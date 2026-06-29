هدف برشلونة القديم.. الأهلي يختار "بديل رياض محرز" من بوروسيا دورتموند

النجم الألماني كريم أديمي البالغ من العمر 24 سنة، مثّل الفئات السنية لبعض الأندية المحلية المغمورة؛ بالإضافة إلى فريق الشباب للعملاق بايرن ميونخ، موسم 2010-2011.

وقرر أديمي مغادرة الملاعب الألمانية إلى النمسا، صيف عام 2018؛ عندما وقع مع نادي رد بول سالزبورج، بشكلٍ رسمي.

سالزبورج أعار أديمي في نفس الصيف، إلى نادي إف سي ليفيرينج النمساوي، ولمدة موسم ونصف؛ قبل العودة في يناير 2020، وحتى الرحيل عام 2022 بشكلٍ نهائي.

نعم.. النجم الألماني عاد إلى بلاده صيف 2022، من بوابة نادي بوروسيا دورتموند؛ والذي يرتبط بعقدٍ معه حاليًا حتى 30 يونيو 2027، أي إلى نهاية الموسم الرياضي القادم.

ومع بوروسيا دورتموند.. لعب كريم أديمي 146 مباراة رسمية، في مختلف المسابقات المحلية والخارجية؛ مسجلًا خلالها 36 هدفًا، مع صناعة 25 آخرين لزملائه.

المثير في الأمر أن أديمي، كان هدفًا كبيرًا للعملاق الكتالوني برشلونة؛ تحديدًا عندما كان يلعب في الدوري النمساوي، قبل العودة إلى بلاده من جديد.