأوروبي لكرة القدم، بعض التعديلات على "لوائح" بطولاته القارية، في بداية الموسم الرياضي الحالي 2025-2026.

    من بين هذه التعديلات؛ هي خوض النادي صاحب الترتيب الأعلى في مرحلة الدوري من مسابقة دوري أبطال أوروبا 2025-2026، مباراة الإياب في الأدوار الإقصائية على ملعبه ووسط جماهيره.

    بمعنى.. العملاق الكتالوني برشلونة الذي أنهى مرحلة الدوري، في "المركز الخامس"؛ كان يجب أن يلعب مواجهة إياب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا ضد أتلتيكو مدريد الإسباني - القادم من الملحق -، على أرضية ميدانه "سبوتيفاي كامب نو".

    نعم.. أتلتيكو مدريد احتل "المركز الرابع عشر" في مرحلة الدوري؛ الأمر الذي اضطره إلى خوض "الملحق" المؤهل إلى ثمن النهائي، ضد نادي كلوب بروج البلجيكي.

    ونجح الفريق الإسباني في تخطي كلوب بروج بـ"المحلق"؛ قبل أن يُقصي نادي توتنهام هوتسبير الإنجليزي، في ربع النهائي.

    ورغم لوائح الاتحاد الأوروبي؛ إلا أننا وجدنا أتلتيكو مدريد صاحب "المركز الرابع عشر" والقادم من الملحق، هو من سيخوض إياب ربع النهائي ضد برشلونة "الخامس" على أرضه.

    لماذا سيخوض برشلونة "الإياب" ضد أتلتيكو خارج أرضه؟

    الآن.. لننتقل إلى السبب الذي جعل العملاق الكتالوني برشلونة، يخوض "إياب" ربع نهائي دوري أبطال أوروبا 2025-2026 ضد نادي أتلتيكو مدريد الإسباني، خارج ميدانه "سبوتيفاي كامب نو"؛ وبالتالي عدم الاستفادة من لوائح الاتحاد القاري للعبة، سالفة الذكر.

    السبب هُنا يكمُن في "هوية" الفريق الذي انتصر عليه أتلتيكو مدريد، ضمن منافسات ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا؛ وهو نادي توتنهام هوتسبير الإنجليزي.

    توتنهام أنهى مرحلة الدوري من مسابقة دوري أبطال أوروبا، في الموسم الرياضي الحالي، في "المركز الرابع".

    وكما ذكرنا سابقًا.. فريق برشلونة الأول لكرة القدم أنهى مرحلة الدوري من المسابقة الأوروبية، في "المركز الخامس".

    أي أن توتنهام كان يتفوق في الترتيب على برشلونة؛ وبالتالي عندما انتصر أتلتيكو عليه في دور الـ16، أصبح يُعامل على كونه صاحب "المركز الرابع".

    ولذلك.. حصل أتلتيكو على أفضلية لعب "إياب" ربع نهائي دوري أبطال أوروبا أمام برشلونة، على أرضية ميدانه "رياض ميتروبوليتانو" في العاصمة مدريد؛ بينما سيكون "الذهاب" في أقليم كتالونيا.

    اللائحة "سلبت" جهد برشلونة في دوري أبطال أوروبا!

    واستكمالًا للنقطة سالفة الذكر؛ دعونا نحلل مدى تعرض العملاق الكتالوني برشلونة لـ"الظلم"، بسبب هذا الإجراء.

    نعم.. من الأفضل للأندية أن تخوض "الإياب" على أرضها؛ لأنها ستحصل على أفضلية تحديد طريقة اللعب، بعد معرفة نتيجة "الذهاب".

    وبسبب ذلك تتصارع الأندية الكبيرة على احتلال أفضل مركز ممكن، في جدول ترتيب مرحلة الدوري من مسابقة دوري أبطال أوروبا.

    واجتهد برشلونة كثيرًا، وبشكلٍ أكبر من نادي أتلتيكو مدريد، طوال مرحلة الدوري من المسابقة الأوروبية، للموسم الرياضي الحالي 2025-2026؛ حيث احتل "المركز الخامس"، متفوقًا على 31 ناديًا دفعة واحدة.

    وعلى الرغم من ذلك؛ انتُزِع حق العملاق الكتالوني في لعب "الإياب" على أرضه، وذلك عندما يواجه فريق أقل منه في الترتيب وهو أتلتيكو.

