برايان مبيومو يصدر حكمه الصادق على جي جي غابرييل بعد التدريب مع نجم مانشستر يونايتد الشاب
من تاريخ تحت 18 سنة إلى جلسات الكبار
في موسمه الأول الكامل، سجل غابرييل 20 هدفًا في 22 مباراة مع فريق تحت 18 عامًا. بعد أن دخل التاريخ كأصغر لاعب يشارك مع هذا الفريق في سن 14 عامًا فقط، أصبح الآن يشارك مع الفريق الأول في كارينجتون، مما يثبت أنه قادر على التعامل مع القفزة في المستوى بسهولة ملحوظة.
تقييم مبيومو المتفائل
مبيومو هو أحدث لاعب أساسي في الفريق الأول يعلق على تطور غابرييل. في مقابلة مع زاك إن رو ليبر، عبر مترو سبورت، قال مبيومو: "إنه قوي، هذا الصغير قوي. نعم، إنه قوي، إنه حقًا شيء رائع، بصراحة... أعتقد أنه في الخامسة عشرة من عمره. تشعر أنه لا بد أن يكون طفلاً صغيراً، لكنه يتدرب معنا كثيراً، وفي الواقع، يمكنك أن ترى وتشعر أن هذا الصغير لديه شيء مميز".
وأضاف أن ما يفعله غابرييل يبدو "سهلاً" على الرغم من أنه لا يلعب مع جيله: "إنه في الواقع نوع من الجناح، إنه مراوغ، وحتى أمام المرمى، ما زلت أعتقد أنه جيد، بصراحة".
براعة تقنية تفوق سنه
كما أشاد مبيومو بهدوء غابرييل أمام المرمى. "حتى عندما تكون في مواجهة فردية، غالبًا ما تتلعثم عندما تكون شابًا... لكنني أعتقد أنه يمتلك بالفعل موهبة فطرية. لقد رأيناه يسجل بعض الأهداف الرائعة، فهو يتمتع بقدرة جيدة على التسديد. إنه قوي من الناحية الفنية"، كما لاحظ.
البناء من أجل المستقبل
بينما يتوق المشجعون لرؤيته في الملعب، فإن القيود العمرية تعني أن الظهور الرسمي الأول لغابرييل مع الفريق الأول لن يحدث قبل موسم 2026-27 على الأقل. يوم الخميس، شارك مرة أخرى في تدريبات الفريق الأول بينما يستعد النادي لمباراة الدوري الإنجليزي الممتاز ضد أستون فيلا في سعيه المستمر لإنهاء الموسم ضمن المراكز الأربعة الأولى في الدوري الإنجليزي الممتاز.
