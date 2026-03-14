باير ليفركوزن ضد بايرن ميونخ | "الأسوأ على الإطلاق" بطل المباراة.. وهاري كين "دون تسجيل" ينقذ كومباني من كابوس جاكسون!

في قمة الجولة السادسة والعشرين من منافسات الدوري الألماني، حسم التعادل الإيجابي بهدف لمثله (1-1) المواجهة المثيرة التي جمعت بين باير ليفركوزن وضيفه بايرن ميونخ، على أرضية ملعب "باي أرينا" مساء اليوم السبت. وافتتح أصحاب الأرض التسجيل مبكراً عن طريق أليكس جارسيا في الدقيقة السادسة، قبل أن ينجح لويس دياز في إدراك التعادل للعملاق البافاري في الدقيقة 69.

لم تخلُ قمة البوندسليجا من الدراما العنيفة؛ حيث أُجبر بايرن ميونخ على إكمال اللقاء بتسعة لاعبين إثر طرد نيكولاس جاكسون في الدقيقة 42 بعد تدخل عنيف على أحد لاعبي ليفركوزن، ثم إقصاء صاحب هدف التعادل لويس دياز بالبطاقة الصفراء الثانية في الدقيقة 74 بـ"ادعاء التمثيل"، في محاولته للحصول على ركلة جزاء.

ورغم شراسة اللقاء وتقاسم نقاط المباراة، إلا أن هذا التعادل لم يهز عرش العملاق البافاري الذي واصل التحليق وحيداً في صدارة الترتيب العام برصيد 67 نقطة، متسيداً المشهد بفارق مريح (9 نقاط) عن بوروسيا دورتموند الملاحق المباشر. 

في المقابل، رفعت هذه النقطة رصيد أصحاب الأرض، باير ليفركوزن، إلى 45 نقطة، ليستقر الفريق في المركز السادس، وسط صراع محتدم لتأمين أحد المقاعد المؤهلة للبطولات الأوروبية الموسم المقبل.

  • بايرن بـ"9" لاعبين يصمد أمام ليفركوزن

    قدمت قمة "باي أرينا" وجبة كروية دسمة امتزج فيها العمل التكتيكي العالي بالدراما التحكيمية غير المسبوقة. فرض ليفركوزن إيقاعاً هجومياً شرساً معتمداً على التحولات السريعة واللعب المباشر، وهو ما تُرجم إلى تفوق كاسح في معدل الأهداف المتوقعة (2.78 مقابل 1.29) ووصول مكثف لمنطقة الجزاء أسفر عن 21 تسديدة. 

    في المقابل، امتلك بايرن ميونخ الاستحواذ بنسبة 55%، لكنه عانى من صعوبة في اختراق دفاعات أصحاب الأرض، واعتمد بشكل كبير على فاعلية ومهارة أفراده لاقتناص هدف التعادل من أنصاف الفرص.

    لكن ما جعل هذه المباراة استثنائية هو كيف صمد التكتيك البافاري أمام فوضى البطاقات الملونة وتدخلات تقنية الفيديو التي مزقت إيقاع اللعب. فقد أظهر بايرن ميونخ مرونة ذهنية وبدنية هائلة للتعامل مع النقص العددي المزدوج بعد طرد نيكولاس جاكسون في الشوط الأول بسبب تدخل عنيف وغير مبرر، عقد حسابات المدرب فينسنت كومباني، ثم الطرد الجدلي للويس دياز في الشوط الثاني. 

    وزاد الـ VAR من تعقيد المشهد بإلغاء ثلاثة أهداف كاملة تعكس مدى اللعب على التفاصيل الدقيقة، حيث حُرم البايرن من هدفين لجوناثان تاه وهاري كين بداعي لمسات اليد، بينما أُحبط ليفركوزن بإلغاء هدف قاتل ليوناس هوفمان بداعي التسلل. 

  • 15 ثانية تكفي هاري كين!

