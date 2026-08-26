باير ليفركوزن يبدأ تحركاته لاستعادة موسى ديابي من الاتحاد .. و"تفاؤل" ألماني بحسم الصفقة

تأتي تحركات باير ليفركوزن لضم ديابي بعد الحصول على الضوء الأخضر لرحيل اللاعب إرنست بوكو، الذي بات قريبًا من الانضمام إلى صفوف بشكتاش التركي على سبيل الإعارة، وهذا الرحيل الوشيك فتح الباب أمام الإدارة الألمانية للبحث عن بديل جاهز ويمتلك الخبرة الكافية في الدوري الألماني، وهو ما ينطبق تمامًا على ديابي الذي تألق سابقًا بألوان ليفركوزن قبل رحيله إلى الدوري الإنجليزي الممتاز.

ويتضمن الاتفاق بين ليفركوزن وبشكتاش بشأن بوكو بندًا يتيح للنادي التركي تحويل الإعارة إلى انتقال نهائي، مما يجعل الحاجة لتعاقد دائم مع جناح رفيع المستوى أمرًا ضروريًا.

وقد دفع هذا التطور الإدارة الفنية للنادي الألماني إلى إعادة ترتيب أولوياتها في سوق الانتقالات، معتبرين أن عودة ديابي هي الحل الأمثل لضمان الحفاظ على التوازن الهجومي للفريق الذي يطمح للمنافسة على الألقاب المحلية والقارية الموسم المقبل.