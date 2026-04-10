برز شتيلر كهدف بارز لتشيلسي، إذ يتطلع «البلوز» إلى تعزيز خياراته في خط الوسط قبل نافذة الانتقالات الصيفية. ووفقًا لصحيفة BILD، فإن النادي الواقع في غرب لندن كان يراقب اللاعب البالغ من العمر 25 عامًا بشكل متكرر، ولا سيما خلال فوز شتوتغارت اللافت بنتيجة 4-1 على باير ليفركوزن، حيث فرض شتيلر سيطرته على مجريات اللقاء.

ومع استمرار التكهنات بشأن مستقبل فيرنانديز طويل الأمد في ستامفورد بريدج، يُنظر إلى شتيلر على أنه لاعب يمتلك الانضباط التكتيكي ومدى التمرير المطلوبين للنجاح في الدوري الإنجليزي الممتاز. وقد ارتفعت أسهم لاعب الوسط بشكل ملحوظ منذ انضمامه إلى شتوتغارت، إذ رسّخ مكانته ضمن منظومة المنتخب الألماني.