    سجل النجم الإنجليزي هاري كين عودته للمستطيل الأخضر كبديل لمدة 29 دقيقة في قمة ليفركوزن، وذلك بعد غيابه عن الجولة الماضية أمام مونشنجلادباخ (وبقائه على مقاعد البدلاء في دوري الأبطال أمام أتالانتا) إثر تعرضه لإصابة في ربلة الساق. 

    وتأتي هذه المشاركة لتقطع إيقاعاً تهديفياً "مرعباً" كان كين قد وصل إلى ذروته قبل الإصابة؛ حيث نجح في التسجيل خلال 5 مباريات متتالية في الدوري الألماني، محرزاً خلالها 9 أهداف كاملة (بواقع هدف في شباك هامبورج، ثم ثنائية متتالية في كل من هوفنهايم، فيردر بريمن، آينتراخت فرانكفورت، وبوروسيا دورتموند).

    ورغم الدقائق الـ 29 التي لعبها وسط ظروف معقدة ونقص عددي في صفوف فريقه إثر حالات الطرد، كاد كين أن يواصل هوايته بعد 15 ثانية فقط من نزوله أرض الملعب، لولا تدخل تقنية الفيديو التي ألغت هدفاً سجله وسط شكوك كبيرة وجدل واسع حول صحته. 

    ولم يقتصر تأثيره على التهديف المُلغى، بل تحرك بذكاء وصنع أكثر من فرصة لزملائه، ليؤكد أنه -رغم عدم تدوين اسمه في سجلات الهدافين بسبب ظروف اللقاء- يعيش أفضل أيامه الكروية وبحالة فنية وبدنية ممتازة.

    وبشكل عام، تُعد هذه العودة مجرد "استرداد للأنفاس" في موسم استثنائي يقدمه المهاجم الإنجليزي؛ إذ تشير إحصائياته الإجمالية هذا الموسم إلى خوضه 38 مباراة في مختلف المسابقات، بصم خلالها على حصيلة مذهلة بلغت 45 هدفاً (منها 30 هدفاً في البوندسليجا فقط)، بالإضافة إلى تقديمه 5 تمريرات حاسمة، ليثبت أنه القطعة الأهم في المنظومة الهجومية للعملاق البافاري.

    وعلى مستوى الأرقام، لمس كين الكرة 18 مرة فقط، واكتفى بتسديدة يتيمة على المرمى بنسبة أهداف متوقعة شبه معدومة (0.01 xG)، ما يعكس عدم حصوله على أي فرصة حقيقية للتهديف. 

    وفي ظل الضغط والرقابة، عانى كين بوضوح في الالتحامات المباشرة؛ إذ خسر 4 مواجهات أرضية من أصل 5، ولم ينجح في كسب أي صراع هوائي، وفقد الاستحواذ على الكرة 8 مرات.

    كما حاول لعب دور المحطة وصانع الألعاب؛ ونجح في تقديم تمريرتين مفتاحيتين، وحقق دقة تمرير مثالية بنسبة 100% في نصف ملعب الخصم (4 من 4)، كما ساهم دفاعياً باسترداد الكرة 5 مرات والقيام بتشتيت وتدخل ناجح.

  • مايكل أوليز.. صانع السعادة

    لعب الجناح مايكل أوليز دور المحرك الإبداعي لبايرن ميونخ في قمة الليلة أمام باير ليفركوزن، ونجح في فك شفرة دفاع أصحاب الأرض بلمسة سحرية قدم من خلالها التمريرة الحاسمة لزميله لويس دياز ليدرك هدف التعادل في الدقيقة 69. 

    كان أوليز مصدر الخطورة الأول؛ حيث لمس الكرة 80 مرة، وقدم 4 تمريرات مفتاحية، وصنع فرصتين محققتين للتسجيل، مع دقة تمرير عالية في نصف ملعب الخصم بلغت 87%، فضلاً عن تفوقه البدني بالفوز بـ 8 مواجهات أرضية قبل خروجه في الدقيقة 89.

