في سهرة أوروبية مُمتعة.. حوّل نادي بايرن ميونخ الألماني ليلة العملاق الإسباني ريال مدريد، على ملعب "سانتياجو برنابيو"؛ إلى صدمة مدوية.

بايرن ميونخ نجح في كسر كبرياء ريال مدريد، على أرضه ووسط جماهيره؛ بالفوز عليه (2-1) مساء يوم الثلاثاء، ضمن منافسات ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا 2025-2026.

وسجل ثنائية البافاري في الشباك المدريدية، كل من الكولومبي لويس دياز والإنجليزي هاري كين، في الدقيقتين 41 و46؛ بينما أحرز الميرينجي هدفه الوحيد في الدقيقة 74، بواسطة نجمه الفرنسي كيليان مبابي.

وبهذه النتيجة.. قطع بايرن ميونخ خطوة كبيرة نحو التأهُل إلى نصف النهائي؛ وذلك قبل استضافة ريال مدريد على الأراضي الألمانية، الأسبوع القادم.

ونحن سنحاول أن نستعرض من ناحيتنا، خلال السطور القادمة؛ أبرز النقاط التي يُمكن الوقوف أمامها، بعد فوز بايرن ميونخ على ريال مدريد..