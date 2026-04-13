المزيد من الأخبار والشائعات والميزات المتعلقة بنادي بايرن ميونخ:
يُخطط نادي بايرن ميونخ، بحسب ما يُزعم، للتعاقد بشكل دائم مع اللاعب المُعار بارا سابوكو ندايي في الصيف المقبل.
وبحسب تقرير لصحيفة أبندتسايتونغ، يمكن للنادي الألماني الأكثر تتويجًا أن يتصور التعاون على المدى الطويل مع اللاعب البالغ من العمر 18 عامًا. حاليًا، ندايي مُعار فقط من نادي غامبينوس ستارز أفريقيا، وهو نادٍ شريك لأكاديمية «ريد آند غولد».
وكان ندايي قد احتفل، في مباراة السبت الماضي أمام إف سي سانت باولي، بأول ظهور له ضمن قائمة الفريق الأول لميونخ، ثم منحه المدرب فينسنت كومباني مباشرةً دقائق لعبه الأولى. وفي الدقيقة 84 أُقحم بدلًا من جمال موسيالا.
وقد نجح ابن الـ18 عامًا في إقناع الجميع فورًا في تحركاته القليلة – فبعد صافرة النهاية أثنى عليه زميله ليون غوريتسكا على أدائه: "لقد رأينا أنه يملك موهبة هائلة. إنه شخص جيد وممتن للغاية".
وسار المدير الرياضي ماكس إيبرل في الاتجاه نفسه أيضًا، إذ لم يلاحظ "أي توتر" لدى لاعب الوسط المحوري. وقال: "دخل المباراة بشكل جيد جدًا".
وإذا ما وقّع بايرن مع ندايي بالفعل بعقد دائم، فسيكون ذلك ثاني انتقال للموسم المقبل. إذ بات معروفًا بالفعل أن ميونخ سيعيد نويل آسيكو مقابل 2.5 مليون يورو من هانوفر 96.
بعد غيابه بداعي الإصابة في مباراة بايرن ميونخ خارج أرضه أمام سانت باولي، عاد سيرج غنابري إلى التدريبات.
وبحسب ما أفادت بيلد، تمكن لاعب المنتخب الألماني يوم الأحد من إتمام حصص جري خفيفة على ملعب تدريبات النادي في شارع زابنر شتراسه. ولا يزال غير واضح ما إذا كان سيتمكن من المشاركة مجددًا في المواجهة المرتقبة بدوري أبطال أوروبا أمام ريال مدريد.
وكان غنابري قد غاب عن مواجهة سانت باولي في اللحظات الأخيرة بسبب آلام في الركبة. وقال المدير الرياضي ماكس إيبرل بعد الفوز 5:0 على فريق هامبورغ: "كان لدينا إحساس بأن هذه الرحلة إلى هامبورغ ليست جيدة لسيرج الآن مع رحلتي الطيران. وعلى أرض الملعب ربما لم يكن سيكون خيارًا بديلًا. لذلك قررنا أن يتلقى الرعاية في المنزل، وسيكون جاهزًا يوم الأربعاء".
التاريخ
الوقت
المباراة
الأربعاء، 15 أبريل
الساعة 21:00
بايرن ميونخ - ريال مدريد (دوري أبطال أوروبا)
الأحد، 19 أبريل
الساعة 17:30
بايرن ميونخ - شتوتغارت (البوندسليغا)
الأربعاء، 22 أبريل
الساعة 20:45
باير ليفركوزن - بايرن ميونخ (كأس ألمانيا)