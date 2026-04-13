يُخطط نادي بايرن ميونخ، بحسب ما يُزعم، للتعاقد بشكل دائم مع اللاعب المُعار بارا سابوكو ندايي في الصيف المقبل.

وبحسب تقرير لصحيفة أبندتسايتونغ، يمكن للنادي الألماني الأكثر تتويجًا أن يتصور التعاون على المدى الطويل مع اللاعب البالغ من العمر 18 عامًا. حاليًا، ندايي مُعار فقط من نادي غامبينوس ستارز أفريقيا، وهو نادٍ شريك لأكاديمية «ريد آند غولد».

وكان ندايي قد احتفل، في مباراة السبت الماضي أمام إف سي سانت باولي، بأول ظهور له ضمن قائمة الفريق الأول لميونخ، ثم منحه المدرب فينسنت كومباني مباشرةً دقائق لعبه الأولى. وفي الدقيقة 84 أُقحم بدلًا من جمال موسيالا.

وقد نجح ابن الـ18 عامًا في إقناع الجميع فورًا في تحركاته القليلة – فبعد صافرة النهاية أثنى عليه زميله ليون غوريتسكا على أدائه: "لقد رأينا أنه يملك موهبة هائلة. إنه شخص جيد وممتن للغاية".

وسار المدير الرياضي ماكس إيبرل في الاتجاه نفسه أيضًا، إذ لم يلاحظ "أي توتر" لدى لاعب الوسط المحوري. وقال: "دخل المباراة بشكل جيد جدًا".

وإذا ما وقّع بايرن مع ندايي بالفعل بعقد دائم، فسيكون ذلك ثاني انتقال للموسم المقبل. إذ بات معروفًا بالفعل أن ميونخ سيعيد نويل آسيكو مقابل 2.5 مليون يورو من هانوفر 96.