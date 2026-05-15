صداع برشلونة: الحل عند الهلال وريال مدريد كشف "المفاجأة".. خطة هانزي فليك لـ"الظهيرين" جاهزة بدون صفقات!

منذ أن غادر البرازيلي داني ألفيش ممره الخاص في الجهة اليمنى، وخلع جوردي ألبا حذاءه المُبلل بالعرق في الجانب الأيسر، والعملاق الكتالوني برشلونة يبدو كـ"طائر" يحاول التحليق بجناحين مكسورين.

نعم.. لسنواتٍ عديدة، لم يكن "الظهير" في برشلونة مجرد مركز دفاعي؛ بل المحرك السري، ومنصة الانطلاق لثورة "التيكي تاكا".

لكن مؤخرًا؛ وجدنا تخبُط شديد في مركز "الظهير" داخل قلعة البلوجرانا، سواء كان ذلك على الطرف الأيمن أو الأيسر.

هذا التخبُط يبدو أنه سيستمر في الموسم الرياضي القادم 2026-2027؛ رغم أن قطاع كبير من الجماهير البرشلونية، كانت تأمل في إنهاء هذا الصداع.

ونحن سنحاول أن نستعرض من ناحيتنا، خلال السطور القادمة؛ كيف يعمل المدير الفني الألماني هانزي فليك على حل "صداع" الظهيرين، داخل نادي برشلونة..