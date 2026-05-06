الإنجليزي يعادل رقم كريستيانو رونالدو والجورجي "نجم أول بلا منازع" ولكن .. هاري كين وكفاراتسخيليا "منحوسان" كما يقول الكتاب!

تسمع عن "لعنة الأرض على صاحبها"؟ .. هذا ما عانى منه بايرن ميونخ بقيادة هاري كين يوم الأربعاء، أمام باريس سان جيرمان، بعدما كان قد قدم ملحمة كروية الأسبوع الماضي في العاصمة الفرنسية.

البافاري سقط في فخ التعادل الليلة بهدف لكل فريق أمام باريس، على استاد أليانز أرينا، ضمن إياب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا 2025-2026، ليخسر بنتيجة 6-5 في مجموع الذهاب والإياب.

هدف المباراة الأول سجله النجم الفرنسي عثمان ديمبيلي في الدقيقة الثالثة من عمر الشوط الأول، قبل أن يدرك النجم الإنجليزي هاري كين التعادل في الدقيقة 4+90، لكن الوقت لم يسعفه لإضافة المزيد، ليودع بايرن ميونخ البطولة.

فيما يتأهل باريس سان جيرمان بقيادة مدربه الإسباني لويس إنريكي لمواجهة آرسنال، في 30 من مايو الجاري، حيث نهائي دوري الأبطال 2026 في العاصمة المجرية "بودابست"، أملًا في الحفاظ على اللقب الذي توجه به الموسم الماضي (2024-2025).

وبعيدًا عن الأداء الجماعي في المباراة، وبالنظر للفرديات، خطف الثنائي هاري كين والجورجي خفيتشا كفاراتسخيليا الأنظار إليهما بشكل كبير في لقاء الليلة، لكن أحدهما بطريقة سلبية والآخر انفجر إيجابيًا..