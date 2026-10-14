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Ronald Araujo Bradley Barcola GOAL ONLYGoal AR
أحمد فرهود

مباراة عودة الثقة: برادلي باركولا "صمت دهرًا ونطق بإنجاز تاريخي" ضد لاسك.. وانهيار دفاعات ليفربول يزيد من أهمية رونالد أراوخو!

فقرات ومقالات
ليفربول
برادلي باركولا
رونالد أراوخو
برشلونة
باريس سان جيرمان
لاسك ضد ليفربول
لاسك
دوري أبطال أوروبا

ليفربول يعود إلى سكة الانتصارات..

في عالم كرة القدم؛ كثيرًا ما شاهدنا أندية ونجومًا عالميين لا يمرون بأفضل فتراتهم، حتى تأتي مباراة ما وتُغيّر كل شيء.

هذا ما يحدث مع نادي ليفربول الإنجليزي والكثير من نجومه، الذين لا يعيشون أفضل مستوياتهم؛ لذا يأمل جمهوره أن تكون مواجهة نادي لاسك لينز النمساوي، هي تلك المباراة التي تُغيّر كل شيء في المستقبل القريب.

نعم.. ليفربول فاز (6-3) على لاسك لينز، مساء اليوم الأربعاء؛ وذلك ضمن منافسات الجولة الثانية من مرحلة الدوري بمسابقة دوري أبطال أوروبا، للموسم الرياضي الحالي 2026-2027.

وظهر الفريق الإنجليزي بـ"وجهين"؛ أحدهما ممتع هجوميًا، أسفر عن تسجيل 6 أهداف، والآخر سيئ دفاعيًا، انتهى باهتزاز شباكه 3 مرات.

وسجل سداسية ليفربول في الشباك النمساوية؛ كل من "الأوروجوياني رونالد أراوخو، الفرنسي برادلي باركولا (ثلاثية)، الهولندي جيريمي فريمبونج والويلزي لويس كوماس"، في الدقائق 22 و24 و37 و51 و66 و72 تواليًا.

أما فريق لاسك لينز الأول لكرة القدم؛ فسجل ثلاثيته في شباك ليفربول عن طريق الكرواتي روبرت ليوبيتشيتش والنمساوي فلوريان فليكر "ثنائية"، في الدقائق 63 و74 و78.

ونحن سنحاول أن نستعرض من ناحيتنا، خلال السطور القادمة من تقريرنا؛ أبرز النقاط التي يمكن الوقوف أمامها، بعد فوز ليفربول على لاسك لينز..

  • FBL-EUR-C1-LASK-LIVERPOOLAFP

    مباراة كسر اللعنة وعودة الثقة لليفربول ونجومه!

    يمكن تسمية مواجهة نادي لاسك لينز النمساوي، مساء اليوم الأربعاء، ضمن منافسات الجولة الثانية من مرحلة الدوري بمسابقة دوري أبطال أوروبا 2026-2027؛ بـ"مباراة كسر اللعنة وعودة الثقة" لكتيبة العملاق الإنجليزي ليفربول، بقيادة المدير الفني الإسباني أندوني إيراولا.

    نعم.. يكفي النظر إلى ما حدث مع لاعبين اثنين في صفوف فريق ليفربول الأول لكرة القدم، خلال هذه المواجهة الأوروبية، لنتأكد من هذا الأمر بالفعل؛ وهما:

    * أولًا: الجناح الفرنسي برادلي باركولا.

    * ثانيًا: قلب الدفاع الأوروجوياني رونالد أراوخو.

    باركولا وأراوخو انضما إلى ليفربول، في الميركاتو الصيفي الماضي؛ قادمين من نادي باريس سان جيرمان الفرنسي والعملاق الكتالوني برشلونة، على التوالي.

  • LASK v Liverpool FC - UEFA Champions League 2026/27 League Phase MD2Getty Images Sport

    التخلص من شبيه برادلي باركولا.. وعودة النسخة الباريسية

    واستكمالًا للنقطة سالفة الذكر؛ لنركز على النجم الفرنسي الشاب برادلي باركولا، جناح العملاق الإنجليزي ليفربول.

    ليفربول تعاقد مع باركولا في صيف عام 2026، قادمًا من نادي باريس سان جيرمان الفرنسي؛ وذلك في صفقة قُدرت قيمتها بنحو 120 مليون جنيه إسترليني، وبعقد يمتد حتى 30 يونيو 2031.

    لكن.. بعد انضمامه إلى ليفربول؛ لم نشاهد أي شيء من نسخة باركولا الرائعة، سواء على مستوى الأداء الفني أو تسجيل الأهداف وصناعتها.

