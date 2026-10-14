مباراة عودة الثقة: برادلي باركولا "صمت دهرًا ونطق بإنجاز تاريخي" ضد لاسك.. وانهيار دفاعات ليفربول يزيد من أهمية رونالد أراوخو!

في عالم كرة القدم؛ كثيرًا ما شاهدنا أندية ونجومًا عالميين لا يمرون بأفضل فتراتهم، حتى تأتي مباراة ما وتُغيّر كل شيء.

هذا ما يحدث مع نادي ليفربول الإنجليزي والكثير من نجومه، الذين لا يعيشون أفضل مستوياتهم؛ لذا يأمل جمهوره أن تكون مواجهة نادي لاسك لينز النمساوي، هي تلك المباراة التي تُغيّر كل شيء في المستقبل القريب.

نعم.. ليفربول فاز (6-3) على لاسك لينز، مساء اليوم الأربعاء؛ وذلك ضمن منافسات الجولة الثانية من مرحلة الدوري بمسابقة دوري أبطال أوروبا، للموسم الرياضي الحالي 2026-2027.

وظهر الفريق الإنجليزي بـ"وجهين"؛ أحدهما ممتع هجوميًا، أسفر عن تسجيل 6 أهداف، والآخر سيئ دفاعيًا، انتهى باهتزاز شباكه 3 مرات.

وسجل سداسية ليفربول في الشباك النمساوية؛ كل من "الأوروجوياني رونالد أراوخو، الفرنسي برادلي باركولا (ثلاثية)، الهولندي جيريمي فريمبونج والويلزي لويس كوماس"، في الدقائق 22 و24 و37 و51 و66 و72 تواليًا.

أما فريق لاسك لينز الأول لكرة القدم؛ فسجل ثلاثيته في شباك ليفربول عن طريق الكرواتي روبرت ليوبيتشيتش والنمساوي فلوريان فليكر "ثنائية"، في الدقائق 63 و74 و78.

ونحن سنحاول أن نستعرض من ناحيتنا، خلال السطور القادمة من تقريرنا؛ أبرز النقاط التي يمكن الوقوف أمامها، بعد فوز ليفربول على لاسك لينز..