برادلي باركولا يشيد بأداء باريس سان جيرمان "الرائع" ضد تشيلسي بعد مباراة مثيرة في دوري أبطال أوروبا انتهت بسبعة أهداف

في حديثه إلى قناة Canal+ بعد المباراة، تحدث باركورا عن أهمية النتيجة وعن إنجازه الشخصي. "لقد استعددنا جيدًا لهذه المباراة، كنا نعلم أننا يجب أن نلعب بقوة منذ البداية، وسجلنا هدفًا سريعًا. بسبب بعض الأخطاء الصغيرة، استقبلنا أهدافًا، وهذا ما يجب تصحيحه. بشكل عام، كان الأداء جيدًا جدًا. بدنيًا، كنا في حالة جيدة جدًا منذ فترة، ولا أعتقد أن هذا كان المشكلة. اليوم، كنا جيدين جدًا. يجب أن نستمر على هذا المنوال"، أوضح الجناح.

لم يخف المهاجم ارتياحه لإنهاء فترة جفافه التهديفي في مثل هذه المناسبة الهامة، مضيفًا: "كنت سعيدًا، أعمل من أجل التسجيل في دوري أبطال أوروبا، هذا الهدف يشعرني بالسعادة، أنا سعيد جدًا. إنها إحدى مبارياتنا المرجعية هذا الموسم. سنبني على ما حققناه اليوم في مباراة الإياب لأن الأمر لم ينتهِ بعد. كانت مباراة جيدة جدًا الليلة".