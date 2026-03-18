بايرن ميونيخ يفعّل خيار إعادة الشراء في صفقة مربحة، مع توقعات بإجراء تخفيضات كبيرة في الصيف
من لاعب واعد في أكاديمية الشباب إلى نجم في الدرجة الثانية
يمثل هذا التحرك الاستراتيجي انتصارًا كبيرًا للنادي، نظرًا لسمعة أسيكو المتنامية وتنوع قدراته المذهل. بعد انضمامه إلى أكاديمية شباب بايرن منذ يوليو 2022، شهد هذا اللاعب المثابر ذو القدم اليمنى الماهرة تطورًا ملحوظًا منذ إعارته إلى هانوفر في فبراير من العام الماضي. وهو الآن لاعب أساسي بلا منازع تحت قيادة المدرب كريستيان تيتز، وقد شارك في 25 مباراة من أصل 26 مباراة ممكنة هذا الموسم، مما يجعله أحد النجوم الصاعدة في دوري الدرجة الثانية الحالي.
كومباني سيقيّم اللاعب الشاب خلال فترة التحضير للموسم
أفادت قناة "سكاي سبورت" أن المدرب الرئيسي فينسنت كومباني حريص على إلقاء نظرة فاحصة على هذا اللاعب الذي تخرج من أكاديمية النادي خلال جولة التحضير للموسم المقبل. وقد لفت أسيكو الأنظار بتسجيله ثلاثة أهداف وتقديمه خمس تمريرات حاسمة هذا الموسم. ويُقال إن كومباني يقدّر الثقة الفنية والانضباط التكتيكي اللذين يتمتع بهما اللاعب، مما يجعل تقييمه خلال معسكر التدريب الصيفي أولوية قصوى للجهاز الفني.
إعادة هيكلة خط الوسط قد تؤدي إلى عمليات بيع في الصيف
على الرغم من وجود بند إعادة الشراء، لا يزال مستقبل أسيكو على المدى الطويل في ملعب أليانز أرينا غير مؤكد، حيث يخطط بايرن لإجراء تعديل كبير في خط الوسط. ورغم عدم استبعاد إمكانية بيعه، أفادت قناة "سكاي" بأن رحيل ليون جوريتزكا المحتمل في الصيف قد يفتح له مكانًا في تشكيلة كومباني.
وأشاد المدير الرياضي كريستوف فرويند مؤخرًا باللاعب الدولي تحت 21 عامًا، قائلاً: "نويل يقدم أداءً رائعًا. لقد اندمج جيدًا في الفريق ويتحسن من مباراة إلى أخرى. إنه يجلب قوة هجومية ومهارات مهمة جدًا بالنسبة لنا." ورغم تأكيد فرويند أن النادي "سيواصل مراقبة أدائه عن كثب"، إلا أن وصول لاعبين مستهدفين مثل كينيت إيكهورن قد يعرقل مسيرته. وبالتالي، إذا وصل عرض مالي كبير، فقد يميل النادي إلى بيع الشاب لتحقيق ربح كبير.
تظل «أسيكو» منفتحة على جميع الاحتمالات المستقبلية
يظل اللاعب واقعيًا فيما يتعلق بخطواته المقبلة، ويركز حاليًا على هانوفر، حيث لا يفصل فريقه سوى ثلاث نقاط عن مركز الصعود. وقال أسيكو: «يحلم كل رياضي باللعب في أفضل الفرق الممكنة في مرحلة ما»، لكنه لا يستبعد البقاء في دوري الدرجة الثانية الألماني لموسم آخر لضمان الحصول على وقت لعب منتظم. وأوضح: "لا أريد استبعاد أي شيء وأريد أن أبقي جميع خياراتي مفتوحة في الوقت الحالي". على الرغم من ذلك، يحافظ على تواصل مفتوح مع ميونيخ: "بطبيعة الحال، هناك تبادل ومناقشات منتظمة مع المسؤولين في كل من بايرن وهانوفر. لقد تحدثت مع كريستوف فرويند؛ إنه فخور بتطوري وأخبرني أن أستمر في المضي قدمًا وألا أتراخى"، أضاف.
