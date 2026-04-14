يبدو أن الشرط الجزائي المدرج في العقد الجديد لنيكو شلوتربيك مع بوروسيا دورتموند لن ينطبق على ما يبدو على بايرن ميونخ.

وأكدت سكاي الشائعات التي تفيد بأن لاعب المنتخب الألماني يمكنه مغادرة بوروسيا دورتموند بعد كأس العالم المقبلة في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك مقابل مبلغ انتقال محدد مسبقًا قدره 60 مليون يورو، إلا أن هذا الشرط المعني يُفترض أن ينطبق فقط على عدد محدود من الأندية.

وبحسب ذلك، لا يُعد بايرن ميونخ من بين هذه الأندية. ويُقال إن بطل ألمانيا القياسي قد أبدى أيضًا اهتمامًا حذرًا بضم اللاعب البالغ 26 عامًا – ولا سيما في حال رحيل مين-جاي كيم، الذي تتودد إليه عدة أندية إيطالية، قد يعاود البافاريون التحرك في سوق الانتقالات لتعزيز الدفاع، وإن كانت هناك بالفعل بدائل مناسبة للمركز تتمثل في هيروكي إيتو ويوسيب ستانيشيتش.

وفي المقابل، يُقال إن ريال مدريد ينتمي إلى دائرة الأندية التي يُسمح لشلوتربيك بالانتقال إليها. فـ«الملكي» يبحث منذ فترة عن تدعيم رفيع المستوى لقلب الدفاع، لا سيما أن تغييرات عدة قد تطرأ هناك خلال الصيف.

وبشكل محدد، يُقال إن عقد دافيد ألابا، الذي يمتد حتى نهاية الموسم، لن يتم تمديده، وبناءً عليه قد يرحل النمساوي مجانًا. كما تحوم علامات استفهام حول مستقبل الدولي أنطونيو روديغر – إذ إن عقده يمتد هو الآخر فقط حتى نهاية يونيو/حزيران 2026.

وكان شلوتربيك قد مدد عقده مع بوروسيا دورتموند، الذي كان في الأصل ساريًا حتى 2027، بشكل مبكر يوم الجمعة الماضي حتى 2031، لكنه على ما يبدو أدخل في العقد شرطًا جزائيًا يُفترض أنه قابل للتفعيل بالفعل بعد كأس العالم.

وخلال مباراة دورتموند على أرضه في نهاية الأسبوع أمام باير 04 ليفركوزن، تعرّض اللاعب البالغ 26 عامًا لصيحات استهجان – في ما يبدو أنها رد فعل على ما اعتبره المشجعون إعلانًا عن الولاء للنادي ينطوي على شيء من النفاق.