حادث غريب .. لاعب بايرن ميونخ "ينام" خلال محاضرة لكومباني وعقوبة غير متوقعة من المدرب البليجيكي

ووفقاً للتقرير، كان اللاعب البالغ من العمر 17 عاماً قد خرج في ميونخ الليلة السابقة برفقة لاعب آخر تم إعارته منذ ذلك الحين، ولم يعد إلى مقر الفريق إلا في وقت متأخر من الليل. ويُقال إن مايك واجه هذه الاتهامات ولم ينكرها.

ومع ذلك، تعامل كومباني مع المهاجم الشاب برفق نسبي. فبدلاً من توبيخه علنًا، اختار المدير الفني البلجيكي إجراء محادثة خاصة لمعالجة الأمر، وهي خطوة غير متوقعة بسبب الطبيعة الصارمة للبلجيكي.

وأفادت صحيفة "سبورت بيلد" أن بايرن ميونخ عاقب اللاعب البالغ من العمر 17 عاماً بمنعه من دخول غرفته لمدة أسبوع. وخلال تلك الفترة، دفع اللاعب تكاليف إقامته في الفندق من ماله الخاص. كما تم استدعاء والد اللاعب لحضور اجتماع، وتعتبر القضية الآن منتهية؛ وقد تمت إعادة تأهيل مايك.