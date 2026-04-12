بايرن ميونخ يصنع التاريخ بتحقيق رقم قياسي عمره 54 عاماً بعدما اكتسح رجال فينسنت كومباني فريق سانت باولي
رجال كومباني يتفوقون على رقم غيرد مولر القياسي لعام 1972
وصلت اللحظة التاريخية في ملعب ميلرنتور-شتاديون بعدما رفع بايرن ميونخ حصيلته هذا الموسم إلى رقم مذهل بلغ 105 أهداف. وبذلك تجاوز هذا الفريق الرقم الأسطوري البالغ 101 هدف الذي سجله غيرد مولر وتشكيلة بايرن الأيقونية لموسم 1971-72. وكان الأداء حاسماً من تشكيلة مُدوَّرة أظهرت العمق الهائل المتاح لكومباني. افتتح جمال موسيالا التسجيل مبكراً، لكن هدف ليون غوريتسكا في الدقيقة 53 هو الذي نقش رسمياً هذه المجموعة الحالية من اللاعبين في سجلات التاريخ.
وقال مدرب بايرن، كومباني، لقناة سكاي عقب المباراة، وقد بدت عليه علامات الرضا عن الطابع الاحترافي للأداء بعد أيام قليلة من عيد ميلاده الأربعين: «هدفنا أن نفوز دائماً بكل شيء».
يتألق موسيالا رغم الانتقادات الأخيرة
كان موسيالا شرارة الضيوف، إذ هزّ الشباك في الدقيقة التاسعة بعد أن هيّأ له كونراد لايمر الكرة. بدا أداء ابن الـ23 عاماً بمثابة رسالة عقب تعليقات أخيرة لقائد النادي السابق أوليفر كان، الذي كان قد ألمح إلى أن صانع الألعاب ينبغي أن يفكّر في أخذ استراحة من الواجبات الدولية للتركيز على لياقته. حاول سانت باولي الرد وكاد أن يدرك التعادل عبر ماتياس بيريرا لاجه، لكن تدخلًا يائسًا لإبعاد الكرة من مين-جاي كيم حافظ على نظافة الشباك وسمح لآلة بايرن الجبارة بمواصلة اندفاعها إلى الأمام.
الدمار في النصف الثاني
انفتحت الأبواب على مصراعيها حقاً بعد الاستراحة، إذ أثبتت جودة بايرن أنها كانت أكبر من قدرة أصحاب الأرض. بعد تسديدة غوريتسكا الطائرة التاريخية، أضاف مايكل أوليسه سريعاً الهدف الثالث بلمسة دقيقة إلى الزاوية السفلى. أوليسه، الذي كان عرضة لصافرات الاستهجان من جماهير الفريق المضيف، احتفل بإشارة استفزازية أكدت السيطرة الكاملة للضيوف على مجريات اللقاء. لا يزال سانت باولي، بقيادة ألكسندر بليسين، في مركز خوض الملحق الفاصل للهبوط، ووجد نفسه عاجزاً عن مجاراة الضغط المتواصل. وأضاف نيكولاس جاكسون الهدف الرابع في الدقيقة 65، بينما اختتم رافائيل غيريرو التسجيل في وقت متأخر ليترك أصحاب الأرض في حالة صدمة ويضمن ابتعاد البافاريين أكثر في صدارة الترتيب.
يتحوّل التركيز إلى مواجهة ريال مدريد
وبعد أن حُسمت المباراة بأريحية، تمكن كومباني من إدارة موارده بفعالية. وأجرى المدرب البلجيكي سبعة تغييرات على التشكيلة التي واجهت ريال مدريد في مباراة الذهاب، مُريحًا نجوماً مثل هاري كين. كما جرى سحب عناصر أساسية مثل جوشوا كيميش وأوليسه مبكرًا في الشوط الثاني لضمان بقائهم في أفضل جاهزية لمباراة الإياب في إسبانيا. وبعد أن أنهى بايرن التزاماته المحلية بهذه السهولة، يستضيف الآن مدريد وهو يمتلك زخم موسمٍ قياسي، ساعيًا لحجز مكان في نصف نهائي دوري أبطال أوروبا.