بايرن ميونيخ، أخبار وشائعات: أفضل ركلات حرة في بايرن ميونيخ؟ مايكل أوليس يفاجئ الجميع باختياره

مايكل أوليز مطالب بتشكيل فريق كرة القدم المثالي من زملائه في الفريق - ويثير الدهشة في ذلك. لاعب موهوب كان يلعب مؤخراً مع المحترفين سيغيب عن الملاعب في الوقت الحالي. الأخبار والشائعات حول نادي بايرن ميونيخ.

  • Tom BischofGetty Images

    بايرن ميونيخ، أخبار: أفضل ركلات حرة في بايرن ميونيخ؟ مايكل أوليس يذكر توم بيشوف

    كان على مايكل أوليز أن يختار "لاعب كرة القدم المثالي" من بين زملائه في فريق بايرن ميونيخ لقناة يوتيوب Post United، وكان أحد اختياراته مفاجئًا للغاية.

    في فئة "السرعة"، اختار أوليز ألفونسو ديفيز، الذي يعد أحد أسرع لاعبي الدوري الألماني في التاريخ بسرعة 36.53 كم/ساعة (المركز التاسع في الترتيب التاريخي). في فئة "تمرير الكرة"، اختار الفرنسي جوشوا كيميش، وفي فئة "أفضل أسلوب لعب"، وقع اختياره على جمال موسيالا، وفي فئة "أفضل إنهاء" - بالطبع - على هاري كين.

    لكن أوليس تسبب في مفاجأة لافتة للنظر فيما يتعلق بركلات الحرة. لم يختر أوليس نفسه في هذه الفئة، على الرغم من أنه يشارك بانتظام في ركلات الحرة إلى جانب كيميش وكين، بل اختار توم بيشوف.

    لم يلفت اللاعب البالغ من العمر 20 عامًا الانتباه حتى الآن كخبير في الركلات الحرة في النادي الألماني الحائز على الرقم القياسي، لكنه سجل أول أهدافه في الدوري الألماني بقميص تي إس جي هوفنهايم من ركلة حرة. في الفوز المذهل 4-3 لفريق كرايشغاو في نوفمبر 2024 على RB Leipzig، سدد بيشوف ركلة حرة من الجانب الأيمن من منطقة الجزاء بقدمه اليسرى حول الحائط إلى زاوية الحارس على القائم الداخلي ومن هناك إلى المرمى.

    أما أوليز، فقد سجل أربعة أهداف من ركلات حرة مباشرة مع بايرن ميونيخ وناديه السابق كريستال بالاس، بينما سجل كين، مثل كيميش، هدفًا واحدًا من ركلة حرة مباشرة مع النادي الحائز على الرقم القياسي.

    على الرغم من المنافسة الشديدة في موسمه الأول مع بايرن ميونيخ، حصل بيشوف على وقت لعب كبير، وقام فينسنت كومباني بتحويله مؤقتًا إلى ظهير جانبي بسبب الإصابات التي تعرض لها ألفونسو ديفيز وجوزيب ستانيسيتش وكونراد لايمر. حتى الآن، خاض 29 مباراة رسمية، سجل فيها ثلاث تمريرات حاسمة (1191 دقيقة).

    من المرجح أن يواصل بيشوف لعب دور مهم في الأسابيع المقبلة، خاصة في ظل الإصابة الأخيرة لديفيز والجدول المزدحم للمباريات، وأن يواصل جمع الدقائق.

  • AsekoIMAGO / Eibner

    بايرن ميونيخ، أخبار: وداع الاتحاد الألماني لكرة القدم والبقاء في الدوري الثاني؟ لاعب بايرن ميونيخ المعار أسيكو يثير ضجة

    إنه مرشح ليحل محل ليون جوريتزكا الذي سيغادر الفريق، ومع ذلك، لا يريد نويل أسيكو، الذي لا يزال معارًا إلى هانوفر 96، أن يخطط بالضرورة للعودة قريبًا إلى بايرن ميونيخ.

    "لا أريد استبعاد أي شيء"، قال لصحيفة بيلد، عندما سُئل عن احتمال بقائه في نادي نيدرساشسن بعد نهاية الموسم: "أريد أن أبقي جميع الخيارات مفتوحة. يمكنني أن أتخيل أنني سألعب لمدة عام آخر في الدوري الألماني الثاني".

