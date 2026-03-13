كان على مايكل أوليز أن يختار "لاعب كرة القدم المثالي" من بين زملائه في فريق بايرن ميونيخ لقناة يوتيوب Post United، وكان أحد اختياراته مفاجئًا للغاية.

في فئة "السرعة"، اختار أوليز ألفونسو ديفيز، الذي يعد أحد أسرع لاعبي الدوري الألماني في التاريخ بسرعة 36.53 كم/ساعة (المركز التاسع في الترتيب التاريخي). في فئة "تمرير الكرة"، اختار الفرنسي جوشوا كيميش، وفي فئة "أفضل أسلوب لعب"، وقع اختياره على جمال موسيالا، وفي فئة "أفضل إنهاء" - بالطبع - على هاري كين.

لكن أوليس تسبب في مفاجأة لافتة للنظر فيما يتعلق بركلات الحرة. لم يختر أوليس نفسه في هذه الفئة، على الرغم من أنه يشارك بانتظام في ركلات الحرة إلى جانب كيميش وكين، بل اختار توم بيشوف.

لم يلفت اللاعب البالغ من العمر 20 عامًا الانتباه حتى الآن كخبير في الركلات الحرة في النادي الألماني الحائز على الرقم القياسي، لكنه سجل أول أهدافه في الدوري الألماني بقميص تي إس جي هوفنهايم من ركلة حرة. في الفوز المذهل 4-3 لفريق كرايشغاو في نوفمبر 2024 على RB Leipzig، سدد بيشوف ركلة حرة من الجانب الأيمن من منطقة الجزاء بقدمه اليسرى حول الحائط إلى زاوية الحارس على القائم الداخلي ومن هناك إلى المرمى.

أما أوليز، فقد سجل أربعة أهداف من ركلات حرة مباشرة مع بايرن ميونيخ وناديه السابق كريستال بالاس، بينما سجل كين، مثل كيميش، هدفًا واحدًا من ركلة حرة مباشرة مع النادي الحائز على الرقم القياسي.

على الرغم من المنافسة الشديدة في موسمه الأول مع بايرن ميونيخ، حصل بيشوف على وقت لعب كبير، وقام فينسنت كومباني بتحويله مؤقتًا إلى ظهير جانبي بسبب الإصابات التي تعرض لها ألفونسو ديفيز وجوزيب ستانيسيتش وكونراد لايمر. حتى الآن، خاض 29 مباراة رسمية، سجل فيها ثلاث تمريرات حاسمة (1191 دقيقة).

من المرجح أن يواصل بيشوف لعب دور مهم في الأسابيع المقبلة، خاصة في ظل الإصابة الأخيرة لديفيز والجدول المزدحم للمباريات، وأن يواصل جمع الدقائق.