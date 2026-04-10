كما ذكرت عدة وسائل إعلام إسبانية، من بينها موندو ديبورتيفو، فقد اتخذ الاتحاد الأوروبي لكرة القدم قرارًا بعدم الاستعانة بالحكم الروماني البالغ من العمر 41 عامًا في مسابقات اليويفا خلال ما تبقى من هذا الموسم.
"بحقّ حتى نهاية الموسم خارجًا": يبدو أن نادي برشلونة يحتفل، عقب دراما دوري أبطال أوروبا، بتحقيق نجاح جزئي عبر استئنافه لدى اليويفا
كان كوفاتش قد تولّى قيادة مباراة ذهاب ربع النهائي لعملاق كتالونيا أمام «الروخيبلانكوس» مساء الثلاثاء الماضي، لكنه قدّم في بعض المواقف صورة شديدة السوء. فقد اكتفى في البداية بإنذار مدافع برشلونة باو كوبارسي ببطاقة صفراء فقط بعد إعاقة واضحة كآخر لاعب، ولم يُشهر في وجهه البطاقة الحمراء المباشرة إلا بعد تدخّل حكم الفيديو المساعد (VAR) ليطرده من الملعب.
ومن جانب برشلونة، أثارت لقطة في الدقيقة 54 جدلاً واسعاً، عندما لعب حارس أتلتيكو خوان موسو ركلة مرمى إلى زميله مارك بوبيل. فأوقف الأخير الكرة بيده ثم نفّذ ركلة المرمى مرة أخرى. وقال مدرب برشلونة هانسي فليك: «بالنسبة لي هذه بطاقة صفراء ثانية واضحة، وركلة جزاء»، موجهاً انتقاداته إلى حكم الفيديو الألماني كريستيان دينغرت. وأضاف: «كان عليه أن يقول: اذهب وشاهدها». لكنه لم يفعل، لذا: «شكراً لألمانيا».
- AFP
هل استدعت اليويفا كوفاتش بسبب أخطاء في مباراة برشلونة؟
قدّم الكتالونيون في نهاية المطاف احتجاجًا إلى الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا) وطالبوا، من بين أمور أخرى، بإيقاف دينغيرت، وكذلك «الاطّلاع على اتصالات الحكّام، وعند الاقتضاء الاعتراف الرسمي بالأخطاء واتخاذ الإجراءات المناسبة».
إلى أي مدى كان الاحتجاج مسؤولًا عن استبعاد كوفاتش من مسابقات اليويفا في ما تبقّى من الموسم، فهذا غير واضح تمامًا. ومن الممكن أيضًا أن يكون الاتحاد قد خطّط، استنادًا إلى قائمة داخلية، لعدم إشراك الروماني أصلًا في بقية مجريات الموسم.
أما الحكم السابق في الدوري الألماني مانويل غريفه، فيرى أن إبعاد كوفاتش أمرٌ منطقي تمامًا. ففي منشور على منصة X، أحصى ابن الـ52 عامًا أولًا الأخطاء التي يعتقد أن الروماني ارتكبها في المباراة، ثم كتب: «محِقّون الآن في اليويفا بإبعاده حتى نهاية الموسم».