تطورات كبيرة.. مسؤولو برشلونة في مدريد لحسم صفقة خوليان ألفاريز وهذه الخطة!

شهدت الأسابيع الماضية، صراعًا شرسًا بين العملاق الكتالوني برشلونة ونادي أتلتيكو مدريد الإسباني؛ بسبب المهاجم الأرجنتيني خوليان ألفاريز.

وقدّم برشلونة عرضًا إلى أتلتيكو مدريد، يُقدر بـ100 مليون يورو - حسب التقارير الصحفية -؛ من أجل شراء عقد ألفاريز، بشكلٍ رسمي.

وبالتزامن مع هذا العرض؛ خرج المهاجم الأرجنتيني خلال مشاركته مع منتخب بلاده في بطولة كأس العالم 2026، ليطالب أتلتيكو مدريد بالتخلي عنه.

هُنا.. رفض أتلتيكو التفاوض مع العملاق الكتالوني؛ بل وقدّم شكوى أمام الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" ضده، بتهمة تحريض ألفاريز.

ورغم ذلك؛ لا يزال مسؤولو برشلونة يتمسكون بالتعاقد مع ألفاريز، في الميركاتو الصيفي الحالي.