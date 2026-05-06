Khvicha Kvaratskhelia Harry Kane PSG Bayern GFX GOAL ONLYGOAL AR
زهيرة عادل

الإنجليزي يعادل رقم كريستيانو رونالدو والجورجي "نجم أول بلا منازع" ولكن .. هاري كين وكفاراتسخيليا "منحوسان" كما يقول الكتاب!

ليلة حزينة على كين وسعيدة لكفارا ولكن..

تسمع عن "لعنة الأرض على  صاحبها"؟ .. هذا ما عانى منه بايرن ميونخ بقيادة هاري كين يوم الأربعاء، أمام باريس سان جيرمان، بعدما كان قد قدم ملحمة كروية الأسبوع الماضي في العاصمة الفرنسية.

البافاري سقط في فخ التعادل الليلة بهدف لكل فريق أمام باريس، على استاد أليانز أرينا، ضمن إياب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا 2025-2026، ليخسر بنتيجة 6-5 في مجموع الذهاب والإياب.

هدف المباراة الأول سجله النجم الفرنسي عثمان ديمبيلي في الدقيقة الثالثة من عمر الشوط الأول، قبل أن يدرك النجم الإنجليزي هاري كين التعادل في الدقيقة 4+90، لكن الوقت لم يسعفه لإضافة المزيد، ليودع بايرن ميونخ البطولة.

فيما يتأهل باريس سان جيرمان بقيادة مدربه الإسباني لويس إنريكي لمواجهة آرسنال، في 30 من مايو الجاري، حيث نهائي دوري الأبطال 2026 في العاصمة المجرية "بودابست"، أملًا في الحفاظ على اللقب الذي توجه به الموسم الماضي (2024-2025).

وبعيدًا عن الأداء الجماعي في المباراة، وبالنظر للفرديات، خطف الثنائي هاري كين والجورجي خفيتشا كفاراتسخيليا الأنظار إليهما بشكل كبير في لقاء الليلة، لكن أحدهما بطريقة سلبية والآخر انفجر إيجابيًا..

  • لقب "المنحوس" يعود لهاري كين

    بعين تملأها الدموع وقف هاري كين وسط ملعب أليانز أرينا شارد الذهن، محاولًا استيعاب ما يحدث، لكن يبدو أن حاله كحال الجميع لم يدرك كيف خانه أداؤه الليلة لهذه الدرجة!


    كين نزل أمام باريس الليلة بطريقته المعتادة، حيث الخروج الكثير من منطقة الجزاء، العودة للخلف للمساهمة في بناء اللعب والقيام بأدوار دفاعية في أحيان أخرى، ثم العودة لمنطقة الجزاء الخصم لتشكيل الخطورة التي تسفر في الكثير من الأحيان عن أهداف.

    لكن ما حدث الليلة أن كين قام بأدوار في مختلف مراكز اللعب بالفعل إلا الدور الهجومي؛ فإما كان متأخرًا في العودة أو متمركزًا بشكل خاطئ ما لم يساعد زملاءه على التمرير له أو محاولًا المراوغة وسط الحصار الدفاعي فيكون مصيره السقوط أرضًا.

    وهذا ليس لتفوق الدفاع الباريسي، حتى وإن قدم المدافع ويليان باتشو مباراة كبيرة، بقدر ما هو سوء مستوى من كين في وقت غير مناسب تمامًا من الموسم بالنسبة لفريقه، كما كان حال هدفه المسجل في الدقيقة 4+90، الذي عادل به رقم النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو بالتسجيل في ست مباريات إقصائية متتالية بدوري الأبطال، لكن هذا لم يكن كافيًا لتمديد المباراة للأشواط الإضافية.


    والليلة يعود لقب هاري كين الشهير "المنحوس" الذي رافقه طوال مسيرته مع توتنهام، للمشهد من جديد، إذ خانه أداؤه، بل وتحولت ميزته كـ"مهاجم متكامل" كثير المشاركة في بناء اللعب وتسجيل الأداء إلى عيب كبير حرم البافاري من وجوده في مناطق الخطورة في الكثير من الأوقات، وحتى أهدافه خانته، رغم تسجيله 54 هدفًا وصناعته لسبعة آخرين خلال 47 مباراة قبل مواجهة باريس.

    رقميًا أمام باريس، لم يسدد كين سوى ثلاث تسديدات فقط، واحدة منها كانت على المرمى، ولم يخلق سوى فرصة وحيدة، بينما تواصلت عيوبه في التمريرات التي لم تتخط دقتها الـ65.5%.

    فيما كان تفوقه في الكرات الهوائية بنسبة 100% بلا فائدة، ونجح في ثلاث مراوغات من أصل 4، وتفوق في 7 ثنائيات من أصل 10.


