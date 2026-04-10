Everton v Chelsea - Premier LeagueGetty Images Sport

بديل إنزو فرنانديز في تشيلسي؟ «البلوز» معجبون بنجم من الدوري الألماني تُقدَّر قيمته بـ50 مليون يورو

حدد تشيلسي أنجيلو شتيلر كبديل محتمل لإنزو فرنانديز، الذي أوقفه النادي حالياً عقب تصريحات ألمحت إلى انتقاله إلى ريال مدريد. وقد أثار لاعب وسط شتوتغارت إعجاب كشافي «البلوز» في ظل سعيهم لإعادة تشكيل خط الوسط وسط حالة من الغموض بشأن مستقبل الأرجنتيني.

    برز شتيلر كهدف بارز لتشيلسي، إذ يتطلع «البلوز» إلى تعزيز خياراته في خط الوسط قبل نافذة الانتقالات الصيفية. ووفقًا لصحيفة BILD، فإن النادي الواقع في غرب لندن كان يراقب اللاعب البالغ من العمر 25 عامًا بشكل متكرر، ولا سيما خلال فوز شتوتغارت اللافت بنتيجة 4-1 على باير ليفركوزن، حيث فرض شتيلر سيطرته على مجريات اللقاء.

    ومع استمرار التكهنات بشأن مستقبل فيرنانديز طويل الأمد في ستامفورد بريدج، يُنظر إلى شتيلر على أنه لاعب يمتلك الانضباط التكتيكي ومدى التمرير المطلوبين للنجاح في الدوري الإنجليزي الممتاز. وقد ارتفعت أسهم لاعب الوسط بشكل ملحوظ منذ انضمامه إلى شتوتغارت، إذ رسّخ مكانته ضمن منظومة المنتخب الألماني.

    تم تحديد السعر مع تصاعد اهتمام الدوري الإنجليزي الممتاز

    يدرك شتوتغارت جيدًا الاهتمام المتزايد بأغلى أصوله، وقد أفيد بأنه حدّد تقييمًا داخليًا يبلغ حوالي 50 مليون يورو (43 مليون جنيه إسترليني/58 مليون دولار) لصانع الألعاب. وبينما يفضّل النادي الألماني الإبقاء على قوامه الأساسي معًا، فإن الإغراء المالي للدوري الإنجليزي الممتاز قد يكون من الصعب مقاومته.

    تشيلسي ليس النادي الإنجليزي الوحيد الذي أبدى اهتمامًا. فقد قام مانشستر يونايتد بمحاولة متأخرة للحصول على توقيع ستيلر خلال نافذة الانتقالات الصيفية الماضية، ما يبرز حجم الطلب على خدماته. ومن المرجّح أن تؤدي خطوة إلى لندن إلى زيادة كبيرة في راتب ستيلر الحالي البالغ 4.5 مليون يورو سنويًا، مع توقعات بأن تتضاعف أرباحه على الأقل في إنجلترا.

    على الرغم من الإغراء المالي لصفقة محتملة قد تُسجّل رقماً قياسياً، كان مدرب شتوتغارت سيباستيان هونيس صريحاً بشأن رغبته في الإبقاء على التشكيلة كما هي. وقد تكبّد النادي بالفعل خسارة عدة عناصر أساسية خلال فترات الانتقال الأخيرة، ما يجعل الاحتفاظ بشتيلر أولوية على الصعيد الرياضي.

    وقد تطرّق إلى الموقف في وقت سابق من هذا الشتاء قائلاً: «إذا كنت تريد دخول موسمٍ كمنافس على التأهل للمسابقات الدولية، فعليك أن تصل، من منظور رياضي، إلى مرحلة الاحتفاظ بأفضل اللاعبين. بالنسبة لي، لم يصل في إف بي بعد إلى نهاية تطوّره. لو كنت أفكّر بهذه الطريقة، لما مدّدت عقدي في مارس».

    معضلة شتوتغارت الصيفية والجدول الزمني للانتقالات

    لا يزال توقيت أي صفقة محتملة معقدًا بسبب اقتراب كأس العالم، الذي يُتوقع أن يدفع نشاط الانتقالات الكبرى إلى المراحل المتأخرة من نافذة الانتقالات الصيفية. علاوة على ذلك، فإن المركز النهائي لشتوتغارت في الدوري وتأهله للمسابقات الأوروبية سيلعبان دورًا حاسمًا في ما إذا كان ستيلر سيشعر بأنه يجب أن ينتقل من أجل التقدم في مسيرته.

