باير ليفركوزن يسخر من أرسنال بمنشور لاذع على مواقع التواصل الاجتماعي قبل المباراة الحاسمة في دوري أبطال أوروبا على ملعب الإمارات

سرعان ما انتشر المنشور الاستفزازي على نطاق واسع، حيث علق مشجعون من كلا المعسكرين على هذه التصرفات التي سبقت المباراة. وفي حين دافع مشجعو أرسنال عن تنوعهم التكتيكي، أشاد آخرون بفريق ليفركوزن المسؤول عن وسائل التواصل الاجتماعي، حيث وصفهم أحد المشجعين بأنهم «أفضل فريق إدارة لصفحة كرة قدم على الإطلاق».

وتعتبر هذه السخرية لاذعة بشكل خاص بالنظر إلى أن ليفركوزن قد تغلب فعلياً على أرسنال في مباراة الذهاب؛ فقد كان هدف روبرت أندريتش أول ركلة ركنية يستقبلها "المدفعجية" في دوري أبطال أوروبا طوال الموسم. وليست هذه المرة الأولى التي يتعرض فيها رجال أرتيتا للسخرية بسبب هوسهم بالكرات الثابتة، حيث استخدم فريق مانسفيلد تاون من دوري الدرجة الثانية مؤخراً منصة تيك توك للسخرية من اعتماد "المدفعجية" على الركلات الركنية قبل لقاءهما في كأس الاتحاد الإنجليزي.