  • عذرًا يامال، ديمبيلي وهالاند .. فقد حضر كفاراتسخيليا

    منذ بداية الموسم الجاري، والحديث في العالم أجمع بشأن صراع النجوم يقتصر على لامين يامال، رافينيا، عثمان ديمبيلي، إرلينج هالاند، هاري كين، وما شابه من أسماء مُكررة في المواسم الأخيرة، تتبدل مراكزهم فقط بحسب مستوى كل واحد منهم.

    لكن هناك من نحى كل هؤلاء جانبًا في وقت قصير؛ الجورجي خفيتشا كفاراتسخيليا، إذ يفرض نفسه فوق كل هؤلاء حتى فوق زميله في باريس عثمان ديمبيلي مع صعود وهبوط مستوى صاحب الكرة الذهبية في موسم 2025-2026.

    كفارا احتاج الليلة أمام البافاري لثلاث دقائق فقط كي يصنع الهدف الأول في المباراة، بعدما قطع مشوار من وسط ملعب باريس إلى داخل منطقة جزاء الخصم ومن ثم عرضية أرضية لديمبيلي، ليسدد الكرة من نقطة الجزاء داخل الشباك بسهولة.


    بفضل هذه التمريرة الحاسمة، أصبح الجورجي أول لاعب في تاريخ دوري الأبطال يساهم في أهداف بسبع مباريات متتالية من الأدوار الإقصائية، حيث صنع ثلاثة أهداف، وسجل سبعة أهداف، بدايةً من إياب الملحق المؤهل لدور الـ16 وصولًا لنصف النهائي.

    وفي وقت عجز به هاري كين عن أداء أدواره المعتادة من اللعب في كافة مراكز الملعب، قدم كفارا صورة أكثر تطورًا من النجم الإنجليزي، فإن احتجته صانعًا للعب .. تجده يصنع أربع فرص أمام بايرن ميونخ، لولا إهدار زملائه لها باستثناء هدف ديمبيلي، وإن استدعى الموقف التسديد .. فقد سدد خمس تسديدات، أما إن تطلب الأمر المراوغة .. فلا مثيل له في التحكم بالكرة متفوقًا في 6 مراوغات من أصل 7، وحتى دفاعيًا فهو اللاعب الذي شتت الكرة من مناطق الخطورة مرة، وقام بتدخلين ومثلهما من الاعتراضات للكرة.

    لكن إن كان هناك عيبًا علينا ذكره في أداء الجورجي الليلة، فهو فقط أن "يفعل الصعب ويُهدر السهل"، إذ عابه سوء التصرف بينما يقترب كثيرًا من مرمى الحارس مانويل نوير، وإن كانت حجته حاضرة بقدر المجهود الكبير الذي بذله نظير صولاته وجولاته في مختلف المراكز.

  • كفاراتسخيليا "منحوس" هو الآخر

    لكن تعلم ما هو المُحزن وسط كل ذلك؟ .. أن تألق خفيتشا كفاراتسخيليا يأتي في عام كأس العالم!

    كثيرون بدأوا في ترشيح النجم الجورجي للحصول على الكرة الذهبية، بعدما ساهم في 16 هدفًا خلال 15 مباراة مع باريس في دوري الأبطال، وأفضلية فريقه في الحصول على اللقب القاري مقارنة بالفوارق بينه وبين خصمه في النهائي آرسنال، ليسير على خطى زميله عثمان ديمبيلي الذي توج بالجائزة الفردية العام الماضي.

    لكن لسوء حظ كفارا يأتي كأس العالم ليفرض نفسه على صراع الكرة الذهبية في نهاية هذا العام، والذي سيلعب دورًا حاسمًا في توجيه "البالون دور"، كما هو المعتاد في سنوات الحدث العالمي.

    وبينما لا تشارك جورجيا في مونديال 2026، فقد خسر كفارا 50% تقريبًا من حظوظه في البالون دور.

    ومن ناحية أخرى، كفارا حتى "منحوس" في إمكانية تحقيق حلمه في أكثر موسم يشهد تألقه..

    قبل ثلاثة أعوام، تحدث والد الجورجي عن عشقه لريال مدريد وحلمه باللعب له، وإن فرضنا أن الملكي يملك القوة المالية التي تمكنه من شراء عقده مع باريس الممتد لعام 2029، فإن الصفقة تُعد صعبة للغاية بالنظر لتألق البرازيلي فينيسيوس جونيور حاليًا مع المرينجي، خاصةً وأنه تحت رعاية خاصة من الرئيس فلورنتينو بيريز بعد أزمات النجم الفرنسي كيليان مبابي الأخيرة، ما نصب فيني نجمًا أول للفريق ومن ثم ستتمهد خطوات إبقائه داخل جدارن النادي لسنوات أكثر.