    وإذا كان البعض يقول إن الذي يلعب مع العملاق الإسباني ريال مدريد حاليًا، هو شبيه النجم البرازيلي فينيسيوس جونيور، وذلك بعد الانخفاض الكبير في مستواه الفني والبدني؛ فإننا يمكن أن نعتبر الأمر كذلك أيضًا مع باركولا، بعد انتقاله إلى النادي الإنجليزي الكبير.

    ولم يقدم النجم الفرنسي أي مساهمة تهديفية مع ليفربول؛ قبل أن يخوض مباراته ضد نادي لاسك لينز النمساوي، في الجولة الثانية من مرحلة الدوري بمسابقة دوري أبطال أوروبا 2026-2027.

    باركولا انفجر في هذه المباراة الأوروبية؛ وأعاد لنا نسخته الرائعة التي شاهدناها في كثير من المباريات، بقميص فريق باريس سان جيرمان الأول لكرة القدم.

  • LASK v Liverpool FC - UEFA Champions League 2026/27 League Phase MD2Getty Images Sport

    برادلي باركولا.. صمت دهرًا ونطق بـ"رقم شخصي تاريخي" لأول مرة!

    لم ينتهِ حديثنا عند ما سبق عزيزي القارئ؛ حيث سنتطرق إلى ما قدمه النجم الفرنسي برادلي باركولا بالتفصيل، خلال مواجهة العملاق الإنجليزي ليفربول ضد نادي لاسك لينز النمساوي.

    روعة باركولا ضد لاسك، مساء اليوم الأربعاء، في الجولة الثانية من مرحلة الدوري بمسابقة دوري أبطال أوروبا 2026-2027؛ جاءت على النحو التالي:

    * أولًا: تسجيل 3 أهداف "هاتريك".

    * ثانيًا: مهارات كبيرة في تجاوز الخصم.

    * ثالثًا: تحركات رائعة بين الجناح والعمق.

    ومن خلال مهاراته وتحركاته؛ ساهم النجم الفرنسي الشاب في خلخلة دفاعات الخصم، حتى تم استبداله في الدقيقة 73.

    كما أنه كسر صيامه التهديفي مع ليفربول؛ حيث لم يفعل ذلك بتسجيل هدف أو اثنين، وإنما ثلاثية كاملة "هاتريك".

    والأكثر إثارة عزيزي القارئ، أن هذه هي المرة الأولى في مسيرة برادلي باركولا الاحترافية؛ التي يسجل فيها 3 أهداف "هاتريك"، خلال مباراة واحدة فقط.

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  • FBL-EUR-C1-LASK-LIVERPOOLAFP

    رونالد أراوخو.. ليلة لاسك لينز تزيد ثقله في ليفربول يا برشلونة

    ومن النجم الفرنسي برادلي باركولا؛ سنتجه بحديثنا إلى الأوروجوياني رونالد أراوخو، قلب دفاع نادي ليفربول الإنجليزي.

    أراوخو انضم إلى ليفربول في صيف عام 2026، قادمًا من العملاق الكتالوني برشلونة؛ لمدة موسم رياضي واحد على سبيل الإعارة، مع وجود خيار للشراء.

    ومنذ الانضمام إلى الفريق الإنجليزي؛ كان المدافع الأوروجوياني يسير على خط ويترك الآخر، على النحو التالي:

    * أولًا: يتألق في بعض المباريات.

    * ثانيًا: يسهل اختراقه ويرتكب الأخطاء في لقاءات أخرى.

    إلا أن مواجهة ليفربول ضد نادي لاسك لينز النمساوي، في الجولة الثانية من مرحلة الدوري بمسابقة دوري أبطال أوروبا 2026-2027، قد تكون الانطلاقة الحقيقية لمسيرة أراوخو مع ليفربول، وتكسبه ثقلًا ووزنًا كبيرين داخل الفريق؛ لسببين هما:

    - 1/ سجل أول أهدافه مع ليفربول؛ برأسية رائعة.

    - 2/ دفاعات ليفربول انهارت تمامًا؛ بعد استبداله في الدقيقة 62.

    نعم عزيزي القارئ؛ بعد خروج أراوخو من أرضية الملعب مباشرة، استقبلت شباك ليفربول 3 أهداف كاملة.

    ورغم أن شباك ليفربول اهتزت أيضًا في مباريات سابقة من الموسم الرياضي الحالي، بوجود هذا المدافع الأوروجوياني؛ فإن الانهيار الكامل بعد خروجه أمام فريق بحجم لاسك، ربما يزيد من أهميته داخل الفريق الإنجليزي.

    وهذا الأمر سيسعد برشلونة بالطبع؛ الذي قد يفضّل أن يقوم ليفربول بشراء أراوخو نهائيًا في الصيف القادم، بعد انتهاء الإعارة.