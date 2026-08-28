بدأت حقبة ماريسكا: "على برشلونة أن يشاهده".. خلايلة الأفضل في كريستال بالاس وأهلا بعودة هالاند وسحر شرقي!

شهدت الجولة الثانية من منافسات الدوري الإنجليزي مواجهة كروية حافلة بالإثارة والندية على أرضية ملعب سيلهرست بارك بالعاصمة لندن، حيث حل فريق مانشستر سيتي ضيفًا ثقيًا على كريستال بالاس، ليخرج فائزا بأربعة أهداف مقابل هدف وحيد في لقاء اتسم بالتحولات الفنية والقرارات التكتيكية الجريئة من الجانبين.

فرض الضيوف أسلوبهم عبر فترات حاسمة من المباراة بفضل جودة عناصرهم الفردية وحسن استغلال المساحات، بينما حاول أصحاب الأرض الصمود ومجاراة النسق السريع، وبرزت خلال المواجهة أسماء لمعت في سماء اللقاء وصنعت الفارق التكتيكي والرقمي.



