بديل فيران أم خوليان .. الاتصالات تعود بين برشلونة وفلاهوفيتش

لا يزال دوشان فلاهوفيتش. المهاجم الصربي - الذي بعد يومين سينتهي عقده الحالي مع يوفنتوس، بعد أن قرر عدم تجديد الاتفاق بالأرقام التي اقترحها النادي البيانكونيري - لا يزال يرى مستقبله ضبابيًا.

سيكون وداعًا لـ السيدة العجوز - رغم أنه كانت هناك محاولة في اللحظات الأخيرة لمحاولة رأب الصدع من الناحية الاقتصادية-المالية -، لكن ما ستكون محطته التالية على الصعيد المهني لا يزال غير معلوم.

من بين العروض المختلفة على طاولة لاعب فيورنتينا السابق تبقى دائمًا تلك الخاصة بـ بشكتاش، لكن في الوقت نفسه يعمل محيطه على حلول بديلة أخرى، بعد أن وضع على وضع الاستعداد المسار الذي يقود إلى السوبر ليغ التركية.