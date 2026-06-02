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Al Nassr v Gamba Osaka: AFC Champions League 2Getty Images Sport
علي سمير

ذهب لخلافة مورينيو .. "شروط غير مادية" تحرم النصر من "البديل البرتغالي" لجورج جيسوس!

النصر
دوري روشن السعودي
انتقالات
بنفيكا
فولهام
الدوري البرتغالي الممتاز
ماركو سيلفا
جوزيه مورينيو
جورج جيسوس

البحث مستمر في العالمي

يظل ملف المدرب الجديد للنصر خلال الموسم القادم، على رأس القضايا الساخنة التي تتم مناقشتها خلال الأيام القليلة الماضية داخل مجلس إدارة العالمي مع بداية الميركاتو الصيفي.

العديد من الأسماء ظهرت من أجل خلافة البرتغالي جورج جيسوس، وكان من ضمنها ماركو سيلفا مدرب فولهام، وهو الأمر الذي تحدث عنه الإعلامي السعودي عبد العزيز المريسل.


  • Al Nassr vs Damac - Saudi Pro LeagueGetty Images Sport

    جورج جيسوس .. غادر النصر بطلًا

    أعلن نادي النصر عن رحيل البرتغالي جورج جيسوس، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم، بشكل نهائي، بالتزامن مع نهاية عقده، دون تجديد في نهاية شهر مايو الماضي.

    ونشر الحساب الرسمي بنادي النصر، مقطع فيديو للمدرب جورج جيسوس، بعنوان "حضر متحديًا .. ويغادرنا بطلًا"، شكرًا جيسوس لكل ما قدمته لناديك النصر، وستبقى دائمًا محبًا ومحبوبًا للنصراويين".


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    مفاوضات ماركو سيفا

    عبد العزيز المريسل أكد تفاوض إدارة النصر مع ماركو سيلفا، الذي يتمتع بخبرات جيدة على مستوى الكرة الأوروبية، وتحديدًا في إنجلترا من خلال فولهام وهال سيتي وواتفورد وإيفرتون.

    وقال المريسل عبر حسابه على منصة "إكس":"النصر فتح مفاوضات مع ماركو سيلفا، ولكن كانت له بعض الشروط (غير مادية) و تم رفضها و بالتالي تم إغلاق ملفه".


  • سيلفا إلى بنفيكا

    وفي سياق متصل، قال الصحفي الإيطالي فابريتسيو رومانو، إن سيلفا يستعد للرحيل عن صفوف فولهام والانتقال إلى نظيره البرتغالي بنفيكا، خلفًا لجوزيه مورينيو الذي يستعد للعودة إلى ريال مدريد.

    وأوضح أن البرتغالي البالغ من العمر 48 سنة، وافق على تخفيض عقده للمنافسة على البطولات، وسيوقع لبنفيكا على عقد ينتهي في يونيو 2028، مع إمكانية التمديد لموسم إضافي بالاتفاق بين الطرفين، ليعود إلى بلاده بعد ابتعاد استمر لـ10 سنوات.





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    موسم للتاريخ

    وتولى جورج جيسوس تدريب النصر، في صيف 2025، بعد فترة قصيرة من رحيله عن الهلال، بقرار إقالة، حيث خاض البرتغالي بداية جديدة تحمل آمال النصراويين في العودة لمنصات التتويج.

    جيسوس نجح في مهمته، وقدم موسمًا للتاريخ مع النصر، بعدما قاده للتتويج بلقب دوري روشن السعودي، للمرة الأولى منذ عام 2019، كما حقق العديد من الأرقام القياسية، كأكبر سلسلة من الانتصارات المتتالية، سواءً في بداية الموسم، أو على مداره بشكل عام.

    وبخلاف دوري روشن، فإن النصر تأهل مع جورج جيسوس إلى نهائي دوري أبطال آسيا الثاني، بعد مسيرة من الانتصارات المتتالية، قبل أن يختتم البطولة في الوصافة، بعد الخسارة أمام جامبا أوساكا الياباني بهدف دون مقابل.

    وإجمالًا.. حقق العالمي 40 انتصارًا، مقابل تعادلين و7 هزائم، خلال 49 مباراة تحت قيادة جورج جيسوس، في مختلف المسابقات المحلية والخارجية.