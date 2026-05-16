بايرن ميونخ وكولن | امنحوا هاري كين الكرة الذهبية حتى دون لقب كبير.. وكومباني "الإعجازي" يحطم فخر مورينيو الأبدي!

في موسم يمكن وصفه بالأعظم في مسيرته الفردية على الإطلاق، واصل كين كتابة التاريخ بأحرف من ذهب مع بايرن ميونخ، متوجاً بجائزة هداف الدوري الألماني للموسم الثالث على التوالي، هذا الإنجاز التاريخي يضعه مباشرة في مصاف أساطير البوندسليجا، ليعادل رقم كارل هاينز رومينيجه وأولف كيرشتن، ويقف خلف المتصدرين التاريخيين للبطولة جيرد مولر وروبرت ليفاندوفسكي (7). سيطرة كين لم تتوقف عند الحدود الألمانية، بل حسم فعلياً سباق الحذاء الذهبي الأوروبي هذا الموسم مبتعداً بالصدارة بـ 36 هدفاً، تاركاً خلفه إرلينج هالاند (26) وكيليان مبابي (24) بفارق شاسع.

كسر النجم الإنجليزي حاجز الخمسين هدفاً في موسم واحد لأول مرة في تاريخه. لغة الأرقام تقف عاجزة أمام ما قدمه مع النادي والمنتخب هذا الموسم؛ فخلال 55 مباراة، بصم على 70 مساهمة تهديفية مرعبة، مسجلاً 63 هدفاً وصانعاً 7 أهداف أخرى. وفي الدوري الألماني تحديداً هذا الموسم، سجل 36 هدفاً وقدم 5 تمريرات حاسمة في 31 جولة فقط، ليثبت أنه ماكينة لا تهدأ.

وبنظرة أوسع على مسيرة كين الإجمالية بقميص البايرن في جميع المسابقات، نجد أنه خاض 146 مباراة، ساهم خلالها بـ 174 هدفاً (سجل 143 وصنع 31).

أما في البوندسليجا تاريخياً، فقد بات على بُعد خطوتين فقط من دخول نادي المائة، بتسجيله 98 هدفاً وتقديم 21 تمريرة حاسمة في 94 مباراة فقط، ليؤكد هاري كين أنه ليس مجرد هداف عابر، بل ظاهرة هجومية تعيد تعريف مفهوم الحسم في الملاعب الألمانية والأوروبية.

بلا شك يستحق كين التتويج -لا المنافسة- بجائزة الكرة الذهبية هذا الموسم، بعدما أظهر وجهًا استثنائيًا غير مسبوق، حتى مع خسارته في نصف نهائي دوري أبطال أوروبا، وكذلك إذا فشلت إنجلترا في التتويج بكأس العالم 2026، ولكن يبقى أن نرى ماذا ينتظرنا في المونديال المقبل.