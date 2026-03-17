يرغب فريق أتالانتا في أن يرقى إلى مستوى هذه المباراة خارج أرضه، التي استحقها على أرض الملعب، على الرغم من استقباله ستة أهداف في مباراة الذهاب. يروي بالادينو مشاعره تجاه هذه المباراة المرموقة خارج أرضه في ملعب أليانز أرينا.
بايرن ميونيخ - أتالانتا في دوري أبطال أوروبا، بالادينو: "علينا أن نلعب بشغف وفخر"
الوفاء بالتزاماتنا خارج أرضنا
أتوقع مباراة تنم عن الفخر؛ ففي مواجهة فريق قوي للغاية، نريد أن نقدم أفضل ما لدينا. كانت الستة أهداف التي سجلناها في مباراة الذهاب كثيرة، وسنسعى إلى أن نكون أكثر تنافسية قدر الإمكان. إنها مسألة فخر بالنسبة لنا لأن الملعب رائع، ونحن الفريق الإيطالي الوحيد المشارك، وحتى لو سارت الأمور بشكل سيئ، فستكون هذه تجربة مفيدة لنا. سأبذل قصارى جهدي من أجل أتالانتا، وغدًا ستكون المباراة رقم 100 لنا في مسابقات الاتحاد الأوروبي لكرة القدم، وسنكرمها".
بايرن ميونيخ
"نتعلم من الفرق الكبرى؛ فهي قوة ضاربة متكاملة من جميع النواحي، وتجيد لعب كرة القدم الهجومية، وهو ما يجب أن نحتذي به. عليك أن تأمل ألا تكون في أفضل حالاتها، فمواجهتها ترفع من مستوى الدوري، وقد أثبتنا ذلك في مباراة إنتر".
التدريب
"سنرى من سيشغل مركز الحارس، وسنرى أيضًا ما إذا كان دي رون سيشارك في المباراة ليحطم الرقم القياسي لعدد المباريات التي خاضها بيليني. لقد أدى إيدرسون ودي كيتيلاري أداءً جيدًا مع الفريق، ولدينا لاعبان مهمان عادوا للتدريبات، كما استعدنا راسبادور أيضًا، وقد افتقدناهم، والآن علينا إدارة شؤونهم بأفضل طريقة ممكنة حتى يستعيدوا أفضل مستوياتهم البدنية".
مباراة الذهاب"تعويض فارق 5 أهداف هو تحدٍ كبير، لكننا نريد أن نقدم مباراة تليق بدور الـ16، وعلينا أن نتلقى أهدافًا أقل ونرتكب أخطاءً أقل مقارنةً بمباراة الذهاب"