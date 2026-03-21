علي سمير

كين تعاطف مع لونين في لقطتين .. رباعية بايرن ميونخ تبعث برسالة لريال مدريد: الطوفان قادم ولسنا مانشستر سيتي!

انتصار سهل للعملاق البافاري على أونيون برلين في الدوري الألماني

بعد تأهل ريال مدريد "غير المتوقع" للكثيرين إلى ربع نهائي دوري أبطال أوروبا على حساب مانشستر سيتي، ومعرفة الجميع بأن الفريق سيلعب أمام بايرن ميونخ، كان من الطبيعي أن تتوجه الأنظار نحو العملاق البافاري، وما يقدمه على الصعيد المحلي.

ما هي أخبار بايرن في ألمانيا؟ "للأسف" بالنسبة لجماهير ريال مدريد، الفريق البافاري بكل خير ويصل لمواجهة الميرينجي وهو في أفضل حالاته على الإطلاق، بعد عبوره نزهة أتالانتا في دوري الأبطال بكل سهولة، وما فعله اليوم في البوندسليجا.

بايرن تفوق على أونيون برلين في الجولة 27 من عمر الدوري الألماني، برباعية سجلها هاري كين ومايكل أوليسي وسيرج جنابري "هدفين"، وهي مباراة تبث بالكثير من رسائل القلق إلى ريال مدريد..

    الخطر الأكبر

    مباراة اليوم التي خاضها بايرن ضد أونيون برلين أكدت حقيقة واحدة، أن ريال مدريد يستعد لخوض الكابوس الأصعب في أسوأ وقت ممكن على الإطلاق، لأن الميزة الأكبر لبايرن تواجهها الكثير من العيوب لدى الفريق الإسباني.

    ريال عانى من تخبط دفاعي واضح خلال الموسم الجاري، في ظل الإصابات التي تعرض إيدير ميليتاو ودافيد ألابا وفيرلان ميندي وألفارو كاريراس وداني كارباخال قبل عودته، مع عدم ثبات مستوى دين هاوسن وتراجع أنطونيو روديجر وراؤول أسينسيو.

    والنتيجة كانت تلقي ريال الكثير من الأهداف هذا الموسم في مختلف المناسبات، حيث لعب 44 مباراة، شهدت اهتزاز شباكه في 47 مناسبة وتسجيل 98 هدفًا.

    ماذا عن بايرن ميونخ؟ الفريق سجل 143 هدفًا في كل البطولات، مما يعني أن دفاع ريال مدريد سيواجه الكابوس الأسوأ له، لأن دفاعه ليس أقوى نقاط قوته سواء مع تشابي ألونسو أو مدربه الحالي ألفارو أربيلوا.

    ما يقدمه بايرن مع المدرب فينسنت كومباني خلال الموسم الجاري، بالانتصار برباعيات وثلاثيات وخماسيات و8/1 على فولفسبورج و6/1 أمام أتالانتا، يؤكد أن البافاري صاحب الحظوظ الأقوى في ربع نهائي دوري أبطال أوروبا.

    الأمر يعود للقوة الهجومية الخارقة بوجود كين ولويس دياز وأوليسي، وجنابري الذي كان بطلًا لمواجهة أونيون برلين، وقدرة الفريق على إحداث الغزارة التهديفية التي ستساعده في مرحلة يحتاج فيها تسجيل أكبر عدد ممكن من الأهداف.

    نسبة الأهداف المتوقعة اليوم كانت مخيفة، بايرن ميونخ 5.53 مقابل 0.21 لأونيون برلين، اكتساح تام وطوفان يأمل ريال مدريد بألا يطيح به.


    الثلاثي يواصل الانفجار

    عند مشاهدة مباراة أونيون برلين في البداية، ستشعر أن ريال على وشك التعثر، خاصة بعد رؤية فرصتي هاري كين التي أضاعها أمام المرمى وكذلك ليون جوريتسكا، ولكن هذه ليست نصف الحقيقة حتى.

    الفكرة أن بايرن يصنع الكثير من الفرص من لعب مفتوح، بسبب تواجد العديد من العناصر الإبداعية داخل الفريق، مثل لينارت كارل "حتى وإن لم يكن في مستواه اليوم" وأوليسي وجنابري وغيرهم.

    ولأنهم لا يلعبون وحدهم ويواجهون فريقًا من الدوري الألماني للمحترفين، فلا بأس من إضاعة بعض الفرص قبل أن يأتي الإعصار الذي يشير له جنابري دائمًا في احتفالاته بالتسجيل.

    عندما لعب ريال مدريد أمام مانشستر سيتي، لم يكن هجوم الأخير في حالته، إرلينج هالاند وفيل فودين وعمر مرموش وغيرهما، ولكن الأمور مختلفة تمامًا مع بايرن بوجود الثلاثي المرعب لويس دياز وهاري كين ومايكل أوليسي.

    أرقام الثلاثي هذا الموسم جاءت كالتالي ..

    لويس دياز : لعب 38 مباراة، سجل 22 هدفًا وصنع 18

    هاري كين : لعب 40 مباراة، سجل 48 وصنع 5

    مايكل أوليسي : لعب 39 مباراة، سجل 16 وصنع 27



    وحتى عندما غاب لويس دياز للإيقاف اليوم أمام أونيون برلين، كان جنابري هو رجل المباراة دون منازع بتسجيله هدفين وتألقه بشكل عام.

    وبالحديث عن كين على وجه التحديد، المهاجم الألماني لعب بصورة جيدة اليوم، ولكن يبدو أنه تعاطف مع حالة دفاع ريال وغياب حارسه الأساسي تيبو كورتوا ووجود أندريه لونين بدلًا منه، بإضاعته لفرصتين محققتين من انفرادين في نهاية كل شوط، وسيكون عليه التركيز بشكل أكبر أمام المرمى لو أراد مساعدة فريقه أمام ريال مدريد.

    انتصار يضر ريال مدريد

    الأمر لا يتعلق فقط بالجوانب الفنية، ولكن أيضًا من الناحية الذهنية والبدنية، الفوز العريض لبايرن على خصمه اليوم، يجعله قريبًا للغاية من حسم لقب الدوري الألماني، مما يجعله يدخل مباراتي ريال بأعصاب هادئة.

    بايرن يحتل الآن صدارة الدوري الألماني بـ70 نقطة، بفارق 12 عن بوروسيا دورتموند الثاني الذي لم يلعب ضد بوروسيا دورتموند في نفس الجولة، وفي حالة تعثره قد تكون الأمور شبه محسومة للبافاري في البوندسليجا لو وصل الفارق إلى 12 نقطة.

    فريق المدرب فينسنت كومباني يتبقى له 7 مباريات فقط على نهاية البوندسليجا، ويلعب أمام ريال مدريد يومي 7 و15 أبريل القادم، وبتلك الفترة ستكون أمامه مباراة ضد سانت باولي صاحب المركز السادس عشر.

    وهو ما يعني أن بايرن سيمكنه إراحة أكبر عدد ممكن من اللاعب مثل هاري كين وأوليسي وغيرهما، لضمان دخولهما معترك ريال الأصعب بأفضل شكل ممكنة وبأحسن صورة ذهنية وبدنية، لأنه سيلعب أمام فريق في بطولة دوري شبه محسومة.

    وأما ريال مدريد، ستكون لديه مباراة ليست سهلة أمام جيرونا، في ظل المنافسة الصعبة مع برشلونة في الدوري الإسباني، وسيكون من الصعب المداورة، لأن أربيلوا لا يضمن أي شيء.



