هل عمرك 24 أو أكبر؟

ساعدنا في التحقق من عمرك من خلال تقديم إجابة صادقة. يحتوي هذا الموقع على إعلانات للمقامرة لـ 24+.

محتوى مخصص للبالغين فقط

عمرك لا يسمح لك بمشاهدة محتوى المراهنات. سيتم إعادة توجيهك إلى الصفحة الرئيسية.

alt
مباشرالتذاكر
Australia v BrazilGetty Images Sport
ترجمه

بديل مودريتش وخطف إندريك .. خطة ميلان لتحمل صفقة نجم ريال مدريد "دون المشاركة في دوري الأبطال"!

انتقالات
ميلان
إندريك
ريال مدريد
لوكا مودريتش

لدى ميلان خطة واضحة للمستقبل. ففي شهر يناير، سيكون النادي مجدداً من بين المشاركين الأساسيين في سوق الانتقالات وهو يسعى لتحقيق صفقة كبرى. يريد جيري كاردينالي أن يمنح روبن أموريم لاعباً من الطراز الرفيع على غرار جونسالو راموش، لاعبًا قادرًا على إضافة قيمة داخل الملعب وخارجه للفريق والنادي معاً.

وفي الوقت الحالي، فإن الاسم الأبرز هو إندريك، وهو مهاجم من مواليد عام 2006 ينتمي إلى ريال مدريد، حيث لم يلعب سوى دور هامشي هذا الموسم. وبعد الحديث الذي جرى في بداية الموسم مع مورينيو، كان الموهبة السابقة لليون يتوقع أن يلعب وأن يكون البديل الأول للاعبين الأساسيين، لكن الأرقام تحكي قصة مختلفة: مجرد ظهور واحد وأربع دقائق لعبها طوال الموسم، في نهاية مباراة الليجا أمام إلتشي.

  • ريال مدريد منفتح على صفقة إعارة

    هناك حاجة إلى بضعة أسابيع للوصول إلى تقييم نهائي، لكن إندريك يدرك أنه لا يستطيع تحمّل الجلوس على مقاعد البدلاء دون لعب. فهو في العشرين من عمره، ويحتاج إلى اللعب بانتظام. يُعدّ الانتقال في يناير خيارًا واقعيًا، ولا يتبقى سوى معرفة شكل هذا الانتقال.

    وبحسب ما ذكره ماتيو موريتو، فإن جوهرة بالميراس السابق كان منفتحًا على الانضمام إلى ميلان في الصيف، لكن ريال مدريد منع كل شيء. وقد يتغير ذلك في يناير، إذ إن النادي منفتح على انتقاله على سبيل الإعارة حتى لا يفقد السيطرة على اللاعب.

    ويدرس مسؤولو ميلان هذا الخيار، لكن كاردينالي ليس متحمسًا له بشكل خاص. ويدرس رئيس ريد بيرد، الذي تربطه علاقة جيدة بوكالة إندريك، روك نيشن، عرضًا لانتقال دائم أو إعارة مع إلزامية الشراء. ويبقى روما أيضًا ضمن المرشحين، وهي وجهة أخرى تروق للاعب البرازيلي.


  • ما هو ثمن إندريك؟

    أكّد باتو، مهاجم ميلان السابق، اهتمام كاردينالي بالتعاقد مع إندريك خلال حديثه على هامش مهرجان "ديلو سبورت" في ترينتو قائلاً: "أعتقد أنه يجب عليه أن يغيّر، لأنه من الصعب عليه أن يلعب في مدريد. أعلم أن كاردينالي كان يحاول جلبه إلى ميلان، وقد تحدّثنا عن ذلك، لكن في النهاية لم يتحقق شيء. في يناير؟ لا أعرف ذلك."

    وتعاقد ريال مدريد مع إندريك في عام 2022 مقابل مبلغ أساسي قدره 35 مليون يورو إضافةً إلى مكافآت تصل إلى 25 مليون يورو. وأي نادٍ يحاول التعاقد معه بشكل دائم سيحتاج إلى تقديم عرض كبير، لا يقل عن 60 مليون يورو. 

  • البطولة ليست شرطاً لضم إندريك

    في ظروف أخرى، كان ميلان لينتظر حتى شهر يونيو، أو على الأقل حتى يضمن تحقيق هدفه الأدنى بالتأهل إلى دوري أبطال أوروبا في الموسم المقبل. لكن المنافسة شرسة، وقد أثبت ميلان قدرته على ضخّ استثمارات ضخمة حتى من دون المشاركة في أهم بطولة أوروبية. وبحسب ما ذكرته Calcio e Finanza ، فقد اعتمدت الحسابات قبل كل شيء على مصادر إيرادات أقل ارتباطاً بشكل مباشر بالنتائج الرياضية في أوروبا. فللمرة الأولى في تاريخ النادي، تجاوزت إيرادات الرعاية حاجز الـ100 مليون يورو، في حين ارتفعت أيضاً إيرادات تذاكر الدوري الإيطالي، واعتمد النادي بشكل كبير على الأرباح الرأسمالية. وفي السنة المالية 2021/22، وهي الأخيرة قبل وصول ريد بيرد، بلغت العائدات 297.7 مليون يورو. ومقارنةً بتلك الفترة، وصل النمو إلى 56.1%.

    • هل استمتعت بهذا المقال؟

    أضف جول كمصدر مفضل على جوجل للاطلاع على المزيد من تقاريرنا

    تابع GOAL على جوجل

  • بديل مودريتش

    من ناحية أخرى، أفادت صحيفة "توتو سبورت" الإيطالية، بأن إدارة ميلان تفكر جديًا في ضم لاعب بديل للكرواتي لوكا مودريتش، الذي يقترب من عامه الثاني والأربعين، والذي بات مستقبله في سان سيرو، غير مضمون، حيث تفضل إدارة الروسونيري، التعاقد مع السويدي ياسين عياري، لاعب خط وسط برايتون، في الفترة المُقبلة، وسط تنافس من عدة أندية لضمه.

    شاهد الدوري الإيطالي عبراشترك الآن!


  • اختيار أديداس

    سيكشف نادي ميلان عن مشروع ملعب سان سيرو الجديد بالتعاون مع إنتر في نهاية أكتوبر، ويريد مواصلة زيادة إيراداته من بيع التذاكر والرعاة. وفي هذا السياق تنبغي قراءة الأنباء المتعلقة بالعودة إلى أديداس كراعٍ تقني بمجرد انتهاء عقده مع بوما في 30 يونيو 2028. ووفقًا لما ذكرته Calcio e Finanza، فإن الشركة الألمانية تدفع حاليًا لنادي ميلان ما يزيد قليلًا عن 25 مليون يورو مقابل الرعاية التقنية، بحسب أحدث الحسابات المتاحة لموسم 2024/25. وستكشف وثائق السنة المالية 2025/26 عن قيمة الاتفاق للموسم الماضي، لكن من المنطقي توقع نمو على هذا الصعيد أيضًا في حال التوصل إلى اتفاق جديد مع أديداس.

الدوري الإسباني
ريال مدريد crest
ريال مدريد
ريال مدريد
فياريال crest
فياريال
فياريال
الدوري الإيطالي
ساسولو crest
ساسولو
ساسوولو
ميلان crest
ميلان
ميلان