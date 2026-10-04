بديل مودريتش وخطف إندريك .. خطة ميلان لتحمل صفقة نجم ريال مدريد "دون المشاركة في دوري الأبطال"!

هناك حاجة إلى بضعة أسابيع للوصول إلى تقييم نهائي، لكن إندريك يدرك أنه لا يستطيع تحمّل الجلوس على مقاعد البدلاء دون لعب. فهو في العشرين من عمره، ويحتاج إلى اللعب بانتظام. يُعدّ الانتقال في يناير خيارًا واقعيًا، ولا يتبقى سوى معرفة شكل هذا الانتقال.

وبحسب ما ذكره ماتيو موريتو، فإن جوهرة بالميراس السابق كان منفتحًا على الانضمام إلى ميلان في الصيف، لكن ريال مدريد منع كل شيء. وقد يتغير ذلك في يناير، إذ إن النادي منفتح على انتقاله على سبيل الإعارة حتى لا يفقد السيطرة على اللاعب.

ويدرس مسؤولو ميلان هذا الخيار، لكن كاردينالي ليس متحمسًا له بشكل خاص. ويدرس رئيس ريد بيرد، الذي تربطه علاقة جيدة بوكالة إندريك، روك نيشن، عرضًا لانتقال دائم أو إعارة مع إلزامية الشراء. ويبقى روما أيضًا ضمن المرشحين، وهي وجهة أخرى تروق للاعب البرازيلي.



