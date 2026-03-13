بايرن ميونيخ يتلقى أنباءً مشجعة بشأن إصابة ألفونسو ديفيز، حيث يكشف مدرب المنتخب الكندي جيسي مارش عن مدى خطورة الإصابة الأخيرة التي تعرض لها الظهير

توقف أنفاس جماهير أليانز أرينا عندما خرج ديفيز وهو يعرج من الملعبخلال فوز بايرن الساحق 6-1 على أتالانتا في دوري أبطال أوروبا. ونظراً لتاريخ المدافع الحافل بمشاكل اللياقة البدنية مؤخراً، سادت مخاوف حقيقية من تعرضه لإصابة طويلة الأمد خلال مرحلة حاسمة من الموسم.

ومع ذلك، تشير أحدث التشخيصات إلى أن الإصابة أقل خطورة بكثير مما كان متوقعًا في البداية. وفي حين كان الطاقم الطبي لبايرن حذرًا في توقعاته الأولية، تشير الأخبار الواردة من المعسكر الكندي إلى أن اللاعب البالغ من العمر 25 عامًا قد تجنب إصابة خطيرة.