رسالة إلى بايرن ميونخ و"الرابونا" تلخص كل شيء قبل المونديال!.. المغرب يعثر على "شبيه يوسف النصيري" المفاجئ أمام مدغشقر

واستكمالًا للنقطة سالفة الذكر.. يجب الحديث عن الأسباب التي جعلتنا نقول إن إسماعيل صيباري، نجم نادي آيندهوفن الهولندي؛ يبدو أنه الأقرب ليكون مهاجم منتخب المغرب "الأساسي"، في بطولة كأس العالم 2026.
وإذا عُدنا إلى بطولة كأس العالم "قطر 2022"، التي حقق فيها منتخب المغرب الأول لكرة القدم إنجازًا تاريخيًا، بالحصول على "المركز الرابع"؛ سنجد أن قائد هجوم أسود الأطلس وقتها، كان يوسف النصيري.
النصيري الذي كان في أفضل مستوياته آنذاك، قدّم حلولًا عديدة للمنتخب المغربي في مونديال قطر؛ وذلك على النحو التالي:
* أولًا: ارتقاء رائع؛ لتحويل العرضيات إلى داخل شباك الخصوم.
* ثانيًا: أول من يضغط على دفاعات الخصم؛ الأمر الذي أجبرهم على ارتكاب الأخطاء وعدم بناء اللعب بشكلٍ سليم.
ونفس هذه المواصفات أظهرها لنا صايبري، في الشوط الأول من ودية منتخب المغرب ضد مدغشقر، مساء اليوم الثلاثاء؛ استعدادًا لبطولة كأس العالم 2026، التي تستضيفها الولايات المتحدة الأمريكية والمكسيك وكندا.
صايبري سجل الهدف الأول برأسه، بعد الارتقاء عاليًا لاستقبال كرة هوائية داخل منطقة الـ18 للخصم؛ بينما أحرز الثاني من ضغط رائع للغاية، على دفاعات مدعشقر.
وبالتالي.. يبدو أن صايبري قدّم أوراق اعتماده لوهبي، ليكون مهاجم المغرب الأساسي بالفعل؛ كما أن تألُقه في الكثير من المراكز، يؤكد لماذا عمالقة أوروبا يريدون التعاقد معه.
ووفقًا للصحفي الرياضي فابريتسيو رومانو، يرغب نادي بايرن ميونخ الألماني في التعاقد مع إسماعيل صايبري، خلال صيف العام الحالي؛ حيث جاء تألُقه في ودية الليلة، ليكون بمثابة الرسالة المهمة للبافاري.