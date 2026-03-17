بايرن ميونيخ يواجه مخاوف جديدة بشأن إصابة جمال موسيالا، حيث سيغيب النجم الألماني لفترة أطول مما كان متوقعًا
تأكيد غيابه عن مباراة الإياب بدوري أبطال أوروبا
وفقًا لـ"سكاي سبورت"، سيخوض العملاق البافاري مباراة الإياب الأوروبية غدًا بدون موسيالا، حيث سيغيب صانع الألعاب عن مباراة الإياب في دور الـ16 ضد أتالانتا بعد أن فشل في التعافي من إصابة إجهاد في كاحله. وقد تعرض لهذه الإصابة خلال فوز بايرن الساحق 6-1 خارج أرضه في اللقاء الأول بين الفريقين. وقد غاب الشاب بشكل ملحوظ عن الحصة التدريبية الأخيرة، مما يجعل استبعاده أمراً مؤكداً من تشكيلة فينسنت كومباني للمباراة. وعلى الرغم من التقدم الكبير في مجموع النتيجتين، إلا أن غيابه يظل مصدر إحباط كبير بالنسبة للإبداع الهجومي للنادي.
مخاوف من غياب طويل عن الملاعب
ورغم أن التركيز الحالي ينصب على ضمان تأهل الفريق إلى ربع النهائي غدًا، إلا أن هناك مخاوف متزايدة من أن تمتد فترة غيابه لتشمل المباريات المحلية المقبلة. ويُعتبر مشاركة لاعب الوسط في مباراة الدوري الألماني ضد فريق يونيون برلين يوم السبت المقبل محل شك كبير. وتعد هذه النكسة الأخيرة قاسية بشكل خاص، حيث لم يعد إلى الملاعب إلا في شهر يناير بعد أن غاب عن النصف الأول من الموسم بسبب كسر في عظم الساق. ومنذ عودته، سجل ثلاثة أهداف وصنع هدفين في 11 مباراة.
حالة عدم اليقين بشأن فترة التوقف الدولية بالنسبة لألمانيا
يأتي توقيت إصابة الكاحل هذه في وقت سيئ للغاية بالنسبة للنادي والمنتخب على حد سواء، مع اقتراب فترة التوقف الدولية. من المقرر أن يعلن يوليان ناجلسمان عن تشكيلة المنتخب الوطني يوم الخميس المقبل استعدادًا للمباريات الودية القادمة ضد سويسرا وغانا. وقد يضطر نجم بايرن ميونيخ الآن إلى الانسحاب من المعسكر للتركيز على إعادة تأهيله في ميونيخ. لم يتم اتخاذ قرار نهائي بشأن مشاركته مع المنتخب الوطني، لكن المسار الحالي يشير إلى أن المباريات قد تأتي في وقت مبكر جدًا. وتبقى الأولوية هي ضمان عودته بكامل لياقته البدنية للمرحلة الحاسمة من الموسم.
كومباني يعاني من مشاكل صحية متعددة
لا يُعد لاعب خط الوسط المهاجم هو مصدر القلق الوحيد الذي يواجهه كومباني خلال هذه الفترة المزدحمة. فقد قدم المدرب آخر المستجدات قبل المباراة الأخيرة ضد باير ليفركوزن، مؤكدًا وجود أزمة صغيرة مع وجود العديد من لاعبي التشكيلة الأساسية في غرفة العلاج. وإلى جانب اللاعب البالغ من العمر 23 عامًا، أشار النادي سابقًا إلى أن ألفونسو ديفيز عانى من إصابة في العضلة الخلفية اليمنى للساق بعد رحلة بيرغامو. علاوة على ذلك، تخضع حالة حراسة المرمى لمراقبة شديدة، حيث غاب مانويل نوير بسبب مشكلة في ربلة الساق، وتم تشخيص إصابة جوناس أوربيغ مؤخرًا بارتجاج في المخ، على الرغم من أنه لا يزال بإمكانه المشاركة في التشكيلة الأساسية هذا الأسبوع.
