بايرن ميونخ، أخبار وشائعات: هل أصبح الشرط غير صالح بالنسبة للنادي؟ تسريب تفاصيل جديدة حول تمديد عقد نيكو شلوتربيك

يبدو أن بايرن ميونخ يملك فرصًا ضعيفة في حال انتقال نيكو شلوتربك إلى نادٍ آخر بعد كأس العالم. أخبار وشائعات عن بايرن ميونخ.

    نادي بايرن ميونخ، شائعة: بند شلوتربيك غير ساري المفعول بالنسبة لبايرن ميونخ

    يبدو أن الشرط الجزائي المدرج في العقد الجديد لنيكو شلوتربيك مع بوروسيا دورتموند لن ينطبق على ما يبدو على بايرن ميونخ.

    وأكدت سكاي الشائعات التي تفيد بأن لاعب المنتخب الألماني يمكنه مغادرة بوروسيا دورتموند بعد كأس العالم المقبلة في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك مقابل مبلغ انتقال محدد مسبقًا قدره 60 مليون يورو، إلا أن هذا الشرط المعني يُفترض أن ينطبق فقط على عدد محدود من الأندية.

    وبحسب ذلك، لا يُعد بايرن ميونخ من بين هذه الأندية. ويُقال إن بطل ألمانيا القياسي قد أبدى أيضًا اهتمامًا حذرًا بضم اللاعب البالغ 26 عامًا – ولا سيما في حال رحيل مين-جاي كيم، الذي تتودد إليه عدة أندية إيطالية، قد يعاود البافاريون التحرك في سوق الانتقالات لتعزيز الدفاع، وإن كانت هناك بالفعل بدائل مناسبة للمركز تتمثل في هيروكي إيتو ويوسيب ستانيشيتش.

    وفي المقابل، يُقال إن ريال مدريد ينتمي إلى دائرة الأندية التي يُسمح لشلوتربيك بالانتقال إليها. فـ«الملكي» يبحث منذ فترة عن تدعيم رفيع المستوى لقلب الدفاع، لا سيما أن تغييرات عدة قد تطرأ هناك خلال الصيف.

    وبشكل محدد، يُقال إن عقد دافيد ألابا، الذي يمتد حتى نهاية الموسم، لن يتم تمديده، وبناءً عليه قد يرحل النمساوي مجانًا. كما تحوم علامات استفهام حول مستقبل الدولي أنطونيو روديغر – إذ إن عقده يمتد هو الآخر فقط حتى نهاية يونيو/حزيران 2026.

    وكان شلوتربيك قد مدد عقده مع بوروسيا دورتموند، الذي كان في الأصل ساريًا حتى 2027، بشكل مبكر يوم الجمعة الماضي حتى 2031، لكنه على ما يبدو أدخل في العقد شرطًا جزائيًا يُفترض أنه قابل للتفعيل بالفعل بعد كأس العالم.

    وخلال مباراة دورتموند على أرضه في نهاية الأسبوع أمام باير 04 ليفركوزن، تعرّض اللاعب البالغ 26 عامًا لصيحات استهجان – في ما يبدو أنها رد فعل على ما اعتبره المشجعون إعلانًا عن الولاء للنادي ينطوي على شيء من النفاق.

    بايرن ميونخ، شائعة: نجمان سابقان لبايرن على أعتاب تغيير النادي

    يبدو أن لاعبي بايرن ميونخ السابقين، بيير-إميل هويبيرغ وبنجامين بافار، سيضطران على الأرجح للبحث عن نادٍ جديد في الصيف المقبل.

    وكتبت صحيفة لا بروفانس الفرنسية اليومية أن لاعب الوسط المحوري وقلب الدفاع لم يعد لهما مستقبل لدى ناديهما الحالي أولمبيك مارسيليا، ولذلك ينبغي الاستغناء عنهما حتماً في سوق الانتقالات القادمة.

    وبينما يرتبط هويبيرغ بعقد ثابت مع مارسيليا ويملك هناك عقداً سارياً حتى عام 2028، فإن بافار مُعار من ناديه الأصلي إنتر ميلان إلى مارسيليا فقط. ووفقاً لما يُتداول، فلن يتم تفعيل خيار الشراء البالغ 15 مليون يورو. وفي الوقت نفسه، يبدو أن الفرنسي لم يعد مطلوباً لدى إنتر أيضاً (عقد حتى 2028).

    في المقابل، يمكن لنادي الدرجة الأولى الفرنسي تحقيق عائد مالي من هويبيرغ. ووفقاً للتقارير، يُقال إن يوفنتوس تورينو وإنتر ميلان وروما جميعهم يُبدون اهتماماً بإتمام الصفقة. وتدور الأحاديث حول قيمة انتقال تبلغ 12 مليون يورو إضافة إلى مكافآت.

    بايرن ميونخ، أخبار: نجم مانشستر يونايتد يشيد بكين بسبب انتقاله إلى بايرن ميونخ

    هنّأ لاعب وسط مانشستر يونايتد برونو فرنانديز هاري كين بمناسبة انتقاله إلى بايرن ميونيخ.

    ومن وجهة نظر البرتغالي، فقد كان القرار صحيحًا من مهاجم المنتخب الإنجليزي بمغادرة ناديه الطويل الأمد توتنهام هوتسبير في صيف 2023 والانضمام إلى بطل ألمانيا القياسي.

    وقال فرنانديز في مقابلة مع التايمز: إن كين "قرر الذهاب إلى بايرن. وهذا القرار جيد، لأنه يعلم أن لديه فرصًا كبيرة للفوز بالألقاب". ومن المرجح أن هذه الفرصة كانت ستظل بعيدة عنه بقميص السبيرز، الذي لعب له كين قرابة 20 عامًا.

    وتابع لاعب المنتخب البرتغالي: "لو بقي موسمًا أو موسمين آخرين في توتنهام، لأصبح الهداف التاريخي للدوري الإنجليزي الممتاز. فهل كان سيصبح أسطورة أم لا؟ نعم، كان سيصبح كذلك". لكن انتقاله إلى بايرن يمنح كين الآن أيضًا فرصة للفوز بالجوائز الفردية، مثل الكرة الذهبية: "الآن نتحدث عن هاري كين الذي يسجل العدد نفسه من الأهداف كما كان يفعل مع توتنهام، لكنه قد يفوز الآن بالكرة الذهبية لأنه سيفوز بالألقاب".

    وكان كين قد تمكن بالفعل العام الماضي من الفوز مع بايرن بلقب الدوري الألماني، وقد تُضاف هذا العام ثلاثة ألقاب أخرى. ففي الدوري يتصدر البافاريون بثبات أمام بوروسيا دورتموند، كما أن فريق المدرب فينسنت كومباني لا يزال حاضرًا في دوري أبطال أوروبا وكأس ألمانيا.

  • نادي بايرن ميونخ، جدول المباريات: المباريات القادمة لبايرن ميونخ

    التاريخالوقتالمباراة
    الأربعاء، 15 أبريلالساعة 21:00بايرن ميونخ - ريال مدريد (دوري أبطال أوروبا)
    الأحد، 19 أبريلالساعة 17:30بايرن ميونخ - شتوتغارت (البوندسليغا)
    الأربعاء، 22 أبريلالساعة 20:45باير ليفركوزن - بايرن ميونخ (كأس ألمانيا)
