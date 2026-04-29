Oliver Maywurm و علي سمير

بعد الخسارة من باريس سان جيرمان .. نجم بايرن ميونخ يطالب بتغيير أحد قوانين كرة القدم

دوري أبطال أوروبا
باريس سان جيرمان ضد بايرن ميونخ
باريس سان جيرمان
بايرن ميونخ
يوزوا كيميش

دعا نجم البافاري إلى تغيير أحد قواعد اللعبة عقب خسارة بايرن ميونخ بنتيجة 4-5 أمام باريس سان جيرمان في مباراة الذهاب من نصف نهائي دوري أبطال أوروبا.

كانت نقطة الانفجار هي ركلة الجزاء المثيرة للجدل التي مُنحت لباريس سان جيرمان قبل نهاية الشوط الأول مباشرة، والتي سجلها عثمان ديمبيلي مساء الثلاثاء ليجعل النتيجة 3-2 لصالح الفريق المضيف.

وقال يوشوا كيميش لاعب بايرن ميونخ لموقع « أمازون برايم» بعد المباراة: «كان قرارًا سيئًا إلى حد ما»، مضيفًا: «إنه ببساطة لا يتماشى مع روح اللعبة».

  • غضب ألماني

    قام الظهير الأيسر لفريق بايرن ميونخ، ألفونسو ديفيس، بلمس الكرة بيده بعد تمريرة عرضية من ديمبيلي داخل منطقة الجزاء من مسافة قريبة. لم يكن هناك أي قصد؛ فقد ارتطمت الكرة أولاً بفخذ ديفيس قبل أن ترتد إلى يده.

    تدخل الحكم المساعد بالفيديو كارلوس ديل سيرو جراندي، وبعد مراجعة اللقطات، احتسب الحكم شيرر ركلة جزاء.

    "الذراع الأيسر يمتد ويزيد من مساحة الدفاع. الذراع الأيسر يخرج ويزيد من مساحة الحجب. في رأيي، إنها بالتأكيد لمسة يد تستحق العقوبة لأن مساحة الجسم قد اتسعت. بناءً على هذه الصور، كان القرار صحيحًا"، قال خبير التحكيم البارز لوتس فاجنر، مؤيدًا قرار الحكم.

    ولكن كيميش لم يكن مقتنعاً على الإطلاق: "هذا أمر محبط حقاً، لأنه لم يكن هناك أي لاعب منافس خلفه كان بإمكانه التسجيل. القاعدة بحاجة إلى تعديل". وأضاف اللاعب البالغ من العمر 31 عاماً أنه يفضل نظاماً لا يؤدي فيه كل لمس باليد داخل المنطقة تلقائياً إلى ركلة جزاء، مقترحاً بدلاً من ذلك عقوبة أقل صرامة لمثل هذه الحوادث العرضية.

    ووصف فينسنت كومباني، مدرب بايرن ميونخ، الحادثة بأنها "مثيرة للجدل للغاية"، بينما أضاف المدير الرياضي ماكس إيبرل: "هناك الكثير لنناقشه. الكرة تصطدم بالجسم أولاً، ثم باليد، لذا ربما لم يكن ينبغي احتسابها. لكن ما الفائدة من الانفعال الآن؟ للأسف، لقد أطلق الصافرة".

    كما انتقد القرار خبيران في قناة "برايم" ولاعبان دوليان سابقان، هما كريستوف كرامر وماتس هوملس. وقال كرامر متذمراً: "إنها تلك اللقطة الغريبة للغاية مرة أخرى؛ هذا أسوأ شيء في كرة القدم، فهي تجعل كل شيء يبدو أسوأ بكثير". وأضاف هوملس: "بعد التسديدة، تتحرك اليد بعيداً، مما يجعل الأمر يبدو أسوأ. الكرة ترتد عن الورك؛ لطالما اعتقدت أن هذا المشهد لا يستحق ركلة جزاء".

    ذهول من النتيجة

    مع تقدم باريس سان جيرمان على بايرن ميونخ بنتيجة 3-2 عند نهاية الشوط الأول، كانا قد سجلّا بالفعل أعلى عدد أهداف في شوط أول من مباريات نصف نهائي دوري أبطال أوروبا على الإطلاق، واستمرت الأهداف في التساقط بعد الاستراحة. ثم وسّع الباريسيون الفارق إلى 5-2 بفضل هدفين متتاليين من خفيشا كفاراتشيليا (56) وعثمان ديمبيلي (58).

    قال كيميش عن الموقف الصعب الذي حدث بعد مرور ساعة من المباراة: "لقد رأيتم جميعًا ما حدث بعد النتيجة 5-2. كنت واقفًا على أرض الملعب وأفكر، ما الذي يحدث بحق السماء؟ لم نكن أسوأ منهم بثلاثة أهداف". "كان من المهم أن نبقى هادئين نسبيًا. المعضلة واضحة: هل تتخلى عن الحذر لتعود إلى المباراة، أم تحاول تجنب السيناريو الأسوأ؟"

    ثم عاد بايرن إلى الصورة: هدف دايوت أوباميكانو بالرأس في الدقيقة 65 جعل النتيجة 3-5 وضمن بقاء الأمل في مباراة الإياب على أرضنا يوم الأربعاء المقبل. بعد ذلك بوقت قصير، قلص لويس دياز الفارق إلى 4-5، وهي النتيجة التي بقيت حتى صافرة النهاية.

    وقال كيميش بعد المباراة، متأملاً في المواجهة التي حطمت الأرقام القياسية: "كنا نعلم دائماً أنها ستكون مباراة متكافئة، لكن لم تكن بهذه الانفتاحية". "من الغريب أن نخسر بفارق هدف واحد فقط. كنا متأخرين بثلاثة أهداف، وقاتلنا للعودة، وما زلنا بحاجة إلى التعادل. كان باريس متعباً بشكل واضح في النهاية".

    في 6 مايو في ملعب أليانز أرينا، سيسعى كيميش وزملاؤه إلى قلب النتيجة. إذا وصل بايرن إلى النهائي في بودابست في نهاية مايو، فسيواجه إما آرسنال أو أتلتيكو مدريد، اللذين من المقرر أن يلتقيا في مباراة الذهاب من نصف النهائي يوم الأربعاء.

  • مباريات بايرن ميونخ القادمة

    التاريخ

    المباراة

    المسابقة

    السبت، 2 مايو

    بايرن ميونخ ضد هايدنهايم

    الدوري الألماني

    الأربعاء، 6 مايو

    بايرن ميونخ ضد باريس سان جيرمان

    دوري أبطال أوروبا

    السبت، 9 مايو

    فولفسبورج ضد بايرن ميونخ

    الدوري الألماني

    السبت، 16 مايو

    بايرن ميونخ ضد كولن

    الدوري الألماني