    لكن الإنجاز الأهم لأوليز تجاوز حدود ملعب "باي أرينا"؛ فبهذه الصناعة، رفع رصيده إلى 17 تمريرة حاسمة في الدوري الألماني هذا الموسم. هذا الرقم منحه صدارة تاريخية، ليسجل رقماً قياسياً جديداً كأكثر لاعب تقديماً للتمريرات الحاسمة خلال أول 26 جولة من البوندسليجا منذ بدء جمع البيانات التفصيلية في موسم 2004-2005. 

    هذا الإنجاز يعكس موسماً استثنائياً وخرافياً يعيشه النجم الشاب، حيث وصل إجمالي مساهماته إلى 27 تمريرة حاسمة و15 هدفاً خلال 38 مباراة بمختلف المسابقات، ليثبت أنه يمتلك "رؤية" كروية لا غنى عنها في منظومة البايرن.

  • ليلة القرارات الجدلية

    لم تقتصر إثارة قمة "باي أرينا" على المجريات التكتيكية، بل خطف الحكم كريستيان دينجرت الأضواء بسلسلة من القرارات الجدلية التي فجرت بركاناً من الغضب داخل أروقة بايرن ميونخ، لدرجة دفعت أولي هونيس الرئيس الفخري لبايرن ميونخ لوصف أداء طاقم التحكيم بأنه "الأسوأ الذي شاهده في حياته بالدوري الألماني". تركزت العاصفة حول نقطتين رئيسيتين: إلغاء الأهداف المتكرر، والطرد القاسي للجناح لويس دياز بالبطاقة الصفراء الثانية بداعي "التمثيل".

    في لقطة الطرد التي أثارت استياءً واسعاً، كشف المدير الرياضي ماكس إيبرل عن مفاجأة من العيار الثقيل، مؤكداً أن الحكم دينجرت اعترف له شخصياً بعد مراجعة اللقطات عقب المباراة بأن دياز لم يكن يستحق البطاقة الصفراء الثانية. هذا الاعتراف توافق تماماً مع رؤية لاعبي البايرن؛ حيث أكد الثنائي يوشوا كيميش وجوناثان تاه أن دياز تعرض بالفعل لاحتكاك وسقط، لكنه نهض فوراً دون المطالبة بركلة جزاء أو افتعال أي "مسرحية"، مما يجعل قرار طرده غير مفهوم، وهو نفس الإحباط الذي عبر عنه المدرب فينسنت كومباني الذي تقبل طرد نيكولاس جاكسون لكنه أبدى استغرابه الشديد من طرد دياز.

    وعلى صعيد الأهداف الملغاة، أبدى البافاريون امتعاضهم من حرمانهم من هدفين بداعي لمسة اليد عندما كان ليفركوزن متقدماً. ففي حين تقبل تاه إلغاء هدفه لاعترافه باصطدام الكرة بمرفقه، دافع بشراسة – هو ومدربه كومباني – عن صحة هدف هاري كين، مؤكدين أن ذراع المهاجم الإنجليزي كانت قريبة من جسده أثناء الدوران. ورغم هذه المعاناة التحكيمية واللعب بنقص عددي، أثبت بايرن ميونخ صلابة عقليته بالخروج بنقطة التعادل، ليحافظ على صدارته المريحة لجدول الترتيب بـ 67 نقطة، وبفارق 9 نقاط كاملة عن غريمه دورتموند قبل 8 جولات من ختام الموسم.

دوري أبطال أوروبا
آرسنال crest
آرسنال
آرسنال
باير ليفركوزن crest
باير ليفركوزن
ليفركوزن
دوري أبطال أوروبا
بايرن ميونخ crest
بايرن ميونخ
بايرن ميونخ
أتالانتا crest
أتالانتا
أتالانتا
0