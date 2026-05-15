بحضور مارادونا وبيليه ورونالدو .. شاكيرا تكشف عن أحدث أغانيها لكأس العالم!

تعود شاكيرا لتكون الصوت الرسمي لكأس العالم. قدمت المغنية الكولومبية أغنية «Dai Dai»، النشيد الرسمي لكأس العالم 2026، الذي سيبدأ في 11 يونيو بين الولايات المتحدة وكندا والمكسيك.

تم الإعلان عن الأغنية، التي تم إنتاجها بالتعاون مع مغني الراب النيجيري بورنا بوي، على مواقع التواصل الاجتماعي من قبل الفنانة نفسها من خلال مقطع فيديو تم تصويره في ملعب ماراكانا في ريو دي جانيرو.

يهدف مقطع الكورس إلى أن يصبح أحد الأغاني الأكثر رواجًا في صيف كرة القدم بفضل مزيج من الهتافات بعدة لغات: "Dai, dai, iko, dale, allez, let’s go!".