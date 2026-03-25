مصعب صلاح

نتائج قرعة نهائيات دوري أبطال آسيا للنخبة .. فيسيل كوبي ينتظر الهلال وقمة سعودية مرتقبة في نصف النهائي

دوري أبطال آسيا النخبة
الأهلي
الدحيل
الهلال
الاتحاد
السد
الوحدة
بوريرام يونايتد
جوهور دار التعظيم
ماكيدا زيلفيا
شباب أهلي دبي
تراكتور
فيسيل كوبي

مع انطلاق الأدوار الإقصائية من بطولة دوري أبطال آسيا للنخبة 2025-2026، تدخل المنافسات مرحلتها الأكثر إثارة، حيث تشتد المواجهات وتترقب الجماهير صدامات حاسمة لا تقبل القسمة على اثنين.

ويُقام النظام الجديد للبطولة بمشاركة 24 فريقًا، يتم توزيعهم بالتساوي بين منطقتي الشرق والغرب، بواقع 12 فريقًا لكل جانب. وتتأهل الأندية إلى دور المجموعات عبر مسارين، إذ تشارك 10 فرق مباشرة في كل منطقة، بينما تخوض 4 فرق الملحق، يتأهل منها فريقان لاستكمال عقد المجموعات.

وخلال مرحلة الدوري، خاض كل فريق 8 مباريات، بواقع 4 على أرضه و4 خارج ملعبه، قبل أن تحجز أفضل 8 فرق مقاعدها في دور الـ16، الذي يُقام بنظام الذهاب والإياب لتحديد المتأهلين إلى الدور التالي.

وبداية من الدور ربع النهائي، تتحول البطولة إلى نظام التجمع، حيث تُقام المباريات بنظام خروج المغلوب من مباراة واحدة في دولة مستضيفة واحدة. وقد وقع الاختيار على المملكة العربية السعودية، وتحديدًا مدينة جدة، لاستضافة هذه المرحلة في أول نسختين من البطولة، ما يمنحها طابعًا تنافسيًا واستثنائيًا في أجواء موحدة.

موعد قرعة نهائيات دوري أبطال آسيا للنخبة 2025-2026 والقنوات الناقلة

  • نتائج قرعة نهائيات دوري أبطال آسيا للنخبة 2025-2026

    أسفرت قرعة نهائيات دوري أبطال آسيا للنخبة 2025-2026 عن الآتي

    الفريق المنافس
     ماتشيدا زيلفياالاتحاد - الوحدة
    فيسيل كوبيالهلال - السد
    جوهور دار التعظيمالأهلي - الدحيل
    بوريرام يونايتدتراكتور - شباب الأهلي

    ووفقًا لمسار الفرق المشاركة في المراحل النهائية، قد نشاهد الأهلي في قمة سعودية أمام نظيره الهلال في الدور نصف النهائي.

  • ما نظام قرعة نهائيات دوري أبطال آسيا للنخبة 2025-2026؟

    سيكون عشاق كرة القدم في آسيا على موعد مع مواجهات مثيرة بين أندية المنطقتين في الدور ربع النهائي، حيث لن يكون هناك تقسيم إقليمي بين الغرب والشرق؛ إذ تأهلت أربعة أندية من الشرق من دور الـ16 في وقتٍ سابق من هذا الشهر، فيما سيتم تحديد الأندية الأربعة المتبقية من الغرب الشهر المقبل. هذا النظام يزيد من حدة الإثارة ويفتح الباب أمام مواجهات سعودية يابانية وقطرية وتايلاندية مبكرة.

    وواصل نادي ماتشيدا زيلفيا الياباني مشواره القاري الحلم في أول مشاركة له، بعدما بلغ هذا الدور، في حين يخوض نادي جوهور دار التعظيم الماليزي منافسات الدور ربع النهائي للمرة الأولى. وتعتبر هذه النسخة استثنائية بظهور قوى صاعدة تبحث عن كتابة التاريخ أمام كبار القارة الصفراء.

    وسيتم تقسيم الأندية الثمانية إلى مستويين بحسب المنطقة، على أن يتم تحديد النادي الأعلى تصنيفاً في كل مستوى استناداً إلى نتائجه في مرحلة الدوري. ونظراً لعدم تأكيد أندية الغرب بعد، سيتم تخصيص أماكن مؤقتة لها، على أن يتم تصنيفها وفقاً لنتائج النادي الأعلى تصنيفاً ضمن كل مواجهة؛ وفي الشرق، سيكون نادي إف سي ماتشيدا زيلفيا في صدارة التصنيف.

    وتبدأ عملية السحب بإجراء لتحديد النادي الأعلى تصنيفاً على مستوى القارة، وذلك عبر وعاء خاص بالمنطقتين يحتوي على كرتين تحملان اسم "الغرب" و"الشرق". وسيحدد السحب الأول المنطقة التي ستشغل الأندية التابعة لها المراكز 1A و2A و3B و4B، في حين سيتم توزيع أندية المنطقة الأخرى على المراكز 3A و1B و2B و4A، وذلك وفقاً 

  • ما هي الفرق المتأهلة إلى نهائيات دوري أبطال آسيا للنخبة 2025-2026؟

    تأهلت الأندية الآتية لربع نهائي دوري أبطال آسيا للنخبة 2025-2026:

    الشرقالغرب
     ماتشيدا زيلفياالسد - الهلال
    فيسيل كوبيالدحيل - الأهلي
    جوهور دار التعظيمشباب الأهلي - تراكتور
    بوريرام يونايتدالوحدة - الاتحاد

  • ما موعد قرعة دور نهائيات دوري أبطال آسيا للنخبة 2025-2026؟

    تُسحب قرعة نهائيات دوري أبطال آسيا للنخبة 2026 يوم الأربعاء 25 مارس 2026، لتحديد مواجهات ربع النهائي وحتى النهائي، التي تستضيفها جدة بنظام التجمع من مباراة واحدة 

    وسوف تنطلق مراسم القرعة في العاصمة الماليزية، كولالمبور، في الحادية عشر صباحًا بتوقيت السعودية، الثانية عشر ظهرًا بتوقيت الإمارات

    الحدث

    الموعد

    المكان

    قرعة نهائيات دوري أبطال آسيا النخبة 2025-2026الأربعاء 25 مارس 2026
    11:00 السعودية، 12:00 الإمارات

    كوالالمبور، ماليزيا

  • ما موعد مباريات نهائيات دوري أبطال آسيا للنخبة 2025-2026؟

    من المقرر أن تُقام المباراة الأولى في الدور ربع النهائي يوم 16 إبريل، تليها المباراتان الثانية والثالثة يوم 17 إبريل، على أن تُقام المباراة الرابعة يوم 18 إبريل.

     أما مباراتا الدور نصف النهائي فستُقامان يومي 20 و21 إبريل على التوالي، حيث تستضيف ملاعب جدة المونديالية هذه الملحمة القارية الكبرى.

    الدور

    		تاريخ المباريات

    ربع النهائي

    		16–18 إبريل 2026

    نصف النهائي

    		20–21 إبريل 2026