    أصبح أسيكو لاعبًا أساسيًا بلا منازع في هانوفر بعد ستة أشهر من الانضمام إلى الفريق في الموسم الحالي. بدأ الإعارة في فبراير 2025 وتستمر حتى نهاية الموسم. حتى ذلك الحين، من المرجح أن يستخدم نادي هانوفر خيار الشراء لأسيكو، والذي يبلغ مليون يورو فقط. ولكن: النادي الحائز على الرقم القياسي لديه بند إعادة شراء بقيمة 2.4 مليون يورو. 

    يوجد "اتصال منتظم" بين أسيكو وبايرن، كما أكد أسيكو، الذي أشار أيضًا إلى محادثة مع المدير الرياضي كريستوف فرويند: "قال إنه فخور بتطوري وأن عليّ الاستمرار على هذا النحو".

    لا يزال أسيكو يناضل مع هانوفر من أجل الصعود إلى الدوري الألماني، ويتميز في الموسم الحالي بقدراته التهديفية. في 25 مباراة رسمية، شارك بشكل مباشر في ثمانية أهداف (5 تمريرات حاسمة، 3 أهداف). مؤخرًا، تعرض أسيكو لإيقاف بسبب الحصول على بطاقة صفراء، وسرعان ما تعرض فريقه لهزيمة مريرة بنتيجة 1-2 أمام غروثر فورث المهدد بالهبوط.

    أثار النجم الصاعد اهتمام العديد من الأندية الشهيرة بالفعل في فصل الشتاء. يُقال إن أحد أندية الدوري الألماني ونادي غلطة سراي قد أبدوا اهتمامهم به في نهاية العام، ووفقًا لصحيفة Abendzeitung، أبدى ثلاثة أندية أخرى من الدوري الألماني بالإضافة إلى برايتون آند هوف ألبيون ووست هام يونايتد وفيلارريال اهتمامهم به في الصيف. لكن إدارة بايرن ميونيخ بقيادة المدير الرياضي ماكس إيبرل وفروند قد رفضت كل هذه العروض منذ فترة طويلة، ويُقال إن عودة أسيكو إلى بطل ألمانيا هو أمر مؤكد.

    يلعب أسيكو الآن دورًا مهمًا على مستوى المنتخب الوطني أيضًا. شارك لاعب خط الوسط في أربع من خمس مباريات تأهيلية لبطولة أمم أوروبا مع المنتخب الألماني تحت 21 عامًا، وكان في التشكيلة الأساسية ثلاث مرات. لم يتم استدعاؤه بعد للمنتخب الأول، ولكن ربما لا ينبغي للمدرب الوطني يوليان ناجلسمان أن ينتظر طويلاً بعد كأس العالم. ذلك أن الاتحاد الغوياني قد استفسر بالفعل من أسيكو عما إذا كان يرغب في اللعب لصالح بلد والديه.

    وقال أسيكو عن احتمال تغيير الاتحاد: "كل شيء ممكن"، لكنه أكد أيضًا على مدى رضاه عن اللعب في المنتخبات الألمانية للشباب: "ارتداء القميص الألماني أمر رائع. ألعب مع ألمانيا منذ منتخب تحت 15 عامًا، وفي كل مرة أشعر وكأنني في حفل لم الشمل، وهو أمر ممتع للغاية".

  • David Santos DaiberImago

    بايرن ميونيخ، أخبار: الموهبة سانتوس دايبر يتعرض لانتكاسة مريرة

    في مرحلة من الموسم قد يمنح فيها فنسنت كومباني المزيد من وقت اللعب في الدوري الألماني للمواهب الصاعدة في نادي بايرن ميونيخ، أصيب ديفيد سانتوس دايبر بإصابة عضلية في الفخذ وسيغيب عن الملاعب في الوقت الحالي. أعلن ذلك النادي الألماني الحائز على الرقم القياسي يوم الخميس.

    على الرغم من أن سانتوس دايبر لعب في الغالب مع فريق تحت 19 عامًا في الموسم الحالي، إلا أنه شارك مرتين في الدوري الألماني تحت قيادة كومباني. في المباراة الأخيرة من عام 2025 التي انتهت بفوز الفريق 4-0 على هايدنهايم، تم استبداله قبل 20 دقيقة من نهاية المباراة، وفي الأسبوع الماضي، لعب لمدة 10 دقائق ضد بوروسيا مونشنغلادباخ. 

0