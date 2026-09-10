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Ismael Saibari Harry Kane Bayern GFX GOAL ONLYGOAL AR
زهيرة عادل

بايرن ميونخ ضد بودو جليمت | وسط المشاهد الفوضوية .. تركوا إسماعيل صيباري يعاني بينما يكتب هاري كين تاريخًا جديدًا رغم لوم مايكل أوليسي

فقرات ومقالات
بايرن ميونخ ضد بودو / جليمت
بايرن ميونخ
بودو / جليمت
دوري أبطال أوروبا
هاري كين
إسماعيل صيباري
لويس دياز
جمال موسيالا

أبرز ملامح فوز البافاري أمام الفريق النرويجي 5-0..

لم يشذ اليوم الختامي للجولة الأولى من مرحلة الدوري بدوري أبطال أوروبا 2026-27 عن سابقيه من حيث غزارة الأهداف، حيث استقبل بايرن ميونخ نظيره بودو جليمت النرويجي بخماسية، على ملعب أليانز أرينا.

خماسية البافاري تبادل على تسجيلها جمال موسيالا، هاري كين، ألفونسو ديفيز ومايكل أوليسي "هدفين"، في الدقائق 47، 61، 77، 83 و2+90.

لكن تلك الخماسية لم تكن كافية لاعتلاء بايرن ميونخ الصدارة، حيث حل ثانيًا خلف باريس سان جيرمان الذي انتصر بنتيجة 6-1 أمام سلوفان براتيسلافا السلوفاكي.

وللتعمق أكثر في أبرز ملامح مواجهة بايرن ميونخ وبودو جليمت، دعونا نستطرد في السطور التالية..


  • "فوضى" موسيالا ودياز .. الألماني ينتصر في الأخير

    شوط المباراة الأول لم يكن حافلًا سواء بالهجمات أو بما يستحق الذكر فنيًا من ناحية البافاري، لدرجة أن بودو جليمت، الذي استقبل خماسية في الشوط الثاني، بدى وكأنه قادر على الوصول لمرمى مانويل نوير.

    لكن ما لفت النظر في ذاك الشوط كانت الفوضى والعشوائية، حيث التداخل المتكرر في الأدوار بين ثنائي بايرن ميونخ لويس دياز وجمال موسيالا..

    البداية كانت مع عرضية من الجهة اليمنى إلى داخل منطقة الجزاء، بينما كان موسيالا ودياز مواجهين تمامًا للمرمى، ولم تكن الكرة في حاجة إلا للمسة بسيطة من أي منهما، لكن الأول وضع قدمه أمام محاولة بالرأس من الثاني، حتى مرت الكرة من كليهما بغرابة شديدة.

    تكرر هذا المشهد بعدها بدقائق، وأمام مرمى بودو جليمت أيضًا، لكن هذه المرة الكرة كانت أعلى من إمكانية الوصول لها إلا أن دياز وموسيالا اندفعا سويًا في وقت واحد وفي نفس المكان، فتسببت تلك الفوضى في سقوط كليهما مع أخذ لاعبين من الخصم في طريقهما أيضًا.

    فوضى الاندفاع في نفس المكان والزمان بين الثنائي تفوق عليها الألماني في الأخير ووصل لهدفه، حيث سجل هدفًا مع مرور دقيقتين فقط من الشوط الثاني، بعدما استغل تمريرة من زميله هاري كين داخل منطقة الجزاء، ليتبعها بتسديدة في الشباك.



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  • هاري كين .. من الهدف إلى لوم مايكل أوليسي

    بالانتقال للحديث عن الأمير هاري كين، فمن الاختفاء في شوط المباراة الأول إلى الوصول لمرمى الخصم في الشوط الثاني، قدم الإنجليزي المطلوب في مباراة لم تكن تحتاج لأكثر من ذلك.

    كما ذكرنا سلفًا، صنع كين الهدف الأول في المباراة لزميله جمال موسيالا، لكن بعدها بـ11 دقيقة فقط، وتحديدًا في الدقيقة 58، أهدر الأمير انفرادًا صريحًا أمام مرمى الفريق النرويجي بغرابة، حيث سدد الكرة بيمناه، لكنها مرت بجوار القائم.

    لكن رأسية هاري كين لم تخطئ المرمى في الدقيقة 61 بعدما حول عرضية من ركلة حرة بأقدام مايكل أوليسي إلى الشباك، محرزًا الهدف الثاني للبافاري في المباراة.



