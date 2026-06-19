Goal.com
مباشر

لا تفوت أي لحظة من كأس العالم

بطاقتك الشاملة للوصول إلى النتائج والتحديثات المباشرة والتحليلات
استكشف
FBL-ESP-LIGA-BARCELONA-BETISAFP
علي سمير

بسبب اتفاق سابق .. الأهلي يتصدر الترشيحات لمواجهة برشلونة في كأس جوان جامبر

برشلونة
الدوري الإسباني
الأهلي
الدوري المصري الممتاز

قمة منتظرة قبل انطلاق الموسم الجديد

يستمر برشلونة في البحث عن المنافس المناسب، من أجل اللعب أمامه على كأس جوان جامبر، وهي بطولة ودية من مباراة واحدة، تقام سنويًا استعدادًا للموسم الجديد.

التوقعات في الوقت الحالي، تشير إلى أن النادي الأهلي المصري هو الأقرب للعب أمام نظيره الكتالوني، وكلمة السر في مهاجم منتخب مصر حمزة عبد الكريم!


  • ما هي القصة؟

    صحيفة "ماركا" الإسبانية، قالت إن احتمالات ظهور الأهلي في المباراة تزايدت في الساعات الأخيرة، ليكون الفريق الضيف الذي يلعب أمام برشلونة بختام الفترة التحضيرية قبل انطلاق موسم 2026/2027.

    وأشارت إلى أن اختيار الأهلي على وجه التحديد، ربما يرجع إلى اتفاق مسبق مع العملاق المصري، خلال المفاوضات على صفقة انتقال حمزة عبد الكريم.

    المهاجم الشاب خاض النصف الثاني من موسم 2025/2026 مع شباب برشلونة على سبيل الإعارة، وترك انطباعات إيجابية لدى الجميع، ليقرر النادي تفعيل بند الشراء في عقده، ويقال إن مشاركة الأهلي في كأس جوان جامبر جاءت ضمن الاتفاق.


    • إعلان
  • Belgium v Egypt: Group G - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    تفاصيل انتقال حمزة إلى برشلونة

    اللاعب البالغ من العمر 18 سنة انضم للنادي الكتالوني خلال فترة الانتقالات الشتوية الماضية، بعد متابعة كثيفة لتطوره على مستويات الشباب مع مصر والأهلي.

    وتضمن اتفاق إعارة حمزة لبرشلونة، إمكانية شراء اللاعب مقابل 1.5 مليون يورو، بالإضافة لبعض المتغيرات المستقبلية لتصل القيمة الإجمالية من 3 إلى 5 ملايين يورو، ووفقًا للعديد من التقارير في الصحف الإسبانية والعالمية، فإن برشلونة قام بتفعيل هذا البند، كما قال الإهلي في بيان رسمي إن نظيره الكتالوني طلب القيام بذلك.


  • Egypt's Al-Ahly player Wael Gomaa (C) anAFP

    كأس جوان جامبر وآخر مواجهة بين الأهلي وبرشلونة

    تقام بطولة جوان جامبر بشكل سنوي بشهر أغسطس في أغلب الأحيان، كإعلان عن افتتاح الموسم الجديد، وذلك لتكريم مؤسس النادي الذي يحمل نفس الاسم، والذي تولى رئاسته في عدة فترات.

    البطولة انطلقت للمرة الأولى في عام 1966، ويشارك فيها برشلونة بصفة دائمة باعتباره المضيف، مع الاستعانة بضيف يشارك معه هذه الاحتفالية.

    وبالحديث عن مواجهة الأهلي مع برشلونة، نعود بالذاكرة إلى آخر مباراة بين الفريقين، حيث أقيمت في أبريل 2007 على ستاد القاهرة الدولي، وانتهت بفوز الفريق الكتالوني 4/0، وجاءت الرباعية عن طريق خافيير سافيولا وبويان كركيش وصامويل إيتو "هدفين".

    وشهد اللقاء تواجد مجموعة من أفضل نجوم الفريقين، مثل رونالدينيو وليونيل ميسي وديكو وتشافي هيرنانديز، وعلى الجانب الآخر لعب محمد أبو تريكة ومحمد بركات وفلافيو وعماد متعب.

  • Belgium v Egypt: Group G - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    الأنظار تتجه نحو حمزة

    وبالعودة مرة أخرى إلى حمزة عبد الكريم، فاللاعب يتواجد حاليًا مع منتخب مصر لخوض كأس العالم 2026 تحت قيادة حسام حسن، طمحًا في كتابة التاريخ مع الفراعنة بالمونديال.

    ولعب مهاجم برشلونة الشاب لمدة 14 دقيقة في تعادل مصر مع بلجيكا 1/1 في الجولة الأولى من دور المجموعات، وظهر بصورة جيدة في المباراة التي عززت من حظوظ بلاده في الوصول إلى دور الـ32 قبل اللعب أمام نيوزلندا وإيران.