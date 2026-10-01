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Badr Haji KuwaitGetty
محمود خالد

جده توفي في الملعب .. أسطورة الكويت يروي قصة "فشل انتقاله" إلى النصر قبل كتابة التاريخ مع الشباب!

الكويت
النصر
الشباب

"سعود عبد الحميد أعطى ثقة للأوروبيين في لاعبي الخليج"

كشف الدولي الكويتي السابق بدر حجي، نجم الجيل الذهبي بنادي الشباب، عن كواليس تلقيه عرض من أجل بدء مسيرته الكروية في السعودية، من بوابة النصر وليس "الليث".

بدر حجي "58 عامًا"، الذي قضى عمره في صفوف نادي كاظمة، ولعب مع الشباب، لمدة ستة أشهر، خلال عام 1999، والذي تحدث بشأن رحيله إلى "شيخ الأندية" في أحد عصوره الذهبية، كما توج مع الأزرق بلقب كأس الخليج العربي "مرتين" في 1996 و1998، واحتل المركز الثالث في كأس العرب 1998.

وبدوره، تحدّث حجي عن أزمة اللاعبين الكويتين في الاحتراف، مشيدًا بتجربة سعود عبد الحميد، نجم المنتخب السعودي، والذي يلعب في صفوف لانس الفرنسي، وحقق معه ثنائية كأس فرنسا، وكأس الأبطال الفرنسية.

  • كواليس عرض النصر

    وتحدّث بدر حجي، في بودكاست "مع تركي"، عبر "نبض طويق"، عن تلقيه عرض من النصر، عام 1997، أي قبل انتقاله إلى الشباب، حيث دخل في مفاوضات مع الأمير فيصل بن عبد الرحمن، خلال بطولة مجلس التعاون الخليجي في قطر.

    وأوضح أسطورة وسط ميدان كاظمة، أنه أعطى الموافقة المبدئية على ارتداء قميص النصر، وكان عمره آنذاك 29 عامًا، إلا أن ناديه الكويتي وقف في طريقه، ورفض إتمام الصفقة.

  • احترافه في الشباب

    وأوضح حجي أنه رحل إلى الشباب، بعدما مرّ بعصر ذهبي عام 1998، حيث كان قد توّج لتوه بلقب كأس الخليج العربي في البحرين، وتم اختياره كأفضل لاعب في البطولة، وكذلك أفضل لاعب في كأس العرب، في قطر، حيث احتل المركز الثالث مع منتخب الكويت.

    ووصف حجي تجربته القصيرة مع الشباب، بأنها كانت بمثابة "تتويج" له، وبداية دخوله مرحلة الاحتراف، في الوقت الذي لم يكن فيه نظام الاحتراف سائدًا في الكويت، بخلاف النادي السعودي الذي كان يتمتع باحترافية كبيرة، بين إقامة معسكر تدريبي، وحصص تدريبية يومية بين الصبح والعصر، وكان الفارق واضحًا من حيث الملاعب وطريقة التدريب.

    ونوّه حجي بأنه قضى ستة أشهر مع الشباب، وكان عقده مقابل 45 ألف دينار كويتي، أو ما يعادل 170 ألف دولار في تلك الفترة.

    يذكر أن بدر حجي قد توج مع الشباب بلقب كأس ولي العهد، في موسم 1999، بعد الفوز على الهلال، في المباراة النهائية، بهدف نظيف سجله عبد الله الشيحان.


  • جده توفي في الملعب

    وتحدّث بدر حجي عن كونه يندرج من أسرة كروية، حيث مارس عدد من أفراد عائلته، كرة القدم مع الأندية، فيما أشار إلى جده، عبد الرزاق، الذي توفّي في الملعب.

    وأوضح أن جده كان عمره آنذاك 74 عامًا، وكان قد لعب أيضًا في نادي كاظمة، إلا أنه توفي أثناء حضور مباراة بين العربي والتضامن، وكأن الله قد استرد أمانته، وهو في المكان الذي يحبه، على حد قوله.

    وتطرق حجي للحديث عن كواليس اعتزاله اللعب، وكان حينها في صفوف كاظمة، إلا أنه لم يتم تسجيله آنذاك، وقد تلقى عرضًا من نادي العربي، للتعاقد معه، مقابل 15 ألف دينار، إلا أن مديره عماد الغربللي، رفض رحيله، بل وأبلغه بأنه لا يمانع إذا ما قرر الاحتراف خارج الكويت، مضيفًا أنه احترامًا لهذا الشخص، قرر الاعتزال عام 2003، بدلًا من الانتقال إلى العربي، منوهًا بأن مكافأته مع كاظمة كانت 500 دينار، وأنه بحسب النظام الكويتي، فإن اعتزال اللعب يكون في جهة واحدة، وقد اختار (حجي) أن يخوض مباراة اعتزاله مع المنتخب بدلًا من كاظمة.

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  • Saud Abdulhamid Lenssocial gfx

    إشادة بمسيرة سعود عبد الحميد

    وفي ظل انتقاده لغياب منظومة الاحترافية في الكرة الكويتية، والتراجع الطويل بسبب الاعتقاد بأنه لعبة "هواة"، فضلًا عن الإيقاف الدولي، وهبوط مركز الأزرق في التصنيف الدولي ليصبح 138 اليوم، بعدما كان في المركز الرابع والعشرين عام 1998، تطرّق بدر حجي للحديث بشأن تجربة سعود عبد الحميد، مع تأكيده بأن اللاعب السعودي يملك المقومات من أجل الاحتراف في أوروبا.

    وأشاد حجي بما يقدمه سعود مع لانس، من مستويات مميزة، واصفًا أن اختلاف الرقعة بين السعودية وفرنسا، كان ليصعّب التجربة على عبد الحميد، إلا أنه اتخذ خطوة جريئة، ونجح في مواكبة اللعب في أوروبا، خلال فترة وجيزة، في الوقت الذي لم يستمر فيه لاعبون محترفون وأسماء رنانة أكثر من موسم واحد، مضيفًا أن سعود أبرز الكرة السعودية والخليجية، ومنح الثقة للمسؤولين في الخارج حول اللاعبين في تلك المنطقة.