    ولا ننسى أن برشلونة لم يستفد من هذا الأمر، في نسخة الموسم الرياضي الماضي 2024-2025؛ حيث وقتها احتل "المركز الثاني" في مرحلة الدوري، ورغم ذلك لعب "إياب" ربع ونصف النهائي خارج أرضية ميدانه.

    إلا أن كان هُناك مبرر وقتها، هو أن التعديلات على اللائحة - سالفة الذكر -، لم تكن قد طبقت بعد؛ ولكن الحقيقة المؤكدة هو أن العملاق الكتالوني، تحديدًا عندما ودع أمام إنتر في نصف النهائي.

    بالطبع هذا التضرر هو على الورق والحسابات التكتيكية؛ بينما النادي الذي يريد أن يتوج باللقب الأوروبي يجب أن يتخطى أي فريق، ويتعامل مع جميع الظروف.

    كتيبة فليك أمام مهمة "الانتقام الثلاثي" من أتلتيكو مدريد

    أخيرًا.. دعونا نقف عند نقطة أخيرة؛ وهي أن العملاق الكتالوني برشلونة بقيادة مديره الفني الألماني هانزي فليك، سيكون أمام "مهمة ثلاثية" للانتقام من نادي أتلتيكو مدريد الإسباني.

    ويشعر برشلونة بأنه سُلِب منه بعض البطولات، بسبب الأخطاء التحكيمية المؤثرة ضد أتلتيكو مدريد بالذات؛ وذلك على النحو التالي:

    * موسم 2013-2014:

    خاض برشلونة مواجهة حاسمة ضد أتلتيكو مدريد على أرضية ميدان "كامب نو"؛ وذلك ضمن منافسات الجولة 38 "الأخيرة" من مسابقة الدوري الإسباني، للموسم الرياضي 2013-2014.

    وقتها.. كان لا بديل أمام برشلونة سوى الفوز، من أجل التتويج باللقب؛ بينما كان أتلتيكو مدريد يلعب على احتمالين، وهما الفوز أو التعادل.

    وبالفعل.. نجح أتلتيكو في إنهاء المباراة بالتعادل الإيجابي (1-1)، لينتزع لقب الدوري رسميًا؛ في مباراة شهدت إلغاء هدف صحيح لمصلحة أسطورة برشلونة ليونيل ميسي، بداعي التسلل.

    * موسم 2015-2016

    تواجه برشلونة ضد أتلتيكو مدريد، في دور ربع النهائي من مسابقة دوري أبطال أوروبا، للموسم الرياضي 2015-2016.

    آنذاك.. فاز برشلونة "ذهابًا" على أرضية ميدانه (2-1)؛ بينما خسر إيابًا بهدفين مقابل لا شيء، ليودع المسابقة الأوروبية ويتأهل أتلتيكو.

    وشهدت مباراة الإياب لقطة جدلية للغاية؛ عندما رفض الحكم احتساب "ركلة جزائية" صحيحة للعملاق الكتالوني، بعد لمس الكرة يد مدافع الفريق المدريدي داخل منطقة الـ18.

    وبدلًا من أن يحتسب الحكم "جزائية"؛ أشار إلى ركلة حرة من خارج منطقة الـ18، وهو ما حرم برشلونة من الوصول للشوطين الإضافيين وربما التأهُل.

    * موسم 2025-2026

    خلال الموسم الرياضي الحالي 2025-2026؛ ضرب برشلونة موعدًا ناريًا أمام أتلتيكو مدريد، في نصف نهائي كأس ملك إسبانيا.

    وسقط برشلونة بنتيجة قاسية (0-4) ذهابًا، في العاصمة الإسبانية مدريد؛ وذلك في مباراة شهدت لقطة تحكيمية مثيرة للجدل، تمثّلت في إلغاء هدف لمدافع العملاق الكتالوني باو كوبارسي.

    وأجمع الخبراء على أن هذا الهدف كان صحيحًا، وأن الحكام ارتكبوا خطأ في تحديد مصيدة التسل؛ خاصة في ظل تعطل النظام وقتها.

    المهم.. برشلونة فاز (3-0) إيابًا، على أرضية ميدانه "سبوتيفاي كامب نو"، بعد مباراة أكثر من رائع؛ إلا أنه ودع المسابقة بفارق هدف وحيد، وهو ذلك الذي تم إلغاءه ذهابًا.

    والآن السؤال الذي يطرح نفسه: "هل سينتقم برشلونة من كل ذلك في ربع نهائي دوري أبطال أوروبا 2025-2026.. أم أن القدر يُخبئ مأساة جديدة لأبناء كتالونيا؟!".