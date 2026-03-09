بايرن ميونيخ ينتظر قرار مانويل نوير بشأن مستقبله، بينما يتناول ماكس إيبرل مسألة عدم اليقين بشأن العقد

تحدث إيبرل عن الحالة البدنية لنوير بعد سلسلة من الإصابات العضلية المحبطة. عانى الحارس المخضرم من إصابة متكررة في ربلة الساق خلال الفوز 4-1 على بوروسيا مونشنغلادباخ يوم الجمعة.

وهذا يمثل اتجاهاً مقلقاً للاعب البالغ من العمر 39 عاماً، الذي تم استبداله في الشوط الأول من تلك المباراة بعد عودته للتو من إصابة سابقة في الألياف العضلية. على الرغم من تكرار الإصابة، أكد إيبرل أن بايرن ميونيخ لن يستعجل في إعادة تأهيله. وقال: "لا أريد تحديد موعد لتجنب الضغط عليه. يجب أن يتعافى بهدوء".