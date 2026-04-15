"لو كان رجلاً بما يكفي لاعترف بما حدث!" .. نجم بايرن ميونخ يهاجم أنطونيو روديجر

تجاوز ستانيشيتش روديجر بالكرة ومررها إلى سيرج جنابري في الوسط. لكن فور إرساله التمريرة، صدم المدافع الألماني ستانيشيتش بمرفقه في جنبه، ووفقاً للتقارير، قام بتوبيخه بينما كان الكرواتي يتلوى من الألم. وفي اللعبة التالية مباشرة، سجل كيليان مبابي الهدف الثالث لريال مدريد ليصبح النتيجة 3-2.

قال ستانيشيتش، الذي كان لا يزال يبدو منزعجًا بشكل واضح، في المنطقة المختلطة بعد المباراة: "لقد رآني قادمًا فاندفع نحوي مباشرة. في الماضي، كان الحكم يترك اللعب يستمر، وإذا فقدت الكرة، كان يُمنح ركلة حرة. ربما نسي الحكم تلك القاعدة في تلك الحالة، لا أعرف".

كما انتقد روديجر على سلوكه بعد التدخل القوي: "ما حدث بينما كنت على الأرض، يمكنك أن تسأل أنطونيو عنه. في رأيي، هذا النوع من السلوك غير مقبول على الإطلاق. كلمة واحدة فقط - استخدمت مرتين. يمكنك أن تسأله بنفسك. ربما يكون رجلاً بما يكفي ليعترف بذلك!"

وعندما أشار أحد الصحفيين إلى أن روديجر رفض التعليق بعد المباراة، توقع ستانيشيتش أن اللاعب البالغ من العمر 33 عاماً قد يتطرق إلى الموضوع خلال فترة التزاماته الدولية، مضيفاً: "لا أريد أي ضغينة، ولا آخذ الأمر على محمل شخصي. لقد حدث الأمر، وبالنسبة لي، فإن القضية منتهية. لكن مثل هذا السلوك غير مقبول. لا يهم ما إذا كنتما تلعبان ضد بعضكما البعض وتعرفان بعضكما البعض أم لا".