    أما بقية دقائق اللقاء، فقضاها في طلب الكرة من مايكل أوليسي أمام المرمى، بينما يفضل الفرنسي في كل مرة التسديد بنفسه، فأخطأ في مرة، لامه عليها الإنجليزي، فيما أصاب في المرتين الأخرتين ووصلت تسديداته للشباك، فلم يكن من كين سوى الذهاب والاحتفال معه.



  • FC Bayern München v FK Bodo/Glimt - UEFA Champions League 2026/27 League Phase MD1Getty Images Sport

    هاري كين .. بين تكرار إنجاز رونالدو وإحراج هالاند له

    رغم أن هاري كين كان يمني نفسه بتسجيل أكثر من هدف في ليلة بودو جليمت لولا إصرار مايكل أوليسي على التسديد على المرمى، ما حرمه من ذلك إلا أنه طالما ذُكر اسم الإنجليزي في قائمة محرزي الأهداف في أي مباراة، فهناك أرقام قياسية يجب ذكرها..

    بفضل هدفه في شباك بودو جليمت الليلة، واصل الأمير الإنجليزي التهديف للمباراة الثامنة على التوالي في دوري أبطال أوروبا.

    تلك السلسلة لم يفعلها من قبل سوى ثلاثة لاعبين فقط، فقد كررها البرتغالي كريستيانو رونالدو والبولندي روبرت ليفاندوفسكي مرتين، فيما فعلها الهولندي رود فان نيستلروي مرة وحيدة مثل هاري كين - حتى الآن -.

    بخلاف هذا الرقم التسلسلي صعب التحقيق في مسابقة بحجم دوري أبطال أوروبا، فإن هاري كين يتصدر قائمة أصحاب أكبر عدد من المساهمات في الأهداف في مباريات رسمية خلال عام 2026 من بين لاعبي الدوريات الخمسة الكبرى، حيث وصل بهدفه في شباك بودو جليمت والتمريرة الحاسمة لـ39 مساهمة، بواقع 34 هدف وخمس تمريرات حاسمة.

    لكن ما يحرج هاري كين في هذه الليلة أنه احتاج 71 مباراة للوصول لـ55 هدف في تاريخ مشاركاته بدوري أبطال أوروبا..

    بهذا العدد من المباريات، يتفوق الإنجليزي على نجوم بحجم البرتغالي كريستيانو رونالدو والأرجنتيني ليونيل ميسي، لكن النجم النرويجي إرلينج هالاند احتاج لـ49 مباراة فقط بدوري الأبطال كي يحرز 55 هدفًا!

    وما بين هالاند وكين، لا يوجد سوى الهولندي رود فان نيستلروي الذي سجل 55 هدفًا في غضون 70 مباراة بدوري الأبطال.


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    إسماعيل صيباري .. المعاناة نفسها تتكرر

    ما بين نسخة كأس العالم 2026 مع المغرب والنسخة التي أصبح عليها المهاجم المغربي إسماعيل صيباري منذ انتقاله لبايرن ميونخ في الميركاتو الصيفي المنقضي .. شتان!

    أسد الأطلسي شارك بديلًا في مواجهة بودو جليمت منذ الدقيقة 65 بدلًا من جمال موسيالا، لكن خلال 25 دقيقة فقط، أثبت من جديد صحة وجهة نظر نجم بايرن ميونخ الأسبق ديتمار هامان، الذي انتقد بطئه داخل الملعب قبل أيام.

    وقد أهدر صيباري فرصتين أمام المرمى، بسبب رد فعله البطيء أمام بودو جليمت..

    البداية كانت في الدقيقة 69 من عمر المباراة، حيث وصلت له الكرة أمام المرمى، ولم يكن في حاجة سوى للتسديد مباشرةً في الشباك، لكنه تباطأ حتى استخلصها الدفاع من أمامه وقام بتشتيتها.

    وفي الدقيقة 90، تكرر بطء صيباري في التقدم من الخلف، حتى مرت الكرة من أمامه إلى خارج الملعب قبل وصوله لها، بينما كان المرمى فارغًا أمامه.

    وحتى الآن، لا قديم يذكر ولا جديد يعاد فيما يقدمه إسماعيل صيباري مع بايرن ميونخ على مدار خمس مباريات، حيث لا يزال الرصيد التهديفي صفري مع صناعة هدفين.

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