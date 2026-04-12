وصلت اللحظة التاريخية في ملعب ميلرنتور-شتاديون بعدما رفع بايرن ميونخ حصيلته هذا الموسم إلى رقم مذهل بلغ 105 أهداف. وبذلك تجاوز هذا الفريق الرقم الأسطوري البالغ 101 هدف الذي سجله غيرد مولر وتشكيلة بايرن الأيقونية لموسم 1971-72. وكان الأداء حاسماً من تشكيلة مُدوَّرة أظهرت العمق الهائل المتاح لكومباني. افتتح جمال موسيالا التسجيل مبكراً، لكن هدف ليون غوريتسكا في الدقيقة 53 هو الذي نقش رسمياً هذه المجموعة الحالية من اللاعبين في سجلات التاريخ.

وقال مدرب بايرن، كومباني، لقناة سكاي عقب المباراة، وقد بدت عليه علامات الرضا عن الطابع الاحترافي للأداء بعد أيام قليلة من عيد ميلاده الأربعين: «هدفنا أن نفوز دائماً بكل شيء».